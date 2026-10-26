Mixue bắt tay Duolingo, bổ nhiệm cú Duo làm ‘Giám đốc Matcha’

Lễ bổ nhiệm cú Duo làm giám đốc matcha - Ảnh: DNCC

Lễ bổ nhiệm Duo làm Giám đốc Matcha là sự kiện đánh dấu chiến dịch hợp tác giữa hai thương hiệu được giới trẻ yêu thích là Mixue và Duolingo với thông điệp "học đi đôi với matcha".

Học đi đôi với matcha

Trong chiến dịch này, Mixue × Duolingo khai thác hình ảnh nhân vật đại diện là Tuyết Vương và Duo, xây dựng câu chuyện tương tác hài hước xoay quanh dòng sản phẩm matcha.

Từ những màn đối đầu thú vị đến hành trình hòa giải và hợp tác, câu chuyện được tiếp nối bằng sự kiện bổ nhiệm Duo trở thành "Giám đốc Matcha", đánh dấu một cột mốc trong hoạt động hợp tác giữa hai thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Tại sự kiện, nhiều bạn trẻ bất ngờ khi những linh vật quen thuộc hàng ngày cùng xuất hiện chung trên một sân khấu, một bên là thương hiệu đồ uống được giới trẻ yêu thích, một bên là ứng dụng học ngoại ngữ, giải trí.

Khách tham dự đã được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác như thử thách ngôn ngữ, trò chơi trên sân khấu, giao lưu cùng Tuyết Vương và Duo.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham gia - Ảnh: DNCC

Đáng chú ý, dịp này, Mixue giới thiệu các sản phẩm nổi bật thuộc dòng matcha bao gồm: sữa tươi matcha và super sundae matcha.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá trực tiếp, chiến dịch còn kết hợp truyền thông trên mạng xã hội, khuyến khích người dùng chia sẻ trải nghiệm, tham gia các thử thách sáng tạo và tương tác với hai nhân vật thương hiệu.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham gia - Ảnh: DNCC

Đại diện Mixue cho biết lựa chọn hợp tác cùng Duolingo bởi hai thương hiệu có nhiều điểm tương đồng về nhóm khách hàng mục tiêu cũng như định hướng hình ảnh thương hiệu.

Cả hai đều là những thương hiệu được đông đảo giới trẻ yêu thích, sở hữu hình ảnh trẻ trung, năng động và gần gũi. Trong khi Mixue luôn hướng đến việc mang đến những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý cùng trải nghiệm tiêu dùng vui vẻ, thì Duolingo lại biến việc học ngoại ngữ trở nên sinh động và thú vị hơn.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp tác lần này không chỉ là sự kết hợp giữa hai thương hiệu có sức hút với giới trẻ, mà còn là sự giao thoa sáng tạo giữa những giá trị thương hiệu và văn hóa của thế hệ trẻ", đại diện Mixue chia sẻ.

Bà Tống Hoàng Phương - Giám đốc Marketing khu vực Đông Nam Á của Duolingo - Ảnh: DNCC

Bà Tống Hoàng Phương - Giám đốc Marketing khu vực Đông Nam Á của Duolingo - mặc dù hai thương hiệu thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều có những linh vật rất đáng yêu, nổi tiếng, gần gũi với giới trẻ.

Đặc biệt, sản phẩm lần này của Mixue là matcha tạo liên tưởng đến linh vật cú Duo, hai thương hiệu kỳ vọng sẽ tạo nên một chiến dịch thú vị.

"Thông điệp ‘học đi đôi với matcha’ là sự kết nối việc học với niềm vui quen thuộc mỗi ngày, qua đó chúng tôi mong muốn tạo ra động lực để mọi người bắt đầu và duy trì việc học.

Còn đối với Mixue mong muốn mang lại nhiều trải nghiệm sản phẩm hơn dành cho khách hàng. Chẳng hạn, ưu đãi tặng 1 cây kem matcha dành cho người có chuỗi học 3 ngày trở lên trên Duolingo là cách rất cụ thể để kết nối mục tiêu của chúng tôi", bà Hoàng Phương chia sẻ.

Các sản phẩm mới từ matcha được giới thiệu đến khách hàng - Ảnh: DNCC

Sức hút của matcha trong chiến dịch hợp tác cùng Duolingo

Sự kiện nhằm giúp lan tỏa thức uống matcha trong dòng sản phẩm mới đến với khách hàng ở mọi lứa tuổi.

Đại diện Mixue chia sẻ trong quá trình phát triển sản phẩm, Mixue luôn lấy nhu cầu của người tiêu dùng làm trọng tâm, đồng thời chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm và mang đến mức giá hợp lý.

"Chúng tôi nhận thấy rằng trong những năm gần đây, hương vị matcha ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong nhóm khách hàng trẻ. Hương trà đặc trưng, vị thanh mát cùng sắc xanh nổi bật của matcha đều rất phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

Với dòng sản phẩm Matcha lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm ‘ngon - giá hợp lý - thú vị’, để mỗi ly Matcha không chỉ là một thức uống yêu thích mà còn trở thành một niềm vui nhỏ trong cuộc sống hằng ngày", vị này cho biết.

Chị Hoàng Thị Thùy Trang - đại diện đơn vị nhượng quyền - chia sẻ chiến dịch hợp tác giữa Mixue và Duolingo mang lại hiệu quả kinh doanh rất tích cực.

"Riêng cửa hàng chúng tôi, doanh thu tăng khoảng 20%, lượng khách đến cửa hàng cũng đông hơn. Đặc biệt, dòng sản phẩm matcha mới được khách hàng đánh giá rất tốt và hài lòng về hương vị", chị Trang nói.