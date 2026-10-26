Máy lạnh Sanyo tái xuất thị trường Việt Nam trong hệ sinh thái Panasonic

Sanyo quay trở lại thị trường điều hoà với Comfort Serie - Ảnh: DNCC

Sanyo gia nhập Tập đoàn Panasonic

SANYO được thành lập năm 1947 tại Nhật Bản. Năm 1958, thương hiệu mở đầu quá trình phát triển trong lĩnh vực điều hoà không khí với mẫu máy lạnh đầu tiên.

Năm 2011, Panasonic đưa Sanyo Electric trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần. Đến năm 2012, các hoạt động của Sanyo được tái cấu trúc và tích hợp vào hệ thống Panasonic.

Năm 2026, thương hiệu này chính thức trở lại thị trường điều hòa Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Panasonic Việt Nam, mở đầu bằng dòng Comfort Series.

Comfort Series được sản xuất tại nhà máy do Panasonic quản lý - Ảnh: DNCC

Một chiếc máy lạnh cần đáp ứng khả năng làm mát, độ ổn định, tiếng ồn và hiệu quả sử dụng năng lượng. Những yếu tố này phụ thuộc vào cả quá trình phát triển sản phẩm, không chỉ các tính năng trên điều khiển.

Dòng Comfort Series dành cho thị trường Việt Nam được sản xuất trực tiếp tại nhà máy do Panasonic quản lý tại Malaysia - nơi đảm nhiệm toàn diện các công đoạn từ R&D, chế tạo đến kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tập đoàn.

Nhờ đó, yếu tố "chất lượng Nhật Bản" của SANYO không chỉ dừng ở nguồn gốc thương hiệu mà được bảo chứng bởi toàn bộ quy trình sản xuất phía sau.

Trải nghiệm công nghệ thiết thực và dịch vụ sau bán hàng

Là dòng máy lạnh mở đầu cho sự trở lại, Comfort Series tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của người dùng: làm lạnh nhanh, vận hành êm ái và giúp tiết kiệm điện năng.

Chế độ Powerful Mode hỗ trợ đẩy nhanh quá trình làm mát với khả năng giảm nhiệt độ tới 9°C trong 60 giây* (theo công bố của hãng).

Powerful Mode giúp làm lạnh nhanh, giảm nhiệt độ tới 9°C chỉ trong 60 giây* - Ảnh: DNCC

Thiết kế cánh đảo gió Wide Flap hỗ trợ đưa luồng khí đi rộng hơn trong không gian phòng. Khi cần không gian yên tĩnh, Quiet Mode có mức tiếng ồn được công bố giảm xuống 21dB(A)**.

Cánh đảo gió Wide Flap kết hợp Quiet Mode gip máy giảm tiếng ồn còn 21dB(A)** - Ảnh: DNCC

Vào ban đêm, máy tích hợp Sleep Mode tự thay đổi nhiệt độ theo thời gian ngủ, kết hợp chức năng hẹn giờ.

Máy còn được trang bị bộ lọc PM2.5 và Eco Smart. Theo nhà sản xuất, Eco Smart có thể ghi nhận thói quen sử dụng để điều chỉnh vận hành, qua đó tiết kiệm tới 23% điện năng*** trong điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Sleep Mode tự điều chỉnh nhiệt độ theo giờ ngủ, tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5 - Ảnh: DNCC

Bên cạnh tính năng sản phẩm, trải nghiệm của người dùng còn phụ thuộc vào khâu lắp đặt chuẩn kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ và dịch vụ hỗ trợ khi có sự cố.

Khi đưa Sanyo trở lại, Panasonic Việt Nam đồng thời đầu tư đồng bộ vào hệ thống phân phối và mạng lưới bảo hành, hậu mãi trên toàn quốc. Nhờ đó, thương hiệu mang đến một lựa chọn thiết thực cho người tiêu dùng với mức giá dễ tiếp cận, dựa trên nền tảng kỹ thuật và dịch vụ do Panasonic trực tiếp vận hành.

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*Số liệu về khả năng giảm nhiệt độ 9°C trong 60 giây được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất khi kích hoạt Powerful Mode. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy model, điều kiện môi trường và cách sử dụng.

**Mức độ ồn 21dB(A) là mức công bố trong điều kiện vận hành tương ứng và chỉ áp dụng với một số model. Độ ồn thực tế có thể thay đổi tùy model và điều kiện sử dụng.

***Mức tiết kiệm điện năng đến 23% là kết quả theo điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào model, nhiệt độ cài đặt, điều kiện phòng, môi trường và thói quen sử dụng.