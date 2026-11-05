Người dân phát hiện thi thể bé gái còn dây rốn trôi trên sông ở Đồng Tháp

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái - Ảnh: A.X.

Ngày 5-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay Công an xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ thi thể bé gái trôi trên sông.

Trước đó, khoảng 19h ngày 4-11, ông Nguyễn Văn O. (56 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng) đi tập thể dục trên đường nhựa nông thôn thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dưới mé sông Cái Cói, đoạn thuộc xã Thanh Hưng nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Thanh Hưng nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận. Thi thể được xác định là nữ, nằm úp, không mặc quần áo, vẫn còn dây rốn. Nhân thân và lai lịch của bé gái vẫn chưa được xác định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.