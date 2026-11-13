Kim Soo Hyun thua kiện

Dù đã được minh oan nhưng Kim Soo Hyun vẫn thua trong một vụ kiện quảng cáo - Ảnh: tvN

Ngày 13-11, Newsis đưa tin Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) tuyên Frombio thắng một phần trong vụ kiện Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist. Theo phán quyết, phía nam diễn viên phải hoàn trả gần 1,16 tỉ won tiền thù lao quảng cáo, kèm lãi chậm trả.

Vụ kiện được Frombio khởi xướng vào tháng 5-2025, sau khi những tranh cãi đời tư liên quan đến Kim Soo Hyun khiến doanh nghiệp cho rằng hình ảnh thương hiệu bị tổn hại. Nam diễn viên được lựa chọn làm người mẫu quảng cáo vào tháng 10-2024.

Sau đó, Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Institute, đưa ra cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Kim Soo Hyun kháng cáo

Frombio cho rằng sự việc ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá sản phẩm, đồng thời yêu cầu phía Kim Soo Hyun hoàn trả thù lao và thanh toán khoản phạt vi phạm hợp đồng. Tổng số tiền doanh nghiệp yêu cầu ban đầu khoảng 3,96 tỉ won.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử dân sự số 14 thuộc Tòa án quận Suwon, những nghi vấn đã khiến sản phẩm không thể duy trì hình ảnh tích cực, đáng tin cậy. Một số đơn vị phân phối cũng yêu cầu xóa hoặc thay đổi hình ảnh Kim Soo Hyun trên các sản phẩm quảng cáo.

Kim Soo Hyun phải đền bù 1,16 tỉ won tiền thù lao quảng cáo - Ảnh: tvN

Điểm đáng chú ý trong phán quyết là tòa không xác định Kim Soo Hyun và công ty quản lý có lỗi dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, yêu cầu của Frombio về tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại dựa trên căn cứ chấm dứt hợp đồng không được chấp nhận.

Theo nội dung tuyên bố của phía Kim Soo Hyun, tòa xác định Kim Se Ui là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra những cáo buộc.

Hình ảnh tiêu cực hình thành đối với nam diễn viên chủ yếu xuất phát từ hành vi phát tán thông tin sai sự thật của phía Kim Se Ui.

Tòa cũng ghi nhận Kim Soo Hyun đã nhiều lần công bố lập trường, tổ chức họp báo và khởi kiện hình sự người đưa ra cáo buộc để xử lý sự việc.

Tuy nhiên, tòa vẫn yêu cầu hoàn trả khoản thù lao tương ứng với thời gian quảng cáo không được sử dụng. Hội đồng xét xử xem việc quảng cáo bị đình chỉ do hành vi trái pháp luật của bên thứ ba là trường hợp bất khả kháng theo hợp đồng và áp dụng điều khoản quyết toán.

Kim Soo Hyun phản đối, tuyên bố kháng cáo - Ảnh: tvN

Không đồng tình với nhận định này, phía Kim Soo Hyun đã nộp đơn kháng cáo ngay sau khi nhận được bản án bằng văn bản. Công ty luật LKB & Partners, đại diện pháp lý của nam diễn viên và Gold Medalist, cho rằng việc buộc người mẫu quảng cáo hoàn trả thù lao trong khi chính họ là nạn nhân của hành vi phát tán thông tin sai sự thật là không thỏa đáng.

Trong tuyên bố ngày 13-11, đại diện pháp lý nhấn mạnh: "Bản thân việc trở thành nạn nhân của một hành vi phạm tội đã là điều hết sức oan ức.

Việc đánh giá hậu quả phát sinh từ chính hành vi phạm tội đó là trường hợp bất khả kháng, rồi buộc người mẫu quảng cáo vốn là nạn nhân phải hoàn trả thù lao, là điều chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận".