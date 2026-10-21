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Khen thưởng 3 người đàn ông cứu bé trai 14 tuổi ở Đồng Nai

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước chảy xiết, ba người đàn ông ở xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) đã lao xuống nước, kịp thời cứu một bé trai 14 tuổi bị nước cuốn.

Khen thưởng 3 người đàn ông lao xuống dòng nước xiết cứu bé trai 14 tuổi ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) Nguyễn Danh Tùng trao giấy khen đột xuất cho ông Lê Văn Thủy (42 tuổi) và ông Lê Văn Xuân (44 tuổi) vì hành động dũng cảm cứu người - Ảnh: VŨ NGUYỆN

Ngày 21-10, UBND xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) tổ chức khen thưởng đột xuất ba người dân có hành động dũng cảm cứu bé trai bị nước cuốn trong lúc mưa lớn.

Ba người được khen thưởng gồm các ông Vũ Văn Tuấn (50 tuổi), Lê Văn Thủy (42 tuổi) và Lê Văn Xuân (44 tuổi), cùng ngụ thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20-10, mưa lớn kéo dài khiến nước tại khu vực cống thuộc tổ 1, thôn Phú Hiệp bất ngờ dâng cao và chảy xiết.

Cùng lúc này, em M.T.T. (14 tuổi) đang trên đường về nhà thì bị nước cuốn cả người lẫn xe.

Trong tình thế nguy cấp, T. may mắn bám được vào một cành cây và liên tục cầu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Tuấn, ông Thủy và ông Xuân lập tức chạy đến, lao xuống dòng nước xiết ứng cứu và đưa T. lên bờ an toàn.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người gặp nạn, UBND xã Phú Riềng đã trao giấy khen đột xuất cho ba người.

Tuy nhiên do bận việc, ông Vũ Văn Tuấn không trực tiếp tham dự buổi khen thưởng.

Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy của ba người khi kịp thời cứu người gặp nạn.

Theo ông Tùng, hành động của ba người thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn.

5 người cứu 3 phụ nữ bị nước cuốn ở Đồng Nai

Trước đó, đầu tháng 6-2026, UBND xã Phú Riềng, TP Đồng Nai cũng từng khen thưởng đột xuất năm người dân dũng cảm cứu người giữa dòng nước xiết.

Khoảng 20h ngày 2-6, mưa lớn kéo dài khiến nước tại khu vực cầu Suối Dên, giáp ranh xã Phú Riềng và xã Thuận Lợi, dâng nhanh, gây ngập sâu.

Lúc này, ba phụ nữ đi xe máy qua khu vực trên không may bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, bà Phạm Thị Thương cùng các ông Nông Văn Trường, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Hậu và Phạm Quang Hiếu đã lao ra ứng cứu, kịp thời đưa cả ba người vào khu vực an toàn.

Sau đó, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng đã quyết định khen thưởng đột xuất năm người trên vì hành động dũng cảm cứu người.

Khen thưởng 3 người đàn ông lao xuống dòng nước xiết cứu bé trai 14 tuổi ở Đồng Nai - Ảnh 2.Nghẹt thở giải cứu người nước ngoài định nhảy cầu Thuận Phước giữa khuya

Lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu một người nước ngoài định nhảy cầu Thuận Phước.

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    Chủ đề: Đồng Nai UBND xã Phú Riềng bé trai nước cuốn mưa lớn

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