Toàn cảnh mẫu xe All New ZS và MG GT tại showroom trong tuần lễ mua sắm Black Friday cuối tháng 11-2026 - Ảnh: DNCC

Ưu đãi trực tiếp vào chi phí lăn bánh và nhiên liệu

Với đặc thù tiêu dùng của người Việt, quyết định mua ô tô dịp cuối năm luôn gắn liền với bài toán cân đối ngân sách. Ngoài giá bán niêm yết, người mua xe thường phải tính toán kỹ lưỡng hai khoản chi phí lớn là lệ phí đăng ký ra biển số ban đầu và chi phí nhiên liệu phát sinh hàng tháng.

Tuần lễ mua sắm Black Friday cuối tháng 11 được xem là thời điểm vàng để người tiêu dùng tối ưu hóa dòng tiền nhờ các chính sách hỗ trợ trực tiếp từ hãng. Hiện thực hóa triết lý "Car for Life", MG Việt Nam triển khai gói ưu đãi thiết thực cho khách hàng ký hợp đồng và nhận xe trong tháng 11-2026:

- All New ZS (Năm sản xuất 2026) : Tặng gói hỗ trợ chi phí nhiên liệu trị giá 20.000.000 VNĐ (quy đổi tương đương gần 1.000 lít xăng).

- MG GT 1.5 Luxury (năm sản xuất 2026) : Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 26.000.000 VNĐ.

- MG GT 1.5T Premium (năm sản xuất 2026) : Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 29.000.000 VNĐ.

Việc quy đổi ưu đãi thành tiền nhiên liệu và hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp giảm trực tiếp áp lực tài chính ngay tại thời điểm nhận xe, đồng thời tạo sự thoải mái cho người dùng trong quá trình vận hành thực tế sau này.

All New ZS Hybrid+: Mẫu CUV hybrid tiết kiệm nhiên liệu

Trong phân khúc xe gầm cao đô thị (CUV cỡ B), All New ZS thế hệ mới thu hút sự quan tâm nhờ việc đưa công nghệ truyền động Hybrid+ tiếp cận gần hơn với ngân sách của số đông gia đình Việt.

Hạng mục trang bị Thông số chi tiết & Ưu đãi Động cơ & Hộp số Hệ truyền động Hybrid+ (Xăng + Mô-tơ điện), hộp số tự động 3-eAT Công suất tổng 197 mã lực Mức tiêu thụ nhiên liệu 4,53 lít/100 km (đường hỗn hợp) Giá niêm yết 668.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) Gói ưu đãi tháng 11 Tặng 20 triệu VNĐ tiền xăng & bảo hành chính hãng 10 năm

Ngoại thất All New ZS sở hữu ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới hiện đại - Ảnh: DNCC

Đại diện MG cho biết, điểm đáng chú ý trên All New ZS nằm ở sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ truyền động Hybrid+ kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện thông qua hộp số tự động 3-eAT cho tổng công suất lên tới 197 mã lực. Mức công suất này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, dứt khoát khi di chuyển trên đường trường hoặc vượt xe, nhưng vẫn giữ mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ ở ngưỡng 4,53 lít/100 km.

Với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, gói hỗ trợ 20 triệu đồng tiền xăng trong dịp Black Friday này (tương đương gần 1.000 lít xăng RON 95) giúp chủ xe giảm đáng kể áp lực chi phí nhiên liệu trong giai đoạn đầu sử dụng. Đây là lợi thế thiết thực cho các gia đình có kế hoạch di chuyển nhiều hoặc về quê đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Bên cạnh khả năng vận hành, khoang nội thất của All New ZS được đầu tư bài bản nhằm nâng cao tiện nghi cho cả gia đình.

Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch sắc nét, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô-lăng, ghế bọc da chỉnh điện tích hợp tính năng sưởi ấm và cửa sổ trời toàn cảnh panorama tạo không gian thoáng đãng.

Về mặt an toàn, All New ZS được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái chủ động MG Pilot và đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ tổ chức ANCAP, giúp người cầm lái an tâm hơn trên mọi cung đường.

Khoang nội thất rộng rãi, hiện đại của All New ZS với màn hình giải trí 12,3 inch và cửa sổ trời toàn cảnh - Ảnh: DNCC

MG GT: Sedan thể thao dành cho người dùng đô thị

Ở phân khúc xe gầm thấp, MG GT mang đến một làn gió khác biệt dành cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, những người đề cao tính thẩm mỹ cá nhân và cảm giác lái linh hoạt trong đô thị.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế Fastback Coupé, nổi bật nhờ phần mui xe vuốt thuôn dài mềm mại về phía đuôi, tạo nên dáng vẻ năng động và tối ưu tính khí động học.

Bước vào bên trong, khoang lái được thiết kế theo hướng tập trung vào người điều khiển. Ghế ngồi bọc da được tạo hình ôm sát cơ thể theo phong cách thể thao, đi kèm màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto tiện lợi và hệ thống điều hòa tự động có tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5 bảo vệ sức khỏe hành khách.

Thiết kế Fastback Coupé khí động học của MG GT - Ảnh: DNCC

Về tùy chọn động cơ, xe đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn trải nghiệm tốc độ:

Phiên bản 1.5 Luxury (giá niêm yết 512 triệu đồng) sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số vô cấp CVT, ưu tiên sự êm ái, mượt mà và tiết kiệm khi đi lại trong phố đông.

Phiên bản 1.5T Premium (giá niêm yết 586 triệu đồng) được trang bị động cơ 1.5L Turbo sản sinh công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, mang đến độ nhạy chân ga cao và cảm giác phấn khích sau vô-lăng.

Kết hợp cùng gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong đợt ưu đãi tháng 11, tổng chi phí lăn bánh của MG GT trở nên dễ tiếp cận hơn trong phân khúc sedan cỡ C, phù hợp với khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu xe dáng thể thao với mức đầu tư ban đầu hợp lý.

Khoang lái tập trung vào người điều khiển trên mẫu sedan MG GT - Ảnh: DNCC

Bên cạnh việc tung ra các gói hỗ trợ tài chính đúng cao điểm mua sắm Black Friday, MG Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách bảo hành chính hãng lên tới 10 năm cho các dòng xe phân phối.

Đây được xem là cam kết dài hạn về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hậu mãi, giúp khách hàng loại bỏ nỗi lo về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh trong suốt quá trình sử dụng lâu dài.