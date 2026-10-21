Một ngày cùng con khám phá Trường Quốc tế Úc AIS cơ sở Thảo Điền

Trường Quốc tế Úc AIS Saigon cơ sở Thảo Điền - Ảnh: NTCC

Một không gian để trẻ an tâm khám phá

Với trẻ nhỏ, cảm nhận về trường đến từ khoảng sân để vận động, góc học tập khơi gợi tò mò và sự đón nhận của thầy cô. AIS Thảo Điền hướng đến môi trường an toàn, ấm áp, gần thiên nhiên, kết nối các trải nghiệm ấy với việc học.

Những mảng xanh tạo cơ hội quan sát và khám phá bằng các giác quan. Chiếc lá đổi màu hay hạt giống nảy mầm có thể khơi lên câu hỏi, để trẻ tập diễn đạt, lắng nghe và cùng bạn tìm lời giải.

Khi tham quan, cha mẹ có thể tìm hiểu trẻ sử dụng không gian ra sao, hoạt động có phù hợp độ tuổi và mỗi em được khuyến khích tham gia như thế nào.

Chương trình chuyển đổi campus năm 2024 phát triển Lotus thành Early Learning Centre và đổi mới Cherry Blossom, tiếp tục chú trọng môi trường cho những năm tháng nền tảng.

Hiểu việc học qua trải nghiệm của con

Con vui ở trường nhưng thực sự học được gì là băn khoăn chính đáng của nhiều cha mẹ. Theo cô Bridie Anderson, Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon), điểm khác biệt nằm ở tính chủ đích: niềm vui khám phá cần gắn với mục tiêu phát triển rõ ràng.

Cô Bridie Anderson, Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) - Ảnh: NTCC

Cô chia sẻ: "Tại AIS, các hoạt động vui chơi được thiết kế có chủ đích, hướng đến những mục tiêu học tập rõ ràng. Giáo viên đóng vai trò là người tạo điều kiện và dẫn dắt quá trình học tập, xây dựng môi trường và trải nghiệm hấp dẫn nhằm hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Đồng thời giúp các em hình thành kiến thức, kỹ năng và hiểu biết theo định hướng của Khung chương trình Học tập những năm đầu đời (Early Years Learning Framework - EYLF) và Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học (IB Primary Years Programme - PYP)."

Trong cách tổ chức ấy, góc xây dựng bằng khối hình giúp rèn tư duy toán học, nhận thức không gian và khả năng hợp tác; góc đóng vai mở cơ hội phát triển giao tiếp, sáng tạo.

Giáo viên quan sát, gợi hỏi và khuyến khích trẻ tự tìm cách giải quyết thay vì đưa ngay đáp án. Đó là cách niềm vui được kết nối với nền tảng đọc viết, toán học và khả năng tự quản lý.

Những trải nghiệm này cho thấy điều phụ huynh cần tìm hiểu không chỉ là tên hoạt động, mà còn là cách con được suy nghĩ, giao tiếp và vận dụng điều đã biết.

Sự quan tâm thể hiện qua cách đồng hành

Sự khác biệt giữa học sinh đặt ra một yêu cầu khác cho lớp học: mỗi em cần được hỗ trợ và thử thách phù hợp. Theo cô Bridie, giá trị Khát vọng vươn lên trong AIS CARES được thể hiện ở việc khuyến khích trẻ tìm cách học sâu hơn, thay vì dừng lại khi đã làm đủ yêu cầu.

Với trẻ cần giúp đỡ, giáo viên chia nhiệm vụ thành những bước vừa sức và hướng dẫn có trọng tâm. Với trẻ đã sẵn sàng, thầy cô mở rộng câu hỏi, khuyến khích tìm tòi sâu và giải quyết vấn đề phức tạp hơn. Trong chương trình PYP, học sinh được bày tỏ ý kiến, đưa ra lựa chọn và theo đuổi những câu hỏi có ý nghĩa với mình.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng một môi trường học tập nơi mỗi trẻ đều cảm thấy mình được hỗ trợ và được khuyến khích vượt qua thử thách.

Dù đang từng bước vượt qua khó khăn hay đã sẵn sàng phát triển hiểu biết ở mức độ cao hơn, chúng tôi đều mong muốn các em cảm nhận được niềm vui đến từ sự trưởng thành, tinh thần ham khám phá và sự hài lòng khi thấy bản thân ngày càng tiến bộ", cô Bridie nhấn mạnh.

Theo cô Bridie, sự tiến bộ vì thế không chỉ đo bằng kiến thức, mà hiện rõ qua sự tự tin, tính tự lập và khả năng thích ứng của trẻ mỗi ngày. Từ một em bé e dè trong buổi đầu đến lớp, trẻ dần chủ động chia sẻ suy nghĩ, biết lắng nghe bạn bè và bền bỉ tự tìm cách hoàn thành một trò chơi khó - đó chính là đích đến nền tảng mà nhà trường hướng tới

Từ cuộc gặp đầu tiên đến sự gắn kết lâu dài

Để gia đình theo dõi được hành trình ấy, AIS cập nhật trải nghiệm học tập, thành quả và tiến bộ qua Seesaw. Theo chia sẻ của cô Bridie, đánh giá được thực hiện thường xuyên để giáo viên hiểu học sinh và điều chỉnh cách dạy, đồng thời xem xét mức độ đáp ứng yêu cầu phù hợp lứa tuổi.

Khi trao đổi với cha mẹ, phương pháp Glow and Grow giúp làm rõ con đang làm tốt điều gì, cần cải thiện ở đâu và bước tiếp theo là gì. Học sinh cũng đặt mục tiêu cá nhân và nhìn lại tiến bộ hai lần mỗi năm, dần học cách chịu trách nhiệm với việc học.

Sự kết nối giữa gia đình và nhà trường vì thế cần được xây dựng bằng thông tin cụ thể, phản hồi thường xuyên và cùng thống nhất cách hỗ trợ. Một ngày tham quan có thể là điểm khởi đầu để cha mẹ chia sẻ câu chuyện của con và hiểu hơn cách thầy cô đồng hành.

Trong năm kỷ niệm 20 năm, AIS tiếp nối tinh thần "20 năm khơi nguồn cảm hứng cho những trí tuệ trẻ.", qua cam kết đón nhận, hướng dẫn và khuyến khích từng học sinh khám phá.

Tại AIS, thầy cô luôn mong muốn các em cảm nhận được niềm vui đến từ sự trưởng thành, tinh thần ham khám phá và sự hài lòng khi thấy bản thân ngày càng tiến bộ - Ảnh: NTCC

Sau Open Day, điều cha mẹ cần cân nhắc là môi trường phù hợp với con ra sao. Với trẻ, đó có thể là hoạt động muốn thử tiếp, người bạn muốn gặp lại hay cảm giác an tâm khi vào lớp.

Liên hệ AIS để tìm hiểu chương trình và đặt lịch tham quan, tư vấn: https://www.aisvietnam.com/vi/visit-us/open-day-thao-dien