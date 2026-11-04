Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Mì Hảo Hảo được kiểm soát chất lượng trong quá trình chiên như thế nào?

tác giả
HỒNG PHƯƠNG
HỒNG PHƯƠNG
HỒNG PHƯƠNG

Chiên là công đoạn quan trọng để làm giảm độ ẩm của vắt mì Hảo Hảo sau khi hấp chín. Trong khoảng 2,5 phút, các yếu tố như nhiệt độ, thời gian, lượng dầu và chất lượng dầu được theo dõi, kiểm soát trong quá trình sản xuất.

Mì Hảo Hảo được kiểm soát chất lượng trong quá trình chiên như thế nào? - Ảnh 1.

Quá trình chiên giúp làm giảm độ ẩm của vắt mì xuống mức thấp, giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật - Ảnh: DNCC

Điều gì diễn ra trong 2,5 phút chiên?

Sau công đoạn cắt sợi, sợi mì sẽ được hấp chín bằng hơi nước rồi mới đi vào công đoạn làm khô bằng phương pháp chiên. Sau khi hấp, hàm lượng nước trong vắt mì còn ở mức cao, vì vậy cần tiếp tục làm giảm độ ẩm.

Tại nhà máy Acecook Việt Nam, dầu sử dụng để chiên mì Hảo Hảo được gia nhiệt gián tiếp bằng hơi nước thông qua hệ thống bồn trao đổi nhiệt bên ngoài, sau đó theo đường ống kín dẫn vào chảo chiên.

Chảo chiên được trang bị các thiết bị tự động theo dõi nhiệt độ và lượng dầu sử dụng. Qua đó, nhiệt độ dầu được duy trì trong khoảng 160-165°C, đồng thời dầu mới được bổ sung liên tục và đều đặn thông qua hệ thống định lượng tự động.

Sau 2,5 phút chiên, độ ẩm của vắt mì giảm xuống dưới khoảng 3%, góp phần hạn chế sự phát triển của vi sinh vật. Theo doanh nghiệp, vắt mì có thời gian bảo quản trung bình từ 5 đến 6 tháng ở nhiệt độ thường.

Chất lượng dầu chiên không chỉ được đánh giá qua màu sắc hay những gì có thể quan sát bằng mắt thường. Trong quá trình sản xuất, chất lượng dầu được theo dõi thông qua các chỉ tiêu kiểm soát cụ thể.

Dầu sử dụng để chiên mì tại Acecook Việt Nam có nguồn gốc từ dầu cọ. Cùng với việc kiểm soát nhiệt độ và thời gian chiên, để đảm bảo chất lượng giữa các vắt mì, thì chất lượng dầu cũng được theo dõi thông qua các chỉ tiêu cụ thể. Một trong những chỉ tiêu được theo dõi là chỉ số acid (AV), với giới hạn kiểm soát ≤ 2 mg KOH/g dầu.

Đội ngũ chuyên môn đứng sau hệ thống kiểm soát

Bên cạnh hệ thống thiết bị tự động, đội ngũ chuyên môn trực tiếp vận hành, theo dõi và giám sát các thông số trong quá trình sản xuất. Từ hoạt động của thiết bị đến các chỉ tiêu chất lượng, nhằm kịp thời xử lý khi phát hiện bất thường.

Sự kết hợp giữa thiết bị tự động và hoạt động giám sát của đội ngũ vận hành giúp các thông số về nhiệt độ, thời gian và chất lượng dầu được kiểm soát trong suốt công đoạn chiên.

Mì Hảo Hảo được kiểm soát chất lượng trong quá trình chiên như thế nào? - Ảnh 2.

Các thông số về nhiệt độ, thời gian... được theo dõi và kiểm soát trong suốt công đoạn chiên - Ảnh: DNCC

Công đoạn chiên là một phần trong hệ thống quản lý chất lượng tại Acecook Việt Nam, được áp dụng xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Doanh nghiệp cho biết đang áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như HACCP, BRCGS, IFS Food và ISO 22000:2018.

Phòng thí nghiệm của Acecook Việt Nam được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận phù hợp ISO/IEC 17025:2017, hỗ trợ hoạt động kiểm tra nguyên liệu và thành phẩm theo quy định.

Doanh nghiệp cũng tổ chức các chương trình tham quan nhà máy để người tiêu dùng có thể quan sát những công đoạn trên dây chuyền, trong đó có quá trình chiên mì và tìm hiểu cách từng yếu tố được kiểm soát trong thực tế.

Từ công đoạn chiên kéo dài khoảng 2,5 phút đến quá trình hoàn thiện sản phẩm, việc theo dõi các thông số sản xuất là một phần trong hoạt động kiểm soát chất lượng của Acecook Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết đây cũng là cách cụ thể hóa giá trị "Happy Consumers" - Hạnh phúc cho người tiêu dùng, trong sứ mệnh "Cook happiness" mà doanh nghiệp theo đuổi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HỒNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mì hảo hảo Acecook Việt Nam

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất