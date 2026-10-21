Bị tố bán ca khúc 'độc quyền' cho cả hai bên, nhạc sĩ Đông Thiên Đức nói gì?

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức hát trong game show Ca sĩ bí ẩn mùa 6 - Ảnh: BTC

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương Anh - đại diện công ty quản lý của ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh - khi lên tiếng "tố" nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng lúc bán ca khúc độc quyền cho hai bên.

Trước đó hơn một tuần, đơn vị này đã đăng tải trên fanpage chính thức về việc phát hành ca khúc Có phải em đâu của ca sĩ Kiều Oanh. Trong đó đề cập tới việc "chồng lấn" quyền lợi liên quan đến bài hát này.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả "không hiểu sao một bài mà hai bên đều độc quyền", "rốt cuộc ai mới được cấp quyền hợp pháp"…, đồng thời mong "nhạc sĩ công khai giải thích để mọi người được rõ".

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức bán độc quyền một ca khúc cho hai bên?

Theo bà Phương Anh, Có phải em đâu do Kiều Oanh thể hiện, được công ty này đầu tư và phát hành trên cơ sở hợp đồng sử dụng độc quyền ký với công ty do nhạc sĩ Đông Thiên Đức đại diện từ ngày 6-5-2026 và có thời hạn trong vòng 3 năm.

Hợp đồng cho phép phía Kiều Oanh khai thác ca khúc trên nhiều hình thức, gồm sản xuất bản ghi, MV và phát hành trên các nền tảng số. Đặc biệt phía cấp quyền cam kết không tồn tại thỏa thuận có trước làm hạn chế quyền cấp cho phía Kiều Oanh.

Tuy nhiên đến ngày 29-9, gần thời điểm phát hành, đại diện của ca sĩ nhận được thông tin từ phía ca sĩ Uyên Trang về một hợp đồng được ký trước đó giữa ca sĩ này và nhạc sĩ Đông Thiên Đức với cùng tác phẩm (nhưng với tên gọi khác là Nếu như duyên mình sai) từ ngày 6-11-2023.

Bà Phương Anh cho biết hợp đồng này vẫn đang được phía Uyên Trang xác định còn hiệu lực (đến ngày 6-11 tới mới hết hạn). Trước đó, phía công ty không nhận được bất cứ thông tin về giao dịch này nên đã gửi email yêu cầu nhạc sĩ Đông Thiên Đức giải trình.

Theo phía Kiều Oanh, nhạc sĩ thừa nhận hai ca khúc thực chất là một và đề nghị công ty lùi lịch phát hành. Song dự án đã xong xuôi, liên quan đến nhiều người, nhiều khâu, thực hiện đúng hợp đồng nên công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch phát hành.

Có phải em đâu của Kiều Oanh phát hành ngày 1-10, thì ngày 5-10 Nếu như duyên mình sai của Uyên Trang cũng ra mắt. Trên các nền tảng, Uyên Trang đều quảng bá đây là "ca khúc độc quyền". Đáng nói, trên trang cá nhân, nhạc sĩ cũng tích cực quảng bá cho cả hai sản phẩm (thực ra là một).

Bài hát Có phải em đâu do Kiều Oanh thể hiện

Uyên Trang hát Nếu như duyên mình sai

Phía Kiều Oanh thông tin rằng trong thời gian qua công ty đã rất kiềm chế để xử lý vụ việc một cách văn minh nhất.

"Chúng tôi yêu cầu nhạc sĩ giải trình, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan, đồng thời đưa ra phương án xử lý cụ thể. Tuy nhiên, những phản hồi nhận được đến nay vẫn chưa thỏa đáng, chưa làm rõ đầy đủ các vấn đề được nêu ra".

Đó là lý do ngày 13-10, công ty này quyết định đăng thông báo công khai trên fanpage nhằm làm rõ vụ việc, tránh ảnh hưởng uy tín cũng như thiệt hại về tài sản và danh dự của ca sĩ Kiều Oanh.

Đông Thiên Đức: "Phía Kiều Oanh muốn dùng truyền thông tạo drama"

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ với Tuổi Trẻ "việc hai hợp đồng cùng lúc có chữ ký của tôi có nghĩa là đã có sai phạm".

Song trong hợp đồng cũng có điều khoản sẽ cùng ngồi lại làm việc nếu xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, bên liên quan "không muốn ngồi lại mà lại dùng truyền thông và mạng xã hội để tạo drama, quảng bá cho ca khúc mới ra".

Nhạc sĩ nói anh "chỉ muốn ra tòa nói chuyện vì hiện tại đang sống trong thời đại pháp trị; luật pháp sẽ răn đe nếu tôi sai và bảo vệ nếu tôi đúng".

Anh nói thêm "việc phía Kiều Oanh đăng tải vụ việc lên mạng xã hội khi chưa có kết luận của các cơ quan chức năng là sai".

Về việc quảng bá cùng lúc sản phẩm của cả Kiều Oanh lẫn Uyên Trang trên trang cá nhân, nhạc sĩ giải thích "tại thời điểm đó cả hai bên đều muốn và cho phép làm như vậy". Đông Thiên Đức cũng "tin rằng khoảng một tháng nữa, vụ việc chắc chắn sẽ ra tòa".

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức (tên thật là Đặng Hữu Đức, sinh năm 1987) là tác giả của nhiều bản hit: Một vòng Việt Nam, Ngày mai người ta lấy chồng, Ai chung tình được mãi, Khóa ly biệt, Tất cả hoặc không là gì cả…

Phản hồi với Tuổi Trẻ về những điều trên, đặc biệt là nội dung phía Kiều Oanh muốn dùng truyền thông để tạo drama, quảng bá cho ca khúc mới, bà Phương Anh phủ nhận tất cả, bức xúc cho rằng "nói như nhạc sĩ Đông Thiên Đức là quy chụp, bởi mọi sự đều bắt nguồn từ việc nhạc sĩ sai trước".

Đại diện của ca sĩ cũng bày tỏ "khó hiểu trước việc nhạc sĩ cấp quyền độc quyền cho hai bên mà vẫn thoải mái chia sẻ sản phẩm của cả hai như thể không hề có vi phạm hay lỗi sai nào" và "việc quảng bá sản phẩm trên trang cá nhân là do nhạc sĩ tự nguyện".

Bà khẳng định "việc lên tiếng và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công ty cũng như Kiều Oanh không nhằm công kích cá nhân hay đưa ra những nhận định vượt quá phạm vi thông tin có thể kiểm chứng".

Đại diện nghệ sĩ nói thêm, công ty sẽ tiếp tục làm việc trên cơ sở các thỏa thuận, tài liệu và bằng chứng liên quan, đồng thời bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Về hướng kiện tụng, bà Phương Anh chia sẻ "không ai muốn đưa nhau ra tòa, nhưng nếu nhạc sĩ nhất quyết giữ lập trường thì công ty đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt pháp chế cũng như hồ sơ để giải quyết".

Liên quan vụ việc, Tuổi Trẻ cũng liên hệ với ông Nguyễn Tùng Lâm - đại diện ca sĩ Uyên Trang, song số điện thoại hiện tắt máy. Báo sẽ tiếp tục vấn đề này khi có thêm thông tin mới.