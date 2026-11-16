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Khẩn trương truy xét 5 thiếu niên cướp 47 tờ vé số và 650.000 đồng ở Đồng Nai

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Nhóm 5 thiếu niên từ 13-16 tuổi ở Đồng Nai, đều đã nghỉ học và quen biết nhau ngoài xã hội, cùng khống chế, cướp 47 tờ vé số và 650.000 đồng của một thiếu niên.

Khẩn trương truy xét 5 thiếu niên cướp 47 tờ vé số và 650.000 đồng ở Đồng Nai - Ảnh 1.

5 thiếu niên có dấu hiệu dùng vũ lực cướp tiền và vé số một thiếu niên khác ở Đồng Nai - Ảnh: Công an phường Trảng Bom

Ngày 16-11, Công an phường Trảng Bom, TP Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ nhóm 5 thiếu niên dùng vũ lực khống chế, cướp tiền và vé số của một người khác.

Trước đó, khoảng 8h ngày 8-11, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận tin báo của gia đình em N.H.K. (sinh năm 2011, ngụ xã An Viễn) về việc K. bị một nhóm thiếu niên cướp 650.000 đồng và 47 tờ vé số vào tối hôm trước.

Qua xác minh, công an xác định 5 thiếu niên liên quan gồm N.M.V. (sinh năm 2013, ngụ xã An Viễn), T.Q.H. (sinh năm 2012), N.T.Đ. (sinh năm 2011), B.T.T. và L.Q.C. (cùng sinh năm 2010, ngụ phường Trảng Bom).

Cả 5 quen biết nhau ngoài xã hội và đều đã nghỉ học, trong đó có người chưa đủ 14 tuổi. 

Sau 5 giờ tiếp nhận tin báo, công an đã đưa cả nhóm về làm việc.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 22h tối 7-11, K. đi ngang một quán nước trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom) nơi nhóm thiếu niên đang ngồi chơi.

Lúc này, T.Q.H. gọi K. vào quán và hỏi mượn 6.000 đồng. Khi K. lấy tiền, H. phát hiện thiếu niên này mang theo 650.000 đồng nên tiếp tục hỏi mượn 200.000 đồng nhưng không được đồng ý. Do đó, H. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của K. và rủ những người còn lại cùng thực hiện.

Sau khi bàn bạc, H. lấy lý do nhờ K. chở về nhà rồi dẫn thiếu niên này vào một con hẻm gần đó. Khi đến khu vực vắng người, H. yêu cầu K. dừng xe và ra hiệu cho những người còn lại đi theo hỗ trợ.

Khẩn trương truy xét 5 thiếu niên cướp 47 tờ vé số và 650.000 đồng ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Dựng lại hiện trường vụ cướp vé số và tiền của thiếu niên 15 tuổi - Ảnh: Công an phường Trảng Bom

Tại đây, H. dùng tay giữ K., những người còn lại cùng tham gia khống chế, lục soát và lấy 650.000 đồng cùng tập vé số của đối phương. Khi K. chống cự, B.T.T. còn dùng tay đánh vào đầu thiếu niên này.

Công an phường Trảng Bom xác định vụ việc có dấu hiệu của tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự, và đang phối hợp các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đồng Nai khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em

Qua vụ việc, Công an phường Trảng Bom khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội và hoạt động của con em; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn, tụ tập đêm khuya, đe dọa, gây rối hoặc xâm phạm tài sản của người khác.

Đồng thời, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng công an trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, ngay tại cơ sở.

Công an phường Trảng Bom cho biết sẽ tiếp tục nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Khẩn trương truy xét 5 thiếu niên cướp 47 tờ vé số và 650.000 đồng ở Đồng Nai - Ảnh 3.Cướp vé số của người già để bán lấy tiền tiêu xài

Người đàn ông ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lười lao động nên đã đi cướp vé số của người già rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

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A LỘC
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    Chủ đề: thiếu niên Đồng NAi Công an phường Trảng Bom vé số cướp tài sản

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