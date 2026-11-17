Ông Triệu Ngọc Lâm - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Ngày 16-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo quyết định, bộ trưởng điều động ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại, đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 23-11.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và từng là Trưởng phòng pháp luật - bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của báo Gia đình & Xã hội.

Năm 2013, ông Lâm nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo Giáo dục và Thời đại với cương vị Phó tổng biên tập.

Từ tháng 2-2018 đến nay, ông Lâm giữ chức Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại.