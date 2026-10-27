Nam A Bank tăng cường kết nối nguồn lực toàn cầu, thúc đẩy ESG và công nghệ tại AEF 2026

Nam A Bank ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với C4IR, ICED và SCFC về chương trình chuyển đổi ESG và nâng cao mức độ sẵn sàng tiếp cận tài chính xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM - Ảnh: Nam A Bank

Theo đó, Nam A Bank đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Tư vấn Tài chính Bền vững (SCFC).

Nam A Bank mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính xanh cho doanh nghiệp SME

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh ngày càng tác động đến chuỗi cung ứng, năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận nguồn vốn, ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) đang trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự kinh tế toàn cầu.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, việc tích hợp ESG không chỉ gắn với trách nhiệm phát triển bền vững mà còn liên quan trực tiếp đến đánh giá rủi ro, chất lượng danh mục tín dụng và khả năng phân bổ vốn vào các hoạt động kinh tế phù hợp.

Phiên thảo luận "ESG và Kinh tế tuần hoàn", ông Hà Huy Cường - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ góc nhìn của Ngân hàng về cách các yếu tố ESG được đưa vào quá trình đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đặc biệt trong hoạt động thẩm định tín dụng và phân bổ nguồn vốn.

Tại Nam A Bank, ESG được tích hợp vào quy trình đánh giá thông qua Hệ thống Quản lý Rủi ro Môi trường và Xã hội (ESMS), với định hướng tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Toàn cảnh phiên thảo luận ESG và Kinh tế tuần hoàn - Ảnh: Nam A Bank

Bên cạnh đó, thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa là hạn chế về yêu cầu dữ liệu ESG là lịch sử hoạt động, năng lực quản trị dữ liệu và nguồn lực triển khai các giải pháp chuyển đổi. Nếu chỉ dựa vào các thông tin quá khứ, những doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi và kế hoạch cải thiện bền vững đáng tin cậy có thể gặp khó khăn trong quá trình chứng minh năng lực tiếp cận vốn.

Đại diện Nam A Bank đề cập đến những phương thức hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này, trong đó có đánh giá dòng tiền dự kiến của phương án kinh doanh, xem xét các hợp đồng đầu ra dài hạn, phát triển tài trợ chuỗi cung ứng và xây dựng cơ chế gắn kết tài chính với các mục tiêu ESG.

Theo đó, doanh nghiệp có thể xây dựng lộ trình cải thiện với các chỉ số cụ thể, có khả năng đo lường và theo dõi theo từng giai đoạn. Việc thực hiện các cam kết này sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá tiến độ chuyển đổi và xem xét những giải pháp tài chính phù hợp.

Cùng với đó, sự tham gia của các tổ chức tư vấn và định chế tài chính quốc tế có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyên gia, hoàn thiện hệ thống đo lường dữ liệu, thực hiện kiểm toán năng lượng và chuẩn hóa hồ sơ phục vụ quá trình đánh giá ESG.

Với định hướng phát triển tài chính xanh và bền vững, Nam A Bank chú trọng kết nối các nguồn lực quốc tế với nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Những nguồn vốn và chương trình hợp tác như GCPF, Proparco hay SIFEM… là các ví dụ về hệ sinh thái nguồn lực có thể hỗ trợ ngân hàng phát triển những giải pháp tài chính phù hợp với các mục tiêu môi trường và phát triển bền vững.

Ông Hà Huy Cường - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Nam A Bank

Cũng trong chương trình, Nam A Bank đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với C4IR, ICED và SCFC về chương trình chuyển đổi ESG và nâng cao mức độ sẵn sàng tiếp cận tài chính xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM.

Chương trình hướng đến xây dựng khuôn khổ hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiện trạng ESG, xác định các khoảng cách cần cải thiện, xây dựng lộ trình chuyển đổi và nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính xanh.

Trong khuôn khổ hợp tác, mỗi bên dự kiến đảm nhận những vai trò phù hợp với thế mạnh chuyên môn. C4IR đóng vai trò đầu mối phối hợp và kết nối hệ sinh thái; ICED tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa phương pháp luận và tổng hợp kết quả; Nam A Bank đóng góp chuyên môn tài chính, các yêu cầu về dữ liệu và mức độ sẵn sàng tiếp cận vốn; trong khi SCFC đảm nhiệm vai trò chuyên môn trong thiết kế chương trình, xây dựng công cụ đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp.

Mở rộng tầm nhìn đổi mới công nghệ

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Nam A Bank

Bên cạnh các nội dung về ESG và kinh tế tuần hoàn, Nam A Bank còn chia sẻ tầm nhìn dài hạn về công nghệ tại Rising Star Arena trong khuôn khổ Diễn đàn. Theo đó, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã chia sẻ về Dự án Trung tâm lượng tử, định hướng của ngân hàng trong việc đồng hành phát triển kinh tế lượng tử và ứng dụng vào hạ tầng.

Về dài hạn, công nghệ lượng tử có tiềm năng hỗ trợ giải quyết các bài toán phức tạp trong hoạt động ngân hàng như tối ưu hóa danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tín dụng, quản lý thanh khoản, phát hiện gian lận và nâng cao hiệu quả vận hành. Đặc biệt, sự phát triển của máy tính lượng tử cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho các giải pháp bảo mật hậu lượng tử, nhằm bảo vệ dữ liệu và hạ tầng trước những thách thức an ninh mạng trong tương lai.

Nam A Bank xác định định hướng đồng hành cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và từng bước thử nghiệm các ứng dụng thực tiễn.

Hoạt động này cho thấy tầm nhìn đổi mới của Nam A Bank không chỉ hướng đến những nhu cầu chuyển đổi trước mắt, mà còn mở rộng sang công nghệ có tiềm năng định hình năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Cùng với định hướng phát triển tài chính xanh và thúc đẩy ESG, các hoạt động nghiên cứu, kết nối và ứng dụng công nghệ mới góp phần thể hiện cách tiếp cận của ngân hàng trong việc kết nối tài chính, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng đến một hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn.