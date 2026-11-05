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Người dân phát hiện thi thể bé gái còn dây rốn trôi trên sông ở Đồng Tháp

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh khoảng 2-3 tháng tuổi trôi dạt vào mé sông Cái Cói, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm phát hiện, thi thể bé không mặc quần áo, dây rốn vẫn còn.

Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trôi trên sông ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái - Ảnh: A.X.

Ngày 5-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay Công an xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ thi thể bé gái trôi trên sông.

Trước đó, khoảng 19h ngày 4-11, ông Nguyễn Văn O. (56 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng) đi tập thể dục trên đường nhựa nông thôn thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dưới mé sông Cái Cói, đoạn thuộc xã Thanh Hưng nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Thanh Hưng nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận. Thi thể được xác định là nữ, nằm úp, không mặc quần áo, vẫn còn dây rốn. Nhân thân và lai lịch của bé gái vẫn chưa được xác định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tập thể dục phát hiện thi thể bé gái còn dây rốn trôi trên sông ở Đồng Tháp - Ảnh 2.Thi công bờ kè phát hiện xác chết vướng lục bình trôi trên sông Bảo Định

Trong lúc đang thi công bờ kè dọc theo sông Bảo Định, nhóm người tá hỏa phát hiện một xác chết trôi trên sông vướng vào đám lục bình gần bờ, nên vội trình báo cơ quan công an.

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    Chủ đề: trôi sông Đồng Tháp bé gái dây rốn

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