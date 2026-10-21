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Mỹ thu hồi thịt và gia cầm chế biến sẵn của Kayem Foods

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Mỹ thu hồi khoảng 718,6 tấn thịt và sản phẩm gia cầm chế biến sẵn của Kayem Foods do lo ngại điều kiện bảo quản, vận chuyển không bảo đảm an toàn thực phẩm.

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Một số sản phẩm của công ty Kayem Foods, có trụ sở tại Chelsea, bang Massachusetts bị thu hồi. Ảnh: reviewjournal.com

Ngày 20-10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo thu hồi khoảng 1,58 triệu pound (tương đương 718.600 kg) thịt và sản phẩm gia cầm chế biến sẵn của Công ty Kayem Foods Inc., có trụ sở tại thành phố Chelsea, bang Massachusetts, do lo ngại về điều kiện bảo quản thực phẩm.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được phân phối tới nhiều cửa hàng bán lẻ và cơ sở cung cấp thực phẩm tại Mỹ, cũng như tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm Mỹ (FSIS) thuộc USDA, tổng cộng 1.584.361 pound sản phẩm thuộc diện thu hồi, bao gồm thịt nguội, thịt đùi heo cắt lát, thịt bò, thịt ba chỉ xông khói, xúc xích hot dog, thịt viên gà, ức gà tây, xúc xích kielbasa và nhiều loại thịt chế biến khác.

Các sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 31-3 đến 7-10-2026.

Vụ việc được phát hiện sau khi một khách hàng phản ánh với Kayem Foods ngày 1-10 rằng lô thịt được giao vẫn còn ấm, làm dấy lên lo ngại về việc kiểm soát nhiệt độ trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Theo công ty, các sản phẩm liên quan đã được lưu kho và vận chuyển trong khoảng thời gian từ ngày 7-6 đến 14-10-2026.

FSIS cho biết chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào liên quan đến các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm bị ảnh hưởng, mà nên vứt bỏ hoặc trả lại nơi mua.

Người tiêu dùng cần kiểm tra nhãn hàng, mã UPC và mã số cơ sở sản xuất trên bao bì để xác định sản phẩm có thuộc diện thu hồi hay không.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Kayem Foods Matt Monkiewicz đã xin lỗi khách hàng, khẳng định công ty coi an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu và quyết định thu hồi tự nguyện vì lý do thận trọng. 

Ông cho biết doanh nghiệp đã khắc phục vấn đề và đang liên hệ trực tiếp với các khách hàng bán buôn, bán lẻ để hướng dẫn nhận diện và xử lý sản phẩm bị ảnh hưởng.

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TTXVN
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    Chủ đề: gia cầm

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