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Kỳ Duyên vượt qua áp lực diễn vai Thị Mầu bằng nỗi đau thể xác

tác giả
VY THANH
VY THANH
VY THANH

Song song với niềm vui có được vai diễn Thị Mầu trong Chị chị em em 3, Kỳ Duyên cũng trải qua nhiều áp lực vì đây là nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Kỳ Duyên hóa Thị Mầu trong Sao Check - Ảnh: Cắt từ màn hình

Xuất hiện trong chương trình Sao Check phát sóng ngày 5-11, Kỳ Duyên chia sẻ về những khó khăn trong quá trình nhập vai Thị Mầu.

Đặc biệt, cô tiết lộ cách đối diện với những cảm xúc tiêu cực của mình là tập luyện thể chất cường độ cao, có lần chạy bộ liên tục hai tiếng trên máy.

Nỗ lực làm tròn vai

Khác với vai diễn trước đó trong Bộ tứ báo thủ, Thị Mầu là nhân vật có màu sắc hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của Kỳ Duyên. Vai diễn lần này khiến cô tạm gác lại những thứ là thế mạnh của mình.

Khi nhận được câu hỏi của MC Thái Trang về lý do chọn Thị Mầu, Kỳ Duyên không ngần ngại đáp: “Tôi nghĩ là Thị Mầu chọn tôi. Thật ra khi nhận được lời mời casting và lên casting vai này, tôi nghĩ rằng tôi không được chọn đâu. Tại vì nó khác với con người của tôi, nó khác với vai diễn đầu tiên của tôi”.

Tuy nhiên, thay vì e ngại trước một hình tượng mới, cô xem đây là cơ hội để thử sức. “Tôi nghĩ mình cũng sẽ phải đối mặt với những sự tranh cãi, nhưng không sao hết, tôi là một người thích thử thách” - Kỳ Duyên chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã tìm hiểu hình tượng nhân vật qua tác phẩm văn học và vở diễn sân khấu, xem lại nhiều lần để ghi nhớ ánh mắt, dáng đi, phong thái của những nghệ sĩ từng thể hiện nhân vật này, sau đó chọn lọc và điều chỉnh để phù hợp với phiên bản Thị Mầu trong phim.

Ánh mắt của Kỳ Duyên khi diễn vai Thị Mầu - Ảnh: Cắt từ màn hình

Theo nữ diễn viên, một trong những khó khăn đầu tiên là làm quen với cách đi đứng của nhân vật. Đôi giày đế liền cao khoảng 5-7cm, có phần mũi nhọn và độ dốc đặc trưng khiến cô gặp nhiều trở ngại khi di chuyển, thậm chí còn bị chấn thương ngón chân.

Bên cạnh dáng đi, ánh mắt cũng là thử thách lớn đối với Kỳ Duyên khi thể hiện Thị Mầu. Nhân vật có ánh nhìn lẳng lơ, tinh nghịch nhưng không trực diện, tạo cảm giác như đang quan sát người khác mà không để đối phương nhận ra.

Cô cho biết mình không đơn thuần sao chép cách diễn của những người đi trước mà phải biến những gì học được thành đặc trưng của riêng mình.

Vận động để vượt qua cảm xúc tiêu cực

Phương pháp giải tỏa căng thẳng mà Kỳ Duyên chia sẻ khiến người nghe phải giật mình: “Tôi vượt qua những sự tiêu cực bằng nỗi đau về thể xác”.

Tuy nhiên, ngay sau đó cô lập tức đính chính điều này có nghĩa là tập luyện thể chất với cường độ cao, hoàn toàn không có ý định làm tổn thương bản thân.

Dù cơ thể đau nhức và mệt mỏi trong lúc tập, Kỳ Duyên cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn sau khi hoàn thành buổi tập. Cô cho rằng những cảm xúc tích cực và dopamine tiết ra sau đó giúp tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kỳ Duyên thường xuyên tập gym - Ảnh: FBNV

Ngoài việc tập luyện, Kỳ Duyên cho rằng tâm sự với người đáng tin cậy cũng là cách giúp bản thân vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Khi tìm được người có thể lắng nghe, người ta sẽ dễ dàng nói ra những điều đang chất chứa trong lòng.

Nhìn lại hành trình trưởng thành với nhiều thử thách, Kỳ Duyên nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều và cảm thấy nhớ phiên bản của mình năm 18 tuổi - thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, cô chưa từng hối tiếc về bất kỳ điều gì đã xảy ra, bởi mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên con người cô ở hiện tại.

Kỳ Duyên vượt qua áp lực diễn vai Thị Mầu bằng nỗi đau thể xác - Ảnh 4.'Chị chị em em 3' kiếm hơn 50 tỉ sau 2 ngày dù gây nhiều tranh cãi về chất lượng

Chạm mốc hơn 50 tỉ đồng chỉ sau hai ngày cuối tuần mở màn, 'Chị chị em em 3' áp đảo hoàn toàn phòng vé dù kịch bản lẫn diễn xuất của dàn sao đang hứng chịu luồng búa rìu dư luận không ngớt.

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VY THANH
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    Chủ đề: Chị chị em em Sao check Thái Trang Kỳ Duyên

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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