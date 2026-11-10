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Lần đầu tiên sử dụng nội soi ruột non bóng kép

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, vừa đưa vào sử dụng hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy - DBE). Đây là lần đầu tiên kỹ thuật nội soi bóng kép có mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ê kíp khoa Nội soi và Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện nội soi ruột non bóng kép - Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá, nội soi bóng kép giúp bác sĩ mở rộng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa (đặc biệt ở ruột non) một cách chính xác và chuyên sâu hơn.

Ruột non là cơ quan có chiều dài, nằm sâu trong ổ bụng với cấu trúc giải hết sức phẫu phức tạp. Do đó, việc khảo sát toàn bộ ruột non bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường như trước đây còn nhiều hạn chế.

Đặc biệt với những bệnh lý như xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu và tổn thương viêm loét ruột non…việc khảo sát tìm nguyên nhân bằng nội soi thông thường thường rất hạn chế, khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp khó khăn.

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Với công nghệ nội soi bóng kép, bác sĩ sẽ tiếp cận những vị trí sâu của ruột non, sử dụng hệ thống hai bóng được bố trí tại đầu dây nội soi và ống chụp ngoài. 

Hai bóng được bơm và xả luân phiên, phối hợp với thao tác đẩy và kéo của bác sĩ, giúp cố định và rút ngắn các quai ruột, tạo điều kiện đưa ống nội soi tiến sâu vào ruột non.

Nhờ cơ chế đặc biệt này, bác sĩ có thể tiếp cận những đoạn ruột non mà nội soi dạ dày và đại tràng thông thường khó khảo sát, qua đó nâng cao khả năng phát hiện các tổn thương tiềm ẩn.

Các bác sĩ cho biết ưu điểm nổi bật của nội soi ruột non bóng kép là có thể kết hợp đồng thời mục tiêu chẩn đoán và can thiệp điều trị. 

Đặc biệt, kênh thủ thuật có đường kính 3,2 mm cho phép sử dụng các dụng cụ chuyên dụng, hỗ trợ bác sĩ thực hiện nhiều kỹ thuật như: phát hiện và đánh giá sinh thiết khối u, cầm máu, cắt polyp, nong hẹp ruột non và lấy dị vật khi có chỉ định phù hợp.

Bên cạnh đó, DBE còn được ứng dụng trong lấy dị vật và ký sinh trùng đường tiêu hóa, khảo sát nguyên nhân tắc ruột, lồng ruột chưa rõ nguyên nhân. 

Kỹ thuật có thể hỗ trợ tiếp cận đường mật - tụy để thực hiện nội soi mật tuỵ ngược dòng ở người bệnh có thay đổi cấu trúc giải phẫu sau phẫu thuật; hỗ trợ nội soi đại tràng ở một số trường hợp khó tiếp cận...

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện hầu hết các kỹ thuật trong nội soi tiêu hoá trong chẩn đoán và điều trị: từ nội soi đánh giá, can thiệp toàn bộ ống tiêu hóa, siêu âm nội soi hỗ trợ phát hiện và đánh giá sớm các tổn thương nghi ngờ ung thư, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP).

Cũng như các kỹ thuật xử trí cấp cứu lấy dị vật, kẹp clip cầm máu, đốt điện, đốt argon plama cầm máu trong những trường hợp xuất huyết tiêu hóa nặng.

Việc ứng dụng đồng bộ các kỹ thuật hiện đại giúp nâng cao năng lực chuyên môn, tăng chất lượng điều trị, gíup người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, giảm quá tải tuyến trên.

Lần đầu tiên sử dụng nội soi ruột non bóng kép - Ảnh 3.Lần đầu triển khai nội soi siêu âm, phát triển nội soi tiêu hóa ở miền Tây

Ngày 8-7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã ra mắt khoa nội soi, triển khai kỹ thuật nội soi siêu âm - đây là kỹ thuật nội soi lần đầu tiên có mặt tại miền Tây Nam Bộ.

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THÁI LŨY
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    Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ruột non đường tiêu hoá nội soi

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