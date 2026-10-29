Maxpro.jp giới thiệu giải pháp cửa nhôm đồng bộ cho ngôi nhà Việt

Công trình sử dụng nhôm Maxpro.jp tại TP.HCM theo lối kiến trúc Nhật Bản - Ảnh: DNCC

Sự tiện nghi bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất

Trong văn hóa sản xuất Nhật Bản, Kaizen là tinh thần không ngừng cải tiến: mỗi chi tiết đều có thể được làm tốt hơn để sản phẩm ngày càng phục vụ con người hiệu quả hơn. Với một bộ cửa, tinh thần ấy được cảm nhận qua thao tác mở nhẹ tay, chuyển động liền mạch hay cảm giác chắc chắn khi khép lại.

Đây cũng là định hướng mà Maxpro.jp chú trọng khi nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thị trường Việt Nam. Từ thiết kế thanh nhôm đến lựa chọn phụ kiện, từng cải tiến đều hướng về sự thuận tiện trong sinh hoạt. Một khung cửa rộng đón cảnh sân vườn chỉ thực sự trọn vẹn giá trị khi việc đóng mở cũng nhẹ nhàng và dễ dàng.

Khung cửa kết nối giữa không gian sinh hoạt và sân vườn - Ảnh: DNCC

Thương hiệu cũng hướng tới việc mở rộng tinh thần này thành hệ giải pháp cho toàn bộ ngôi nhà, để sự hài hòa về kiến trúc đi cùng trải nghiệm sử dụng nhất quán. Mỗi không gian có một nhu cầu riêng, nhưng đều được nỗ lực hoàn thiện trong từng chi tiết.

Từ tổng thể mặt tiền đến từng không gian sống

Bắt đầu từ mặt tiền, hệ mặt dựng MD65, lam chống nắng và lan can Maxpro.jp tạo nên sự liên kết về đường nét, vật liệu và màu sắc. Mặt dựng định hình các mảng kính, lam hỗ trợ điều tiết nắng, còn lan can hoàn thiện khu vực ban công, giúp kiến trúc sư thể hiện ý tưởng xuyên suốt công trình.

Tiếp nối vào không gian sống, cửa lùa SD115 và cửa xếp trượt SFD80 Plus mở rộng kết nối giữa phòng khách với sân vườn. Hệ Slim với thiết kế thanh mảnh bổ sung trải nghiệm panorama, cho tầm nhìn rộng thoáng hướng ra cảnh quan.

Đi sâu vào bên trong, các hệ cửa nội thất và cửa phòng ngủ đáp ứng nhu cầu phân chia không gian, giữ sự riêng tư và thuận tiện trong sinh hoạt.

Cửa xếp trượt mở vuông góc hệ SFD80 Plus của Maxpro.jp - Ảnh: DNCC

Đằng sau sự liền mạch ấy là câu chuyện nghiên cứu có thể nhìn rõ hơn ở hệ cửa xếp trượt SFD80 Plus. Để nhiều cánh cửa lớn cùng di chuyển rồi xếp gọn sang bên, khung nhôm, bản lề và bộ dẫn hướng cần phối hợp chính xác tuyệt đối.

Theo thông tin từ Maxpro.jp, doanh nghiệp đã nghiên cứu cùng đội ngũ Giesse, thương hiệu phụ kiện của Ý, để thiết kế mặt cắt thanh nhôm tương thích ngay từ đầu với hệ phụ kiện.

Rãnh C theo chuẩn châu Âu đóng vai trò là vị trí liên kết giữa thanh nhôm và phụ kiện, giúp các bộ phận ăn khớp trong cùng một thiết kế.

Sự tính toán này hướng đến khả năng nâng đỡ các cánh cửa có tải trọng lớn, đồng thời duy trì chuyển động êm và ổn định. Những chi tiết ít được nhìn thấy vì thế góp phần tạo nên cảm giác an tâm trong mỗi lần sử dụng.

Ứng dụng cửa xếp trượt Maxpro.jp trong không gian sống - Ảnh: DNCC

Chất lượng được kiểm chứng từ vật liệu đến bộ cửa

Quá trình phát triển sản phẩm Maxpro.jp còn được củng cố bằng thử nghiệm tại Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST).

Các mẫu cửa thử nghiệm ghi nhận khả năng chịu áp lực gió ở mức thử nghiệm 1.500 Pa, kín nước ở 150 Pa và đạt yêu cầu theo TCVN 9366-2:2012. Những kết quả này bổ sung căn cứ đánh giá chất lượng sử dụng bên cạnh thiết kế và cảm nhận trực tiếp.

Khách hàng tham quan nhà máy LIXIL và quy trình tự động hoá - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, các dòng thanh nhôm định hình được sản xuất tại nhà máy của LIXIL Global Manufacturing Vietnam (thuộc Tập đoàn LIXIL), đáp ứng các Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản như JIS H4100 cho nhôm đùn ép và JIS H8602/JIS H8601 cho xử lý bề mặt.

Từ diện mạo mặt tiền đến từng chuyển động của bộ cửa, Maxpro.jp hướng đến sự hài hòa giữa kiến trúc và trải nghiệm sống. Giá trị của tinh thần Kaizen vì thế nằm ở những cải tiến thiết thực, để sự chỉn chu trong sản phẩm trở thành cảm giác thoải mái và an tâm của người sử dụng, mỗi ngày.