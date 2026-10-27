Khơi nguồn tri thức, kiến tạo thế hệ hàng không tương lai

Từ dấu ấn thế hệ tiên phong đến làn sóng công nghệ mới, ngành hàng không đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực sáng tạo. Diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” tiếp sức người trẻ nuôi dưỡng đam mê, làm chủ tri thức và công nghệ.

Chuyển sao tặng cho thành viên x1

x1 x5

x5 x10 Hoặc nhập số sao Bạn đang có: 0 sao Số sao không đủ. Nạp thêm sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao thành công Bạn đã tặng 0 Cho tác giả Tặng sao không thành công Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tác

Chủ đề: Hàng không