Kiểm tra cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (giữa) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 7-11, đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đến kiểm tra hiện trường thi công xây dựng tại dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tới nay dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu.

Đối với dự án thành phần 2, đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 95%, phần còn lại sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 15-11 để bàn giao cho các đơn vị thi công.

Tổng giá trị sản lượng xây lắp của 3 dự án thành phần đến nay đạt 2.014 tỉ đồng, đạt 6,5% giá trị xây lắp. Hiện tiến độ thi công xây lắp của nhà thầu tại 3 dự án thành phần cơ bản đáp ứng đúng tiến độ đề ra.

Về nhu cầu vật liệu, dự án này cần 7 triệu m3 đất đắp; 2,43 triệu m3 cát; 3,75 triệu m3 đá. Tỉnh đánh giá khả năng cung cấp vật liệu đáp ứng đủ nhu cầu dự án.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (phải) kiểm tra dự án tại hiện trường - Ảnh: TẤN LỰC

Sau khi nghe báo cáo, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Đồng thời, lưu ý dự án này đi qua khu vực có địa hình phức tạp, có 2 công trình hầm xuyên núi đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. Do đó, đề nghị địa phương phải đảm bảo trang thiết bị kỹ thuật, máy móc thi công.

Quá trình thi công cần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm chất lượng công trình.

Theo Phó thủ tướng, hiện các điều kiện của dự án đã hết sức thuận lợi: từ nguồn vốn tới mặt bằng, nguồn vật liệu và năng lực nhà thầu. Do đó, địa phương cần nhanh chóng triển khai công tác thi công xây dựng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho đội ngũ công nhân kỹ thuật và nhà thầu trên công trình.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà thăm hỏi công nhân và nhà thầu tại công trường - Ảnh: TẤN LỰC

Tỉnh yêu cầu bảo hành cao tốc 5 năm Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin thêm hiện toàn bộ 125km của dự án đã định tuyến xong, đang triển khai phần đắp mặt đường. Các mỏ vật liệu cũng được chủ động lấy tại địa phương, tạo thuận lợi cho hoạt động xây dựng. Tại dự án này, tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu phải bảo hành trong thời gian 5 năm để đảm bảo chất lượng dự án.

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 'khát' vốn Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng tại các dự án thành phần tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, chủ đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, bố trí vốn cho dự án.



