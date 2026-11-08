Khối u trên ngực tưởng lành tính, ngờ đâu là ung thư tuyến mồ hôi rất hiếm gặp

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u vùng ngực của nam bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ khoa Ngoại nhũ học, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, lúc đến thăm khám và kiểm tra tại bệnh viện do có u ở ngực trái, nam bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư tuyến mồ hôi, đây là bệnh lý ác tính hiếm gặp và rất dễ nhầm lẫn với các tổn thương lành tính khác của tuyến vú.

Khối u tiến triển âm thầm khó phát hiện

Theo người bệnh V.V.H., ông đã phát hiện khối u vùng ngực trái từ khoảng 3 tháng trước khi nhập viện. Tuy nhiên do khối u không gây đau nên không đi khám, sau đó khối u lớn dần nên mới đi thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u nằm dưới phức hợp quầng - núm vú trái, kích thước khoảng 2,5 cm, mật độ chắc, giới hạn kém rõ và còn di động. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy tổn thương có dấu hiệu xâm lấn da và cơ ngực; có một hạch vùng nách trái.

Kết hợp kết quả giải phẫu bệnh và nhuộm hóa mô miễn dịch chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tuyến mồ hôi thành ngực trái - một loại ung thư hiếm gặp.

Bệnh nhân được hội chẩn chỉ định phẫu thuật cắt rộng khối u kèm lấy hạch vùng nách trái.

Bệnh hiếm gặp, dễ nhầm với tổn thương lành tính ở vú

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vẹn - Khoa Ngoại nhũ học, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ - cho biết ung thư tuyến mồ hôi là nhóm khối u ác tính phát sinh từ các tuyến mồ hôi ở da, rất hiếm gặp, chỉ chiếm tỷ lệ dưới 0,01% các khối u ác tính ở da.

Biểu hiện lâm sàng thường rất ít, chỉ xuất hiện dưới dạng nốt sần hoặc khối chắc, phát triển chậm và không đau. Chính vì vậy khiến việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm gặp khó khăn.

Theo các bác sĩ, ở vùng ngực nam giới là nơi mô mỡ dưới da và tuyến vú thoái triển nằm đan xen, rất dễ bị chẩn đoán nhầm với ung thư tuyến vú nam hoặc các tổn thương viêm, nang lành tính.

Đặc biệt u dạng này không gây đau nên người bệnh không đến bệnh viện thăm khám sớm, vì vậy thách thức cho việc phát hiện sớm bệnh lý.

"Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt rộng vùng có khối u, lấy hạch nách. Phẫu thuật cắt rộng với diện cắt sạch là phương pháp điều trị chủ đạo đối với ung thư tuyến mồ hôi ở giai đoạn khu trú.

Do loại u này có nguy cơ tái phát tại chỗ cao và đáp ứng hạn chế với hóa trị, xạ trị. Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận toàn bộ diện cắt phẫu thuật âm tính, không còn tế bào ác tính, hạch nách trái là hạch viêm (chưa di căn)", bác sĩ Nguyễn Văn Vẹn cho biết.

Hiện tại sau 3 tháng theo dõi, bác sĩ chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu tái phát tại chỗ hay di căn xa ở người bệnh này và tiếp tục được quản lý theo dõi định kỳ theo phác đồ.

Lưu ý những bất thường da vùng ngực Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vẹn (Khoa Ngoại nhũ học, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ) khuyến cáo, người dân (cả nam giới và nữ giới) cần lưu ý những khối u bất thường ở da và vùng ngực, kể cả khi u không gây đau. Đặc biệt ở nam giới, phát hiện u vùng ngực không nên chủ quan, ngay khi phát hiện cần đến bệnh viện thăm khám sớm, từ đó xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.