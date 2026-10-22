Minh bạch bữa ăn học đường - Chuẩn an toàn, trọn niềm tin
Minh bạch bữa ăn học đường - Chuẩn an toàn, trọn niềm tin
Sáng 15-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp các sở, ban ngành TP.HCM tổ chức tọa đàm “Minh bạch bữa ăn học đường - Chuẩn an toàn, trọn niềm tin”, đề xuất giải pháp kiểm soát chất lượng và tăng cường giám sát bữa ăn học sinh.
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