Năm trước khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị loại, năm nay có phải khám lại?

Năm trước khám nghĩa vụ quân sự bị loại, năm nay có phải khám lại?

Luật sư Tô Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo quy định về nghĩa vụ quân sự, kết quả khám sức khỏe của năm trước không đồng nghĩa với việc công dân được miễn khám trong những năm tiếp theo.

Nếu vẫn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nhận được lệnh gọi khám sức khỏe hợp lệ, công dân có trách nhiệm chấp hành.

Lý do là tình trạng sức khỏe có thể thay đổi theo thời gian. Những yếu tố khiến công dân không đạt yêu cầu trong lần khám trước, như thể lực, thị lực, huyết áp hoặc một số bệnh lý, có thể được cải thiện hoặc thay đổi trong năm tiếp theo.

Vì vậy, việc đánh giá sức khỏe phải được thực hiện theo quy trình tuyển quân của từng năm.

Bên cạnh đó, kết quả phân loại sức khỏe của đợt khám trước được sử dụng để phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của đợt tuyển quân tương ứng, không mặc nhiên có giá trị miễn khám cho các năm sau.

Khoản 16 Điều 4 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng, sửa đổi Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định chủ tịch UBND cấp xã quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe đối với công dân thuộc diện gọi nhập ngũ. Quyết định gọi khám phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

Do đó, việc từng bị đánh giá không đạt sức khỏe trong năm trước không phải là căn cứ để công dân tự ý bỏ qua đợt khám năm nay. Khi nhận được lệnh gọi khám, công dân cần thực hiện đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh để được kiểm tra, đánh giá sức khỏe theo quy định.