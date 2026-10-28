Mỹ: Mở rộng trải nghiệm lưu trú khách sạn gắn với âm nhạc cho du khách

Khách sạn The Gunter Hotel - Ảnh: cntraveler.com

Nhiều tập đoàn và khách sạn tại Mỹ đang mở rộng các dịch vụ gắn liền với âm nhạc nhằm thu hút du khách yêu thích nghệ thuật. Thay vì chỉ đóng vai trò là nơi lưu trú gần các địa điểm biểu diễn, ngày càng nhiều khách sạn tự đầu tư xây dựng hạ tầng âm nhạc riêng.

Tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ), khách sạn The Gunter Hotel với lịch sử hơn 100 năm - nơi nhạc sĩ Robert Johnson từng thực hiện bản thu âm hiếm hoi vào năm 1936 - vừa hoạt động trở lại sau đợt nâng cấp trị giá 70 triệu USD.

Tất cả 311 phòng nghỉ tại đây đều được trang bị máy hát đĩa than cùng album của nhạc sĩ Robert Johnson. Khách sạn còn sở hữu thư viện đĩa than với hơn 1.000 bản ghi cùng các chương trình biểu diễn nhạc sống.

Từ ngày 12-11 đến ngày 14-11, khách sạn The Gunter Hotel sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm 90 năm bản thu âm của nhạc sĩ Robert Johnson với sự tham gia của cháu trai Steven Johnson, nghệ sĩ guitar Robert Randolph, ca sĩ Ally Venable, nhóm nhạc Tomar & the FCs và ca sĩ Nicky Diamonds. Giá phòng tại đây từ 250 USD một đêm.

Tại thị trấn Wanship, bang Utah (Mỹ), khu nghỉ dưỡng The Lodge at Blue Sky nằm trên trang trại riêng rộng 1.618 hecta thuộc dãy núi Wasatch.

Khu nghỉ dưỡng 46 phòng này tổ chức các buổi hòa nhạc tại trường đua ngựa trong nhà cũ, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi trong làng giải trí Mỹ. Giá phòng tại đây khởi điểm từ 1.800 USD một đêm.

Tại thành phố New York (Mỹ), khách sạn The Muse New York ở khu Midtown Manhattan ra mắt câu lạc bộ nhạc jazz The Pocket mang phong cách thập niên 1940 - 1950 với 170 chỗ ngồi.

Vào tháng 11, câu lạc bộ dự kiến đón tiếp các nghệ sĩ đoạt giải Grammy như nhóm nhạc Mingus Big Band, nhóm nhạc Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra và nhóm nhạc Dirty Dozen Brass Band. Giá phòng tại đây từ 299 USD một đêm.

Mô hình khách sạn âm nhạc cũng đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Thương hiệu UMusic Hotels chuẩn bị khai trương UMusic Hotel Denmark Street tại thủ đô London (Anh) và UMusic Hotel & Beach Club Tulum tại Mexico vào tháng 12.

Trước đó, tập đoàn này đã vận hành UMusic Hotel Madrid tại Tây Ban Nha với giá phòng từ 350 EUR một đêm.

Tại thủ đô Paris (Pháp), hộp đêm Bus Palladium nổi tiếng mở cửa từ năm 1965 đã được cải tạo thành khách sạn boutique 5 tầng với 35 phòng do kiến trúc sư Karl Fournier và kiến trúc sư Olivier Marty thiết kế.

Giám đốc nghệ thuật Caroline de Maigret trực tiếp tuyển chọn các danh sách phát nhạc phục vụ lưu trú. Khách sạn phục vụ thực đơn do đầu bếp Valentin Raffali đảm nhiệm, với giá phòng từ khoảng 490 euro (khoảng 550 USD) một đêm.