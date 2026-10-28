Lada Niva từng bán tháo ở Việt Nam có bản 'chân voi' siêu hiếm

Lada Niva Marsh có bánh xe siêu to siêu khổng lồ - Ảnh: Mobile.de

Một chiếc Lada Niva Marsh đời 2002 đang được rao bán trên trang Mobile.de tại Đức với giá 19.999 euro (khoảng 576 triệu đồng). Đây là phiên bản chuyên vượt địa hình khắc nghiệt của dòng SUV Lada Niva, với số lượng sản xuất chưa đến 1.000 chiếc.

Theo Carscoops, chiếc xe đang rao bán đã được phục chế chuyên nghiệp, có ngoại hình và tình trạng gần như mới dù đã hơn 20 năm tuổi.

Lada Niva Marsh có gì đặc biệt?

Nhờ ngoại hình đặc biệt, Lada Niva Marsh có thể đi được đa dạng địa hình hơn phần đông các xe off-road khác - Ảnh: Mobile.de

Lada Niva vốn nổi tiếng với thiết kế đơn giản và khả năng vượt địa hình. Tuy nhiên, phiên bản VAZ-1922 Marsh được phát triển để hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt hơn, đặc biệt là đầm lầy và vùng đất ngập nước tại Nga.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là bộ lốp áp suất thấp có kích thước khổng lồ, khiến chiếc xe trông giống một mẫu ô tô đồ chơi Hot Wheels.

Bộ lốp này giúp tăng đáng kể khoảng sáng gầm, đồng thời cho phép xe di chuyển trên tuyết, bùn lầy và nền đất ngập nước.

Để lắp vừa những bánh xe cỡ lớn, phần thân vỏ Lada Niva được cắt gọt và điều chỉnh. Các hốc bánh mở rộng, kết hợp tấm chắn bùn lớn mang phong cách máy kéo.

Chiếc xe đang rao bán có ngoại thất màu tím nổi bật. Theo trang Carscoops, màu sơn này có thể giúp lực lượng cứu hộ dễ dàng phát hiện xe nếu bị mắc kẹt hoặc vùi dưới tuyết.

Ngoài bộ lốp đặc biệt, Lada Niva Marsh còn có khung bảo vệ bằng kim loại ở cả đầu và đuôi xe, giúp hạn chế hư hại khi va chạm nhẹ với cây cối hoặc đá.

Đèn pha tròn nguyên bản được thay bằng loại hình chữ nhật. Cụm đèn hậu cũng được thay đổi. Khung gầm sử dụng hệ thống trục và treo được chế tạo riêng để phù hợp với khả năng vượt địa hình của xe.

Trái ngược ngoại hình khác thường, nội thất Lada Niva Marsh không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn đầu những năm 2000.

Khoang cabin vẫn mang phong cách thực dụng, với trang bị tương đối đơn giản. Vô-lăng và ghế thể thao có logo Bronto, tên công ty con của AvtoVAZ chịu trách nhiệm phát triển mẫu Marsh và dòng Niva Bronto chuyên off-road.

"Người khổng lồ" chỉ 79 mã lực

Do chú trọng vào khả năng địa hình và được sản xuất từ lâu, nội thất khá đơn giản - Ảnh: Mobile.de

Dù sở hữu ngoại hình hầm hố, Lada Niva Marsh không được trang bị động cơ dung tích lớn. Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,7 lít, cho công suất 79 mã lực.

Thông số này khá khiêm tốn nếu so với kích thước bộ lốp và ngoại hình của xe. Tuy nhiên, Lada Niva Marsh không được phát triển để chạy tốc độ cao.

Thay vào đó, hệ thống truyền động có cấp số chậm kết hợp lốp áp suất thấp giúp xe vượt qua những vùng tuyết dày hoặc bùn lầy, nơi các mẫu SUV thông thường có thể bị mắc kẹt.

Theo người bán, chiếc Lada Niva Marsh đời 2002 đã trải qua quá trình phục chế chuyên nghiệp. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của xe khi số lượng Niva Marsh được sản xuất rất hạn chế.

Trong khi đó, Lada gần đây cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp của Niva Legend với nhiều thay đổi, gồm thân vỏ sử dụng thép mạ kẽm hai mặt, túi khí người lái, khả năng cách âm cải thiện, điều hòa không khí và động cơ mạnh hơn.

Dù vậy, Lada Niva Legend vẫn có thiết kế và mục đích sử dụng khác biệt so với phiên bản Marsh chuyên chinh phục đầm lầy.

Lada Niva Marsh từng chinh phục Bắc Cực Lada Niva Marsh (VAZ-1922) được Bronto phát triển từ năm 1995, sử dụng lốp áp suất cực thấp để di chuyển trên bùn lầy, tuyết dày và vùng đất ngập nước. Xe từng được trình diễn khả năng nổi trong bể nước, nhưng sau đó không còn được công nhận là xe lưỡng cư do không bảo đảm khả năng nổi khi chở đủ tải. Năm 1999, một chiếc Niva Marsh đã tới điểm cực Bắc địa lý. Trong chuyến thám hiểm năm 2000, mẫu xe tiếp tục di chuyển 309km trên băng tuyết, trong đó có khoảng 50m nổi trên mặt nước Bắc Băng Dương. Tuy nhiên, đoàn không thể tới đúng điểm cực Bắc do gặp vùng nước không đóng băng lớn.