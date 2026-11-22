Lực lượng chức năng thực hiện biện pháp tố tụng với các bị can - Ảnh: TRUNG HIẾU

Ngày 22-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 9 bị can bị tạm giam.

Trước đó, ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Tô Hiệu tiếp nhận, giải quyết tin báo của người dân về việc xảy ra xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại khu vực trước cửa quán karaoke 05 (tổ 19, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Vụ việc khiến một người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện, một số người khác bị thương nhẹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đi hát karaoke, khoảng 0h ngày 19-11, nhóm 7 người xảy ra cãi vã với nhóm 3 người khác tại khu vực trước cửa quán karaoke 05.

Sau đó hai nhóm lao vào xô xát, cãi chửi, hò hét, đuổi đánh nhau. Các nghi phạm còn sử dụng dao và hung khí nguy hiểm để đâm, chém đối phương ngay tại khu vực công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

Chém nhau tại quán karaoke, 1 người chết, 1 người đứt lìa cánh tay TTO - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu rồi ca hát tại quán karaoke, cả 2 nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến. Hậu quả 1 thanh niên bị chém chết, 1 bị đứt lìa cánh tay.



