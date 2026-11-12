Jisoo BlackPink lần đầu diễn solo tại Coachella 2027, BTS vắng bóng

Tame Impala, Dua Lipa và SZA là ba nghệ sĩ đảm nhận diễn chính tại Coachella 2027 - Ảnh: Variety



Theo Variety, ban tổ chức lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley Music and Arts Festival 2027 đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn.

Coachella 2027 quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám

Theo lịch trình, Jisoo biểu diễn vào ngày 9 và 16-4, NCT xuất hiện vào ngày 10 và 17-4, còn BABYMONSTER góp mặt vào ngày 11 và 18-4. Ngoài ba đại diện K-pop, danh sách còn có DJ Peggy Gou và ban nhạc Leenalchi đến từ Hàn Quốc.

Đối với Jisoo, Coachella 2027 đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ biểu diễn tại lễ hội với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đó, cô từng hai lần góp mặt tại sự kiện cùng Blackpink vào năm 2019 và 2023. Jennie và Lisa cũng từng có những màn trình diễn cá nhân tại Coachella năm 2025.

Trong khi đó, BABYMONSTER chuẩn bị có màn ra mắt tại lễ hội. Nhóm nhạc nữ thuộc YG Entertainment sẽ biểu diễn vào ngày chủ nhật, cùng ngày với SZA - một trong ba nghệ sĩ đảm nhận chương trình chính của Coachella 2027.

Jisoo lần đầu biểu diễn tại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2027 - Ảnh: Canneseries

Đáng chú ý, sự góp mặt của NCT cũng được người hâm mộ quan tâm. Trên poster ban đầu, ban tổ chức chỉ ghi tên NCT mà chưa xác định nhóm nhỏ nào sẽ tham gia. Ngày 12-11, SM Entertainment xác nhận NCT 127 và NCT DREAM cùng biểu diễn. Hai nhóm có tiết mục riêng trước khi kết hợp trong một sân khấu chung dưới tên NCT.

Bên cạnh các đại diện Hàn Quốc, Coachella 2027 quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế thuộc các dòng nhạc khác nhau. Ba nghệ sĩ đảm nhận chương trình biểu diễn chính trong ba ngày lần lượt là Dua Lipa, Tame Impala và SZA.

Dua Lipa biểu diễn vào ngày thứ sáu, cùng Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Peggy Gou và Kehlani. Madonna cũng là một trong những cái tên đáng chú ý khi trở lại Dance Tent, khu vực dành cho các tiết mục nhạc điện tử và nhạc nhảy. Nữ ca sĩ từng biểu diễn tại đây vào năm 2006, thời điểm album Confessions on a Dance Floor ra mắt.

Madonna trở lại sân khấu Coachella, nơi cô từng biểu diễn vào năm 2006 - Ảnh: Billboard

Ngày thứ bảy có sự góp mặt của Tame Impala, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Tiesto, Måneskin, Martin Garrix, NCT và Underworld. Trong khi đó, đêm chủ nhật do SZA dẫn dắt còn có Don Toliver, Kygo, Becky G, The Neighbourhood, BABYMONSTER, Remi Wolf và Victoria Monét.

Ở chiều ngược lại, sự vắng mặt của BTS thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trước đó, truyền thông nước ngoài từng đưa tin đơn vị tổ chức Goldenvoice quan tâm đến việc mời nhóm tham gia Coachella. Tuy nhiên, BTS không có tên trong danh sách nghệ sĩ chính thức được công bố năm nay.

BTS không có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella 2027 - Ảnh: BigHit

Coachella 2027 diễn ra trong hai tuần liên tiếp, từ ngày 9 đến 11-4 và ngày 16 đến 18-4, tại Empire Polo Club, thành phố Indio, bang California (Mỹ).

YouTube tiếp tục là đối tác phát trực tiếp độc quyền của Coachella trong năm thứ 15 liên tiếp, giúp khán giả không thể đến California vẫn có thể theo dõi các màn trình diễn.