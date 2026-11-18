Lược điện Detangle phát ra các xung điện nhỏ nhằm kích thích nang tóc và đưa hoạt chất hỗ trợ mọc tóc vào sâu dưới da - Ảnh: nature.com

Với những người đang phải đối mặt với tình trạng tóc ngày càng thưa, chiếc lược vốn chỉ dùng để chải tóc có thể sắp mang thêm một công dụng khác: Hỗ trợ điều trị rụng tóc.

Mang tên Detangle, thiết bị do các nhà khoa học thuộc Đại học Beihang ở Bắc Kinh phát triển. Lược phát ra những xung điện nhỏ để kích thích nang tóc, đồng thời sử dụng hệ thống tích hợp nhằm đưa các hoạt chất điều trị đến vùng nang tóc.

Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ này giúp các hoạt chất thâm nhập vào vùng nang tóc sâu gấp 9 lần so với phương pháp bôi ngoài da thông thường. Đây là hướng khắc phục một trong những trở ngại lớn trong điều trị rụng tóc: Đưa hoạt chất đến đúng vị trí cần tác động.

Trong thử nghiệm trên chuột, thiết bị cho thấy hiệu quả đáng chú ý. Sau 28 ngày, những vùng da bị rụng lông gần như được phủ kín trở lại, với lớp lông mọc dày hơn.

Dù mới được thử nghiệm trên động vật, kết quả ban đầu cho thấy Detangle có tiềm năng hỗ trợ nghiên cứu các phương pháp điều trị rụng tóc do di truyền nội tiết, còn gọi là hói đầu kiểu nam.

"Rụng tóc do di truyền nội tiết ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỉ người, gây tình trạng rụng tóc tiến triển, đồng thời tác động đến tâm lý và chất lượng cuộc sống", nhóm nghiên cứu viết trong công trình đăng trên tạp chí Nature Communications.

Cơ chế kích thích điện và dẫn truyền hoạt chất

Để đánh giá hiệu quả của thiết bị, các nhà khoa học đã thử nghiệm Detangle trên những con chuột mắc chứng rụng lông do di truyền nội tiết.

Kết quả cho thấy riêng phương pháp kích thích điện cũng giúp thúc đẩy lông mọc trở lại, cải thiện lưu thông máu và làm tăng số lượng nang lông. Hiệu quả còn rõ rệt hơn khi kết hợp với hai phương pháp điều trị dựa trên vật liệu di truyền: Một phương pháp thúc đẩy hình thành mạch máu, phương pháp còn lại làm giảm quá trình sản sinh DHT - hormone có vai trò quan trọng trong chứng hói đầu kiểu nam.

Các hoạt chất được chứa trong những mô-đun tích hợp ở phần răng lược. Cấu tạo đặc biệt với các điện cực có độ cao khác nhau giúp thiết bị tạo ra điện trường mạnh hơn, hỗ trợ đưa các phân tử điều hòa vào sâu bên trong tế bào nang lông.

Sau 28 ngày, những con chuột được điều trị gần như phục hồi hoàn toàn lớp lông. Kết quả này tốt hơn so với hai phương pháp điều trị rụng tóc phổ biến là minoxidil bôi ngoài da và finasteride đường uống.

Theo nhóm nghiên cứu, tỉ lệ phục hồi lông tăng từ khoảng 70% khi sử dụng các phương pháp thông thường lên gần 100% với hệ thống Detangle.

Mở triển vọng điều trị nhưng cần thêm thử nghiệm lâm sàng

Các nhà khoa học cho rằng thiết bị phát huy tác dụng nhờ cải thiện môi trường vi mô quanh nang lông, tăng lưu thông máu và kích hoạt những quá trình sinh học liên quan đến khả năng tái tạo nang lông. Đồng thời, các xung điện còn giúp giảm nồng độ những phân tử gây viêm và DHT trong mô da đầu.

Một điểm đáng chú ý là việc sử dụng thiết bị nhiều lần không gây ra dấu hiệu tổn thương da, viêm hoặc tổn thương thần kinh ở chuột. Thiết kế dạng lược cũng cho phép tích hợp quá trình kích thích điện và đưa hoạt chất vào nang tóc với thao tác chải tóc thông thường.

Nhóm nghiên cứu nhận định Detangle có thể khắc phục tình trạng suy giảm hoạt động của nang tóc do androgen gây ra, qua đó thúc đẩy quá trình mọc lông trở lại.

Tuy nhiên, thiết bị hiện mới được thử nghiệm trên chuột. Hiệu quả và độ an toàn đối với con người vẫn cần được kiểm chứng qua các nghiên cứu tiếp theo trước khi có thể xem xét khả năng ứng dụng trong điều trị rụng tóc.