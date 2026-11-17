Tiếp viên kiểm tra vệ sinh trên máy bay, tránh gây khó xử cho hành khách - Ảnh: SPA

Sau vụ tiếp viên Sun PhuQuoc Airways bị phản ánh nhắc khách quay lại xả nước nhà vệ sinh, một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không cho rằng giữ vệ sinh là trách nhiệm của tổ bay, nhưng cách phục vụ phải khéo léo, tránh khiến hành khách khó xử.

Khách quên xả nước, tiếp viên phải xử lý khéo léo

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 17-11, một lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp viên hàng không cho biết việc kiểm tra, duy trì vệ sinh nhà vệ sinh là một phần công việc thường xuyên của tiếp viên, nhằm bảo đảm không gian sạch sẽ cho hành khách.

Theo vị này, trước mỗi chuyến bay, tiếp viên phải kiểm tra toàn bộ trang thiết bị và các hạng mục phục vụ hành khách, trong đó có nhà vệ sinh. Trong quá trình bay, việc kiểm tra được thực hiện định kỳ, khoảng 15 phút một lần, để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, tại khoang thương gia, sau khi hành khách sử dụng nhà vệ sinh, tiếp viên thường chủ động kiểm tra, chỉnh trang lại không gian một cách kín đáo.

"Về nguyên tắc, khách đi vệ sinh có thể quên chưa xả nước, tiếp viên là người xử lý, vì đó là dịch vụ", vị này nói.

Theo vị này, thực tế có những hành khách lần đầu đi máy bay hoặc chưa quen với thiết bị trên tàu bay. Họ có thể lúng túng khi tìm nút xả nước, mở cửa hoặc sử dụng các tiện ích trong buồng vệ sinh.

Vì vậy, việc hướng dẫn hành khách là cần thiết nhưng phải đúng thời điểm, đúng cách, nhất là với những tình huống liên quan đến sinh hoạt cá nhân.

Nếu phát hiện nhà vệ sinh chưa được xả nước hoặc chưa sạch, tiếp viên nên chủ động kiểm tra và xử lý thay vì yêu cầu hành khách vừa bước ra phải quay lại thực hiện thao tác này.

"Nhắc trực tiếp khách phải quay lại xả nước là điều không nên trong phục vụ. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giữ không gian sạch sẽ, nhưng phải bảo đảm sự riêng tư và tôn trọng hành khách", vị này phân tích.

Vị này cũng cho rằng chất lượng dịch vụ hàng không không chỉ thể hiện qua suất ăn, đồ uống hay thái độ chào hỏi mà còn nằm ở cách tiếp viên xử lý những tình huống nhỏ, đôi khi khá nhạy cảm.

Máy bay Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: C.TRUNG

Sun PhuQuoc Airways xin lỗi, rà soát cách giao tiếp của tiếp viên

Trước đó, ngày 16-11, Sun PhuQuoc Airways đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhận được nhiều phản ánh liên quan đến cách tiếp viên nhắc hành khách xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Sự việc bắt đầu từ ngày 4-11, khi một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì được tiếp viên đứng gần cửa yêu cầu quay lại xả nước.

Theo lời kể, dù đã giải thích mình thực hiện thao tác này, hành khách vẫn cảm thấy ngượng ngùng, khó xử trước cách giao tiếp của nhân viên.

Đến ngày 15-11, một tài khoản khác tiếp tục phản ánh tình huống tương tự, khiến câu chuyện thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng giữ gìn vệ sinh chung là trách nhiệm của hành khách và việc tiếp viên nhắc nhở không có gì sai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định những lời nhắc liên quan đến sinh hoạt cá nhân cần được truyền đạt kín đáo, tế nhị, tránh khiến hành khách cảm thấy bị chú ý trước những người xung quanh.

Trong thông báo ngày 16-11, Sun PhuQuoc Airways thừa nhận mục đích của tiếp viên là giữ không gian chung sạch sẽ, song cách truyền đạt đã khiến một số hành khách cảm thấy khó xử và chưa được tôn trọng.

Hãng cho biết đang làm việc với các tổ bay liên quan để xem xét từng trường hợp, rà soát cách giao tiếp và bổ sung hướng dẫn xử lý những tình huống nhạy cảm.

Bên cạnh đó, Sun PhuQuoc Airways dự kiến bổ sung biển chỉ dẫn thân thiện trong buồng vệ sinh, giúp hành khách chủ động sử dụng thiết bị đúng cách, hạn chế việc phải nhắc nhở trực tiếp từ nhân viên.