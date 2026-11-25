Ông Lê Văn Quang, người đã hiến tặng 3.600m² đất cho thôn, xã xây nhà văn hóa phục vụ cộng đồng tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM



Thời gian qua, ông Lê Văn Quang (50 tuổi, ngụ thôn Quyết Thắng, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) trở nên "nổi tiếng" ở địa phương, được nhiều người biết đến sau hành động tự nguyện hiến tặng 3.600m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình cho địa phương để xây nhà văn hóa.

Trước đó, sau khi tiến hành sáp nhập các thôn nhằm tinh gọn bộ máy, thôn Quang Minh, xã Thường Xuân sau sáp nhập có dân số lớn với gần 1.500 nhân khẩu. Tuy nhiên, nhà văn hóa của 2 thôn cũ đều nhỏ, diện tích không đủ để hoạt động.

Để nhà văn hóa có đầy đủ công năng họp hành, thiết chế vui chơi cho nhân dân, Ban công tác Mặt trận thôn Quang Minh và chính quyền địa phương đã đi khảo sát một số vị trí để xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí đất đều không đủ diện tích.

Khi biết địa phương đang có nhu cầu xây dựng nhà văn hóa nhưng gặp khó khăn về mặt bằng, ông Lê Văn Quang liền về bàn với vợ rồi quyết định hiến tặng 3.600m2 đất gia đình đang làm nông nghiệp.

"Khi nghe tin thôn xây nhà văn hóa cần một mặt bằng đủ rộng, thấy diện tích đất trồng cây của gia đình lớn, tôi liền về bàn với vợ hiến tặng. Vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý. Gia đình hiến đất chỉ với mong muốn bà con có nơi họp hành, sinh hoạt cộng đồng được rộng rãi", ông Quang chia sẻ.

Cũng theo ông Quang, việc làm của gia đình xuất phát từ tấm lòng, với mong muốn góp một phần bé nhỏ cho cộng đồng. Đồng thời, ông kỳ vọng sau khi có nhà văn hóa, hạ tầng quanh khu vực sẽ được quy hoạch đồng bộ, thuận lợi cho bà con nhân dân trong thôn.

Ông Lê Văn Quang đưa lãnh đạo thôn Quang Minh đi thăm khu đất gia đình hiến tặng - Ảnh: THÀNH NAM

Việc làm của gia đình ông Quang đã nhận được nhiều tình cảm quý mến từ người dân địa phương. Bởi gia đình ông cũng là những người lao động bình thường trong thôn.

Ông Quang làm nghề xây dựng, chuyên nhận thi công các công trình nhỏ lẻ trong xã, còn vợ ông làm nông nghiệp, kết hợp bán hàng tạp hóa tại nhà.

Ông Cầm Bá Biến (54 tuổi, ngụ thôn Quang Minh) cho biết bà con nhân dân đánh giá cao hành động và nghĩa cử của gia đình ông Quang dành cho thôn. "Mặc dù gia đình anh Quang cũng không phải diện giàu có, thế nhưng để hiến một diện tích lớn 3.600m2 cho cộng đồng như anh ấy rất đáng quý, trân trọng", ông Biến nhận xét.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cầm Minh Công, Bí thư chi bộ thôn Quang Minh, cho biết việc làm của ông Quang vì cộng đồng được thôn, xã ghi nhận, trân trọng tình cảm của gia đình.

Khu đất hiện nay đang được gia đình ông Quang trồng rất nhiều cây ăn quả và cây dược liệu - Ảnh: THÀNH NAM

"Thôn cũng khá bất ngờ trước nghĩa cử cao đẹp của anh Quang, vì trước đó địa phương không có gặp hay trao đổi gì với anh Quang. Tuy nhiên, khi anh Quang mở lời hiến 3.000m2, thôn nói cần tới 3.600m2, anh ấy đã không ngần ngại đồng ý ngay. Việc bà con trong thôn hiến đất vì việc chung không hiếm, nhưng hiến với diện tích lớn như anh Quang thì từ xưa tới giờ chưa có trường hợp nào", ông Công nói.

Chủ tịch UBND xã Thường Xuân Hoàng Sỹ Hùng cho biết việc làm của gia đình ông Quang được nhân dân, địa phương trân trọng, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

"Hành động hiến đất của gia đình anh Quang không chỉ giúp bà con nhân dân thôn Quang Minh tới đây có một không gian sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, khang trang hơn, mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào hiến đất tại địa phương phục vụ cho các công trình công cộng", ông Hùng cho hay.

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