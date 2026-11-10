Mộc Châu Creamery đồng hành cùng phim ‘Bò sữa bay’: Trẻ hóa thương hiệu qua điện ảnh

Không gian trải nghiệm của Mộc Châu Creamery đồng hành cùng phim "Bò sữa bay" tại trung tâm thương mại - Ảnh: DNCC

Lấy bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990, "Bò sữa bay" đưa khán giả trở về một lát cắt đời sống của vùng cao nguyên, nơi những câu chuyện về tình cảm, cuộc sống và khát vọng đổi thay được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh kết hợp giữa hiện thực, lãng mạn và yếu tố kỳ ảo.

Không chỉ gặp nhau ở bối cảnh, bộ phim và Mộc Châu Creamery còn có sự tương đồng trong cách nhìn về những giá trị lâu đời: trân trọng nền tảng đã được bồi đắp qua thời gian, đồng thời tìm kiếm những cách thể hiện mới để tiếp tục kết nối với công chúng hôm nay.

Dấu ấn "vành đai vàng Mộc Châu" trên màn ảnh rộng

Một trong những điểm kết nối tự nhiên giữa "Bò sữa bay" và Mộc Châu Creamery chính là không gian cao nguyên Mộc Châu. Những đồng cỏ trải dài, trang trại và nông trường bò sữa hiện diện trong các thước phim không đơn thuần là bối cảnh, mà còn gợi nhắc về một vùng đất đã gắn bó với ngành sữa Việt Nam trong nhiều thập kỷ.

Đây cũng chính là vùng nguyên liệu được thương hiệu trân trọng gọi là "Vành đai vàng Mộc Châu" - nơi hội tụ những điều kiện tự nhiên đặc hữu và nền tảng nghề sữa được gây dựng qua nhiều thế hệ.

Nằm ở độ cao trên 1.000 m, cao nguyên sở hữu khí hậu mát lành quanh năm cùng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho hoạt động chăn nuôi bò sữa, tạo nên lợi thế riêng cho vùng nguyên liệu của thương hiệu.

Phim "Bò sữa bay" tái hiện đời sống nông trường Mộc Châu những năm 1990 trên nền đồng cỏ cao nguyên - Ảnh: DNCC

Không chỉ là nơi sản xuất sữa, Mộc Châu còn là không gian lưu giữ ký ức của nhiều gia đình nông trường. Những câu chuyện về lao động, gắn bó với đàn bò sữa và quá trình xây dựng vùng kinh tế nông nghiệp đặc trưng đã trở thành một phần lịch sử phát triển của cao nguyên này.

Từ điều kiện tự nhiên đến kinh nghiệm truyền đời ấy, tất cả đã tạo nên điểm khởi nguồn cho hành trình gần 7 thập kỷ phát triển của thương hiệu.

Khi những đồng cỏ và trang trại xuất hiện trên màn ảnh rộng, sự đồng hành của thương hiệu không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp vùng đất mà còn đưa hình ảnh cao nguyên Mộc Châu đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Tiếp nối giá trị truyền đời bằng tinh thần đổi mới

Bên cạnh câu chuyện về vùng đất Mộc Châu, sự đồng điệu giữa bộ phim và thương hiệu còn nằm ở tinh thần đổi mới. Nếu "Bò sữa bay" kể lại những ký ức của nông trường Mộc Châu bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, thì Mộc Châu Creamery cũng đang từng bước làm mới hình ảnh thương hiệu để kết nối gần hơn với thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Sự chuyển mình ấy được thể hiện qua nhiều hoạt động hướng tới thế hệ khách hàng mới, từ việc làm mới nhận diện sản phẩm, thay đổi ngôn ngữ truyền thông đến việc đồng hành cùng các dự án văn hóa, giải trí có khả năng tạo kết nối với giới trẻ.

Các sản phẩm sữa tươi Mộc Châu Creamery với diện mạo bao bì mới, hướng tới thế hệ người tiêu dùng trẻ - Ảnh: DNCC

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những thương hiệu có câu chuyện và bản sắc riêng, doanh nghiệp lựa chọn kể lại hành trình gần 7 thập kỷ của mình thông qua những hình thức gần gũi hơn với thế hệ mới.

Sự đồng hành cùng "Bò sữa bay" vì thế không chỉ xuất phát từ sự tương đồng về vùng đất hay bối cảnh, mà còn từ sự đồng điệu trong cách tiếp cận các giá trị truyền thống: làm mới những điều quen thuộc để tạo nên những kết nối mới.

Đồng hành cùng khán giả tại chuỗi sự kiện ra mắt phim

Trong chuỗi hoạt động quảng bá phim và Cinetour, Mộc Châu Creamery triển khai các không gian trải nghiệm dành cho khán giả tại nhiều điểm dừng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế khu vực check-in lấy cảm hứng từ bối cảnh của bộ phim, kết hợp những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu.

Đông đảo khán giả tham gia sự kiện giao lưu cùng ê-kíp phim "Bò sữa bay" trong chuỗi Cinetour - Ảnh: DNCC

Tại đây, khán giả không chỉ có cơ hội giao lưu cùng ê-kíp làm phim mà còn được trực tiếp thưởng thức các dòng sản phẩm sữa tươi cao cấp của thương hiệu ngay tại sự kiện. Hàng ngàn phần quà tặng (merchandise) phiên bản giới hạn, mang dấu ấn của cả bộ phim và thương hiệu cũng được gửi đến tay người hâm mộ.

Khán giả hào hứng tại buổi chiếu ra mắt phim "Bò sữa bay" - Ảnh: DNCC

Khởi chiếu từ ngày 6-11, "Bò sữa bay" mang đến một câu chuyện điện ảnh giàu màu sắc về tuổi trẻ, gia đình và vùng đất Mộc Châu.

Với Mộc Châu Creamery, sự đồng hành lần này không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu mà còn là dịp để kể lại hành trình gần 7 thập kỷ gắn bó với cao nguyên Mộc Châu thông qua một ngôn ngữ gần gũi hơn với thế hệ khán giả hôm nay.