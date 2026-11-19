Các chuyên gia chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, hội nghị tạo diễn đàn tập trung trao đổi chuyên môn về nhiều vấn đề. Từ việc thiếu vi chất, tăng trưởng chiều cao đến dinh dưỡng hỗ trợ phát triển não bộ và chiến lược dự phòng cho trẻ em Việt Nam, giải pháp hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Ba vấn đề lớn trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ em

Điểm đáng chú ý của hội nghị chính là thành phần chuyên môn với sự tham gia của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực y học dự phòng, dinh dưỡng và nhi khoa.

Chương trình có sự hiện diện của PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Phó chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam; PGS.TS Lê Bạch Mai - nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia; TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam; PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, Phó chủ tịch Hội Hô hấp Nhi Việt Nam.

Việc tập hợp nhiều góc nhìn chuyên môn trong cùng một diễn đàn giúp câu chuyện về vi chất không chỉ được nhìn dưới khía cạnh dinh dưỡng đơn thuần, mà còn được đặt trong mối liên hệ với tăng trưởng thể chất, hệ miễn dịch, phát triển thần kinh và chiến lược dự phòng lâu dài.

PGS.TS Trần Đắc Phu phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học Nhi khoa 2026 tại Huế - Ảnh: DNCC

PGS.TS Lê Bạch Mai mở đầu với báo cáo "Thực trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam và các giải pháp can thiệp". Báo cáo đặt ra câu hỏi căn bản: "Trẻ em Việt Nam đang thiếu những vi chất nào, nguyên nhân đến từ đâu và đâu là những hướng tiếp cận phù hợp từ khẩu phần ăn, tăng cường thực phẩm đến các giải pháp bổ sung vi chất?".

Tiếp đó, TS.BS Trương Hồng Sơn phân tích vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với tăng trưởng chiều cao và sức khỏe của trẻ. Báo cáo mở rộng câu chuyện phát triển chiều cao ngoài yếu tố di truyền đã nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng và chăm sóc chủ động trong từng giai đoạn phát triển.

Ở góc độ phát triển thần kinh, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng trình bày chuyên đề về vai trò của Omega-3 trong hỗ trợ phát triển não bộ và trẻ mắc hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), đề cập đến DHA, EPA, các nghiên cứu liên quan và cách tiếp cận hỗ trợ đa mô thức.

Các báo cáo khoa học tiếp cận dinh dưỡng trẻ em từ nhiều góc độ gồm thiếu vi chất, tăng trưởng thể chất và phát triển não bộ - Ảnh: DNCC

Cần quan tâm hơn về dinh dưỡng dự phòng

Một trong những phần quan trọng của chương trình là phiên tọa đàm chủ đề "Dinh dưỡng dự phòng - Nền tảng cho trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện".

Các chuyên gia cùng trao đổi về khoảng trống trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ em, vai trò của phát hiện sớm, dự phòng và can thiệp phù hợp, đồng thời đưa ra những lưu ý cho nhân viên y tế và phụ huynh.

Đây cũng là hướng tiếp cận xuyên suốt hội nghị, trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng chú trọng dịch chuyển từ điều trị sang dự phòng, tăng cường vai trò của dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe từ sớm.

Phiên tọa đàm "Dinh dưỡng dự phòng - Nền tảng cho trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện" kết nối kiến thức khoa học với thực tiễn chăm sóc trẻ - Ảnh: DNCC

Sau các báo cáo chuyên đề cùng phiên tọa đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ, hội nghị khép lại với thông điệp nhất quán rằng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ không chỉ là xử lý những vấn đề đã xuất hiện, mà cần bắt đầu từ nhận diện nguy cơ, dự phòng và can thiệp phù hợp ở từng giai đoạn phát triển.

Qua đó, những trao đổi tại hội nghị tại Huế lần này đã đặt thêm một dấu nối giữa khoa học, thực hành y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng - nơi kiến thức chuyên môn được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thành những lựa chọn đúng đắn hơn cho sức khỏe của trẻ em Việt Nam.