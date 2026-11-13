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Khách bỏ quên ba lô chứa vàng, sổ tiết kiệm tiền tỉ ở ga tàu

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Một nữ hành khách đi tàu từ Thanh Hóa vào Quảng Trị đã may mắn nhận lại toàn bộ tài sản có giá trị lớn sau khi bỏ quên ba lô tại phòng đợi ga Thanh Hóa, trong đó có 3 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng.

Nữ hành khách bỏ quên ba lô chứa vàng, tiền và 3 sổ tiết kiệm tiền tỉ ở ga Thanh Hóa - Ảnh 1.

Chiếc ba lô có chứa nhiều tiền, vàng và 3 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng nữ hành khách bỏ quên tại nhà chờ ga Thanh Hóa - Ảnh: CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ngày 13-11, tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam) cho biết nhân viên của đơn vị vừa phối hợp trao trả lại chiếc ba lô cho một nữ hành khách bỏ quên tại nhà ga Thanh Hóa.

Trước đó, vào đêm 12-11, nữ hành khách H. đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới (Quảng Trị) nhưng sơ ý để quên ba lô tại phòng đợi nhà ga.

Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa, đã phát hiện chiếc ba lô bị bỏ lại.

Nhận thấy đây có thể là hành lý của hành khách thất lạc, bà Hương đã kiểm tra, kiểm kê tài sản bên trong và lập biên bản theo đúng quy định.

Điều đáng chú ý, bên trong chiếc ba lô có nhiều tài sản giá trị, gồm 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, 1 nhẫn vàng, 1 miếng vàng thương hiệu PNJ, 1 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có giá trị 1 tỉ đồng.

Nữ hành khách bỏ quên ba lô chứa vàng, tiền và 3 sổ tiết kiệm tiền tỉ ở ga Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ga Thanh Hóa - nơi nữ hành khách bỏ quên ba lô - Ảnh: TUẤN MINH

Ngay trong đêm, bà Hương đã phối hợp với ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng tàu SE1, bàn giao toàn bộ số tài sản để vận chuyển đến ga Đồng Hới, tìm cách trao trả cho người bị mất.

Đến ngày 13-11, toàn bộ hành lý cùng tài sản bên trong đã được bàn giao đầy đủ cho chị H..

Chị H. không giấu được niềm vui và xúc động khi nhận lại số tiền lớn, đồng thời gửi lời cảm ơn bà Đỗ Thị Thu Hương, ông Nguyễn Trường Thọ cùng các nhân viên đường sắt đã tận tình hỗ trợ, giúp chị tìm lại tài sản bỏ quên.

Nữ hành khách bỏ quên ba lô chứa vàng, tiền và 3 sổ tiết kiệm tiền tỉ ở ga Thanh Hóa - Ảnh 4.An ninh sân bay Cần Thơ trả túi chứa tiền, vàng cho hành khách bỏ quên

Tiền mặt, vàng cùng nhiều tài sản giá trị bị bỏ quên tại sân bay Cần Thơ đã được lực lượng an ninh tìm lại, trao trả cho chủ nhân.

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    Chủ đề: số tiết kiệm ga Thanh Hóa bỏ quên ba lô chứa tiền vàng nữ hành khách

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