Hai ngôi sao Kim Mu Yeol và Go Youn Jung sẽ sang Việt Nam đầu năm sau - Ảnh: BTC



Họ sẽ đảm nhận vai trò người trao giải tại The 41st Golden Disc Awards (Lễ trao giải Đĩa Vàng lần thứ 41), dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10-1-2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Đây là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và uy tín hàng đầu Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 1986 và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp K-pop. Sau nhiều kỳ tổ chức tại các thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc)… trong khu vực châu Á, The 41st Golden Disc Awards lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Kim Mu Yeol và Go Youn Jung có hẹn tại Hà Nội

Theo thông tin gửi tới báo chí sáng 20-11, đơn vị tổ chức và điều hành Golden Disc Awards cho biết không chỉ là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, 5 diễn viên còn sở hữu dấu ấn nghệ thuật và sức ảnh hưởng riêng biệt trên thị trường quốc tế.

"Họ sẽ cùng xuất hiện để công bố và chúc mừng những chủ nhân của các giải thưởng âm nhạc danh giá.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ K-pop và những đại diện tiêu biểu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí đặc biệt cho đêm hội tại Hà Nội", ban tổ chức nhắn nhủ.

Kim Mu Yeol được khán giả biết đến qua Northern Limit Line, Forgotten, The Gangster, The Cop, The Devil, Honest Candidate, The Roundup: Punishment, The Old Woman with the Knife cũng như các series truyền hình/trực tuyến như Juvenile Justice, Sweet Home 2 và 3, Queen Woo…

Song phải đến series Bài học đáng đời (tên tiếng Anh: Teach You a Lesson) phát trên nền tảng Netflix, sức ảnh hưởng thương mại của diễn viên tăng vọt ở cả thị trường nội địa Hàn Quốc lẫn quốc tế.

Theo tờ Chosun, Kim Mu Yeol đã vượt mốc 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội giữa lúc vai diễn trong phim Bài học đáng đời đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng.

Kim Mu Yeol trở thành ngôi sao toàn cầu sau Bài học đáng đời - Ảnh: Netflix

Nhờ sức hút của ngôi sao 8X và đạo diễn Hong Jong Chan trong Bài học đáng đời, bộ phim Juvenile Justice (Tòa án vị thành niên, 2022) do cả hai hợp tác trước đó đã bất ngờ lọt trở lại bảng xếp hạng Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix sau 4 năm phát hành.

Ngay sau Bài học đáng đời, Kim liên tiếp được công bố đảm nhận vai nam chính trong hai dự án trọng điểm tiếp theo của Netflix là series y khoa First Doctor và series hành động - tội phạm Grandma / Halmae.

Tiếng yêu này, anh có dịch được không? do Go Youn Jung (phải) và Kim Seon Ho đóng chính - Ảnh: Netflix

Còn Go Youn Jung gây chú ý khi tham gia loạt phim được khán giả yêu thích trong vài năm qua như bom tấn cổ trang Alchemy of Souls (Hoàn hồn), Moving, Resident Playbook, Can This Love Be Translated?...

Cô được xem là "biểu tượng nhan sắc mới" của Hàn Quốc. Độ nổi tiếng của Go Youn Jung tại thị trường nội địa giúp cô trở thành gương mặt được săn đón trong ngành quảng cáo và thời trang cao cấp.

Không chỉ gây chú ý qua phim ảnh, các khoảnh khắc đời thường của cô thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán và lên top tin tức giải trí tại Hàn Quốc.

Diễn viên giành giải Ngôi sao được yêu thích (Popular Star Award) tại Blue Dragon Series Awards 2026 nhờ vai diễn trong Can This Love Be Translated?

Từ trái qua: Ji Chang Wook, Hwang In Youp và Ryu Seung Ryong

Ryu Seung Ryong, Hwang In Youp và Ji Chang Wook cũng có mặt Cùng sang Việt Nam với Kim Mu Yeol và Go Youn Jung là Ryu Seung Ryong, Hwang In Youp và Ji Chang Wook. Ji Chang Wook đã quá quen mặt và không phải lần đầu sang Việt Nam. Ryu Seung Ryong là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh đình đám như Miracle in Cell No. 7, Extreme Job..., đặc biệt là series Moving. Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên tiếp tục khẳng định thực lực khi giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62 với bộ phim The Dream Life of Mr. Kim của JTBC. Hwang In Youp là một trong những ngôi sao toàn cầu thế hệ mới, ghi dấu ấn sâu sắc với khán giả qua các phim truyền hình như True Beauty; Why Her?. Năm 2024, anh tiếp tục cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất qua bộ phim Family by Choice của JTBC và mới đây anh đóng Dream to You. Hwang In Youp là một trong những ngôi sao toàn cầu thế hệ mới, ghi dấu ấn sâu sắc với khán giả qua các phim truyền hình nhưNăm 2024, anh tiếp tục cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất qua bộ phimcủa JTBC và mới đây anh đóng Đáng chú ý, trong bộ phim Human X Gumiho của JTBC dự kiến ra mắt vào năm tới, diễn viên sẽ lần đầu tiên thử sức với vai phản diện kể từ khi ra mắt.

Golden Disc Awards lần đầu đến Việt Nam sẽ phá vỡ mọi kỷ lục, có siêu sao nào vẫn là bí mật The 41st Golden Disc Awards không chỉ dự kiến thu hút 70.000 khán giả/ hai đêm tham dự trực tiếp, còn đặt mục tiêu phá vỡ mọi kỷ lục về lượt theo dõi trực tuyến trên các nền tảng số so với 40 kỳ tổ chức trước.



