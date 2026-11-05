Imperia Sensa Park ra mắt căn hộ mẫu

Hàng trăm khách tham quan xếp hàng tham quan căn hộ mẫu - Ảnh: MIK

Diễn ra với chủ đề "Sensa in Motion - Đưa thiên nhiên đến gần đời sống, sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, khi những ý tưởng trên bản vẽ được hiện thực hóa thành không gian có thể trực tiếp tham quan và cảm nhận.

Theo đại diện MIK South, Imperia Sensa Park đánh dấu chương mới trong hành trình phát triển của MIK Group tại thị trường phía Nam. Việc giới thiệu căn hộ mẫu thể hiện định hướng chú trọng chất lượng sản phẩm, sự chỉn chu trong hoàn thiện và giá trị sử dụng lâu dài, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người mua nhà.

The Maison - Thiết kế linh hoạt cho nhịp sống hiện đại

Tâm điểm của sự kiện là căn hộ mẫu với concept The Maison mang tinh thần Quietly Refined (tinh tế - kín đáo) được phát triển thiết kế nội thất bởi Ong&Ong, hướng đến sự tinh tế và đề cao trải nghiệm cá nhân.

Thay vì tập trung vào những chi tiết trang trí cầu kỳ, Ong&Ong đặt trải nghiệm của chủ nhân làm trung tâm, bắt đầu từ việc tổ chức mặt bằng hợp lý. Thiết kế ưu tiên kết nối các không gian chung theo chiều ngang: phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn liên thông mượt mà.

Giải pháp này vừa mở rộng tầm nhìn, vừa tạo không gian sinh hoạt chung ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho từng thành viên. Lợi thế mặt thoáng lớn cùng hệ cửa kính cao gần kịch trần giúp đón ánh sáng tự nhiên, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về những mảng xanh và không gian sông nước.

Nhờ đó, căn hộ không chỉ thông thoáng về thị giác mà còn mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên ngay trong đời sống thường ngày. Một điểm thú vị khác là khả năng tùy biến công năng theo nhu cầu riêng.

Tại căn hộ mẫu, Ong&Ong chủ động chuyển đổi một phòng ngủ phụ thành không gian lounge, phù hợp cho những cuộc trò chuyện thân mật, thư giãn hay theo đuổi sở thích cá nhân. Cách bố trí này gợi mở khả năng linh hoạt điều chỉnh thành phòng làm việc, studio sáng tạo hoặc những không gian mang dấu ấn riêng, để ngôi nhà thích ứng với nhịp sống và nhu cầu thay đổi của gia chủ.

Tinh thần Quietly Refined còn được thể hiện qua bảng màu trầm ấm, sự kết hợp hài hòa giữa gỗ, đá, da cùng những điểm nhấn kim loại thanh mảnh. Bên cạnh ngôn ngữ thẩm mỹ tinh tế, các tiêu chuẩn bàn giao từ thương hiệu quốc tế và hệ vật liệu hoàn thiện cao cấp cũng góp phần củng cố giá trị sử dụng lâu dài, mang đến sự an tâm cho người sở hữu.

Hàng trăm khách hàng tham quan, trải nghiệm không gian sống thực tế tại căn hộ mẫu Imperia Sensa Park - Ảnh: MIK

Không gian sống xanh đón nhịp phát triển khu Đông

Tọa lạc trên trục Võ Chí Công, phường Phước Long, TP.HCM, dự án kết nối thuận tiện với đường Liên Phường và các tuyến giao thông huyết mạch khu Đông. Đáng chú ý, Imperia Sensa Park nằm gần vị trí quy hoạch ga ST15 (ga Cầu Phú Hữu) thuộc tuyến Metro số 6.

Lợi thế này mở ra triển vọng hưởng lợi từ định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), khi mạng lưới metro từng bước hình thành, bổ sung phương thức di chuyển và gia tăng khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị.

Song song với khả năng kết nối, dự án dành hơn 8.000 m² cho cảnh quan xanh, kết hợp hai mặt giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn cùng hồ điều hòa rộng khoảng 2.400 m².

Trong tổng thể đó, studioMilou, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan, chú trọng tạo nên những lớp chuyển tiếp giữa không gian đô thị và nơi ở. Các khoảng lùi công trình, dải cây xanh và mặt nước tại lối vào đóng vai trò như những khoảng đệm, giảm cảm giác xô bồ từ nhịp giao thông bên ngoài trước khi cư dân trở về không gian riêng.

Hình ảnh Imperia Sensa Park hướng đến môi trường sống hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và thiên nhiên ven sông - Ảnh: MIK

Bên cạnh đó, hệ thống hơn 40 tiện ích được định hướng phục vụ đa dạng nhu cầu từ vận động, thư giãn đến kết nối cộng đồng, góp phần kiến tạo môi trường sống phù hợp cho nhiều thế hệ cư dân.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang tăng tốc, Imperia Sensa Park hứa hẹn không chỉ là chốn an cư cho thế hệ cư dân trẻ mà còn là tài sản tích lũy gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Thông tin dự án Imperia Sensa Park: Địa chỉ dự án: Đường Võ Chí Công (lối vào trực tiếp từ đường Liên Phường), phường Phước Long, TP. HCM House of MIK: Tầng 25, tòa nhà Riverfront Financial Centre, 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. HCM Website chính thức: https://imperiasensapark.vn/ Hotline: 0938 63 88 99