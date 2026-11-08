Nhà quản lý tại SCG: Thay đổi tư duy để trao quyền cho đội ngũ

MEP Alumni 2026 có sự tham gia của 40 quản lý cấp cao SCG tại Việt Nam - Ảnh: SCG

Đại diện tập đoàn cho biết, nội dung đào tạo năm nay mở rộng sang những vấn đề then chốt như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Ngoài những cập nhật thực tiễn, MEP Alumni vẫn duy trì tinh thần lấy con người làm trung tâm, chú trọng nâng cấp lãnh đạo từ tư duy để vững vàng trong bối cảnh biến động, đồng thời học cách trao quyền cho đội ngũ, trở thành nền tảng để tập thể cùng phát triển.

Từ đó, những bài học mới lan tỏa trực tiếp xuống từng nhà máy, biến tri thức thành những thay đổi cụ thể trong cách quản trị hàng ngày.

Xây dựng niềm tin, khơi nguồn sáng kiến

Tại các đơn vị sản xuất trọng điểm, áp lực tiến độ và chỉ tiêu vận hành thường khiến người quản lý dễ rơi vào bẫy kiểm soát khắt khe. Tuy nhiên, sau chương trình MEP, nhiều lãnh đạo tại SCG đã dũng cảm thay đổi lối mòn tư duy đó.

Tập đoàn SCG cho biết, tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), anh Nguyễn Hà Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý Cơ sở vật chất, luôn muốn có đủ dữ liệu và sự đồng thuận tuyệt đối mới yên tâm quyết định. Anh thừa nhận thói quen này từng khiến tiến độ bị chậm và tạo áp lực không nhỏ lên đội ngũ.

Nhận thấy sự chậm trễ là vấn đề, anh Minh chủ động xuất hiện nhiều hơn tại hiện trường, thực hiện những cuộc trao đổi nhanh tại chỗ để gỡ vướng mắc trực tiếp cho công nhân. Sự thay đổi phát huy tác dụng rõ rệt khi dự án bảo dưỡng nhà máy bị thay đổi tiến độ đột ngột.

Nhờ áp dụng phương pháp quản lý linh hoạt học được từ MEP, anh cùng tập thể ứng biến, tin tưởng trao quyền cho người trực tiếp thực hiện, từ đó rút ngắn hơn 30% thời gian xử lý công việc mà vẫn giữ vững chất lượng vận hành.

MEP giúp đội ngũ quản lý SCG cập nhật tư duy trước những thay đổi mới - Ảnh: SCG

"Bước chuyển lớn nhất của tôi là rèn luyện sự tự tin để đưa ra quyết định kịp thời, đồng thời ưu tiên ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân thay vì chỉ nhìn vào kết quả.

Khi xây dựng được niềm tin, anh em trong đội ngũ sẵn sàng chia sẻ công việc, chủ động tìm đến trao đổi chuyên môn kỹ thuật và phối hợp liên phòng ban mà không còn bất kỳ e ngại nào", anh Minh nhấn mạnh.

Tương tự, tại PRIME Group (thành viên Tập đoàn SCG), anh Trần Anh Tuấn, Giám đốc Quản lý Năng lượng và Công nghiệp 4.0, chọn cách bắt đầu lại từ những buổi trò chuyện 1-1 với từng thành viên. Anh tự đặt mình vào vị trí của người lao động ở từng khâu công việc để thấu hiểu những khó khăn thực tế, từ đó điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với năng lực từng người.

"Chính sự thấu cảm và tinh thần trao quyền thực chất này đã giúp người lao động tại nhà máy xóa bỏ e ngại, tự tin đóng góp sáng kiến kỹ thuật và chủ động gắn kết cùng tổ chức", anh Tuấn kể.

Học lắng nghe, bước khỏi vùng an toàn

Không chỉ dừng lại ở các cải tiến kỹ thuật hay tối ưu quy trình, theo đại diện SCG, tinh thần học tập còn giúp các quản lý mở ra những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Với anh Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển bền vững, công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP), Tập đoàn SCG, bài học đọng lại sâu sắc nhất từ chương trình là kỹ năng lắng nghe sâu.

"Tôi tập lắng nghe để nhận ra cả những ý định hay trăn trở mà đồng nghiệp chưa biết cách diễn đạt thành lời. Khi đặt mình vào vị trí của họ để giải quyết vấn đề, sự thấu cảm tự nhiên xuất hiện và quyết định đưa ra cũng thuyết phục hơn", anh Việt tâm sự.

Khi hành trang vững vàng, việc bứt phá khỏi "vùng an toàn" không còn là trở ngại của các quản lý SCG Việt Nam - Ảnh: SCG

Hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, anh Việt tự tin bước ra khỏi "vùng an toàn" để đón nhận những nhiệm vụ thử thách hơn. Trong đợt tái cơ cấu tại Nhựa Bình Minh từ đầu năm 2026, anh đã tích cực đóng góp ý kiến và được tập đoàn tin tưởng giao trách nhiệm thành lập, phụ trách Phòng Phát triển Bền vững từ tháng 6-2026.

Dưới sự dẫn dắt của anh, bộ phận mới nhanh chóng đi vào vận hành trơn tru, đáp ứng hiệu quả các mục tiêu chiến lược về ESG của công ty.

Xuất phát từ 4 giá trị cốt lõi xuyên suốt, đặc biệt là việc "Tin tưởng vào giá trị cá nhân", Tập đoàn SCG luôn coi con người là tài sản quý giá nhất. Thông qua việc đầu tư phát triển năng lực lãnh đạo, tập đoàn kỳ vọng tạo sức lan tỏa không chỉ dừng lại ở các lớp quản lý, mà còn tác động đến đội ngũ và toàn bộ tổ chức.

Là một phần trong cam kết học tập không ngừng của SCG Academy, chương trình góp phần xây dựng một môi trường làm việc nơi nhân viên cảm thấy được tin tưởng, trao quyền và khuyến khích phát triển, từ đó đặt nền tảng cho những đội ngũ vững mạnh và hơn nữa là sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.