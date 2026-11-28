Đại diện Boehringer Ingelheim Việt Nam phát biểu tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Trong tháng 11-2026, Boehringer Ingelheim Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện "Hợp lực vững vàng - Toàn đàn tăng trưởng" tại Đà Nẵng (ngày 16-11), Hà Nội (ngày 25-11) và TP.HCM (ngày 27-11), với gần 400 khách tham dự. Thành phần tham dự gồm chủ trang trại, cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật, bác sĩ thú y và các đối tác trong ngành chăn nuôi.

Chương trình kết hợp hội thảo khoa học, giới thiệu giải pháp thú y và hoạt động tri ân khách hàng, nhân dịp Ingelvac CircoFLEX đạt hơn 5 tỉ liều sử dụng trên toàn cầu sau hơn 20 năm phát triển.

Từ bước tiến khoa học đến cột mốc hơn 5 tỉ liều

Tại Việt Nam, bệnh liên quan đến circovirus tuýp 2 ở heo (PCVAD) là một trong những thách thức đối với sức khỏe đàn và hiệu quả chăn nuôi. Một nghiên cứu công bố năm 2021 ghi nhận tỷ lệ phát hiện PCV2 lên tới 78,8% trong các nhóm heo mắc bệnh đường hô hấp tại một số tỉnh phía Nam.

Trước năm 2006, các giải pháp phòng bệnh do PCV2 còn hạn chế. Virus này có liên quan đến nhiều biểu hiện bệnh lý ở heo như chậm tăng trưởng, viêm da, viêm thận và rối loạn hô hấp, gây ảnh hưởng đến năng suất và chi phí chăn nuôi.

Sau hơn hai thập kỷ, sản phẩm đã đạt hơn 5 tỉ liều sử dụng tại hơn 70 quốc gia. Theo dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp, việc sử dụng vaccine góp phần cải thiện một số chỉ số chăn nuôi, trong đó mức tăng trọng bình quân hằng ngày cao hơn 29g, tỷ lệ chết giảm 3,3%, thời gian xuất chuồng rút ngắn khoảng 3 ngày và lượng thức ăn tiêu thụ giảm 100g trên mỗi kg tăng trọng.

Doanh nghiệp cũng cho biết những cải thiện về hiệu quả chăn nuôi có thể giúp giảm khoảng 5% lượng phát thải carbon và 2% lượng nước sử dụng tính trên mỗi con heo thịt.

Cột mốc 5 tỉ liều không chỉ phản ánh quy mô ứng dụng của sản phẩm mà còn cho thấy quá trình phát triển của các giải pháp phòng bệnh do PCV2 trong ngành chăn nuôi. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng, đối tác và trao đổi về những yêu cầu mới trong quản lý sức khỏe đàn.

Quản lý sức khỏe đàn hướng đến hiệu quả bền vững

Bên cạnh hoạt động đánh dấu cột mốc 20 năm, chuỗi sự kiện dành thời lượng cho các chủ đề chuyên môn liên quan đến kiểm soát PCV2, PCV3, lựa chọn vaccine và quản lý sức khỏe đàn.

Các phiên thảo luận tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM có sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung vào những thách thức trong phòng ngừa bệnh, lựa chọn phương án phù hợp và kinh nghiệm triển khai tại trang trại. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật và người chăn nuôi trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Chuyên gia chia sẻ về kiến thức chuyên môn - Ảnh: DNCC

Trong khuôn khổ chương trình, Boehringer Ingelheim giới thiệu danh mục FLEX, gồm các vaccine Ingelvac PRRS MLV, Ingelvac CircoFLEX và Ingelvac MycoFLEX. Danh mục này được kết hợp với công nghệ TwistPak và thiết bị tiêm phòng không kim FreVAX nhằm hỗ trợ các trang trại xây dựng chiến lược phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch tễ và điều kiện chăn nuôi.

Theo doanh nghiệp, việc kết hợp các giải pháp phòng bệnh và quản lý sức khỏe đàn có thể góp phần cải thiện năng suất, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang trại.

Ngoài các phiên hội thảo, khu vực trưng bày sản phẩm và trải nghiệm thương hiệu tạo không gian để khách tham dự tìm hiểu thêm về các công nghệ thú y.

Hoạt động FreshMix với những ly nước trái cây được pha chế tại chỗ được xây dựng xoay quanh thông điệp "Tươi mới tốt", liên hệ với cách phối trộn vaccine trước khi sử dụng. Các hoạt động này cũng tạo điều kiện để khách mời giao lưu, trao đổi sau những phiên thảo luận chuyên môn.

Quầy FreshMix tạo điểm nhấn độc đáo cho khách tham dự - Ảnh: DNCC

Thông qua chuỗi sự kiện, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục giới thiệu các giải pháp thú y dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tăng cường trao đổi với cộng đồng chăn nuôi trong nước.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng chú trọng kiểm soát dịch bệnh, tối ưu chi phí và giảm tác động môi trường, quản lý sức khỏe đàn được xem là một trong những yếu tố quan trọng đối với hiệu quả sản xuất lâu dài.