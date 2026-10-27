Khơi nguồn tri thức, kiến tạo thế hệ hàng không tương lai
Khơi nguồn tri thức, kiến tạo thế hệ hàng không tương lai
Từ dấu ấn thế hệ tiên phong đến làn sóng công nghệ mới, ngành hàng không đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực sáng tạo. Diễn đàn “Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời” tiếp sức người trẻ nuôi dưỡng đam mê, làm chủ tri thức và công nghệ.
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