Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, phát biểu tại buổi tập huấn chuyên đề "Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh" ngày 9-11-2026 - Ảnh: DNCC

Những năm qua, thể thao Việt Nam đã ghi dấu ấn trên các đấu trường khu vực và châu lục. Để tiếp tục phát triển, bên cạnh tài năng và quá trình tập luyện, nhiều yếu tố khoa học như dinh dưỡng và hồi phục ngày càng được chú trọng trong công tác huấn luyện.

Chia sẻ về vấn đề này, Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết giáo dục dinh dưỡng đang ngày càng khẳng định vai trò là một phần thiết yếu trong quá trình phát triển của vận động viên.

"Trong thể thao thành tích cao hiện đại, khoa học dinh dưỡng và hồi phục giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của vận động viên. Buổi tập huấn hôm nay là một trong những nỗ lực liên tục của VOC nhằm chuẩn bị nền tảng thể lực tốt nhất cho các đội tuyển trước các giải đấu quốc tế", ông Mạnh chia sẻ.

Đưa các nguyên tắc dinh dưỡng thể thao quốc tế vào thực tế huấn luyện hằng ngày đòi hỏi sự cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ chuyên môn. Đây cũng là lý do VOC chú trọng các chương trình tập huấn cùng đối tác, trong đó có Herbalife.

Đánh giá về giá trị thực tiễn của chương trình, Tổng thư ký VOC cho biết: "Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện."

Giá trị thực tiễn từ chuyên môn quốc tế

Thông qua quan hệ hợp tác lâu năm, Herbalife thường xuyên đưa chuyên gia quốc tế đến Việt Nam chia sẻ kiến thức với đội ngũ chuyên môn thể thao.

Gần nhất, ngày 9-11, VOC phối hợp cùng Herbalife tổ chức buổi tập huấn chuyên đề "Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh" tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), với sự tham dự trực tiếp của khoảng 200 vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý thể thao từ nhiều môn Olympic.

Chương trình đồng thời được kết nối trực tuyến qua Zoom tới các trung tâm huấn luyện và công chúng quan tâm đến thể thao.

Buổi tập huấn do hai chuyên gia từ Herbalife toàn cầu trực tiếp chia sẻ, gồm: Tiến sĩ Luigi Gratton - Phó Chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng và Tiến sĩ Krissy Ladner - Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng.

Tiến sĩ Luigi Gratton và Tiến sĩ Krissy Ladner chia sẻ tại buổi tập huấn chuyên đề dành cho đội ngũ chuyên môn thể thao Olympic Việt Nam - Ảnh: DNCC

Xuất phát từ quan điểm không có công thức dinh dưỡng chung cho mọi vận động viên, các chuyên gia đã phân tích vì sao chiến lược nạp năng lượng cần được "may đo" theo đặc thù của từng nhóm môn sức mạnh, sức bền, đồng đội và vận động ngắt quãng.

Học viên được giới thiệu "đĩa ăn thành tích" cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng; cách điều chỉnh lượng carbohydrat theo cường độ tập luyện, phân bổ protein đều trong ngày, vai trò của chất béo lành mạnh và omega-3, cùng lộ trình bù nước theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM).

Qua tình huống của một vận động viên cử tạ và một vận động viên đua xe đạp đường dài, các chuyên gia cho thấy hai vận động viên cần lượng carbohydrat khác nhau và đối mặt với những rủi ro chính khác nhau.

Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho chính môn thể thao của mình, cá nhân hóa nhu cầu carbohydrat, protein và bù nước.

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình - Ảnh: DNCC

Hợp tác lâu dài cùng thể thao Việt Nam

Herbalife đồng hành cùng VOC và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012.

Trong khuôn khổ hợp tác, thương hiệu cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử, song hành cùng các chương trình tập huấn dinh dưỡng do chuyên gia quốc tế thực hiện, tiêu biểu như chương trình do Tiến sĩ Julián Álvarez, thành viên Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, thực hiện cho VOC vào tháng 11/2025.

Chú thích ảnh: Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam và Herbalife Việt Nam tại buổi tập huấn ngày 9/11/2026 - Ảnh: DNCC

Hai buổi tập huấn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc đồng hành toàn diện cùng thể thao Việt Nam.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm, doanh nghiệp không chỉ cung cấp các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho các đội tuyển bóng đá quốc gia và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc, mà còn hỗ trợ các chương trình đào tạo chuyên sâu do các chuyên gia quốc tế thực hiện.

Từ đó, mang những kiến thức thực tiễn và tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn cầu đến với đội ngũ huấn luyện viên, y bác sĩ và chuyên gia thể thao Việt Nam.

Cam kết này được bảo chứng bởi uy tín của Herbalife, được thành lập từ năm 1980 với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất.

Các sản phẩm của Herbalife luôn được phát triển trên nền tảng khoa học vững chắc, trải qua quy trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo liên tục và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.