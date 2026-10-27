Hút thuốc lá 2-3 gói mỗi ngày, người đàn ông 50 tuổi nguy kịch vì nhịp tim chỉ 30 lần/phút

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh: BVCC

Ngày 27-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP,HCM) cho biết đã điều trị thành công cho một nam bệnh nhân nhồi máu cơ tim nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hút thuốc lá 2-3 gói mỗi ngày, nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp

Trước đó, ngày 11-9, bệnh nhân P.V.T. (50 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) nhập viện tại khoa cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, kèm block nhĩ thất độ III, nhịp tim khoảng 30 lần/phút và huyết áp tụt.

Nhớ lại khoảnh khắc nguy kịch, ông T. cho biết trước đó mình không có biểu hiện gì bất thường, ngoại trừ việc biết bản thân có tiền sử hở van tim, cao huyết áp nhưng chỉ tự mua thuốc uống. Ông cũng duy trì thói quen hút thuốc lá rất nhiều (2-3 gói/ngày).

"Sáng 11-9, sau khi uống ly cà phê tại chỗ làm, tôi bỗng thấy ép tim, mặt tái nhợt, máu như rút xuống chân làm chân trắng bệch", ông T. kể lại.

Ngay sau đó, ông T. được đồng nghiệp gọi xe cấp cứu đưa đến cơ sở y tế và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp cấp cứu lập tức hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện phá rung nhiều lần. Sau gần 30 phút hồi sức tích cực, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh được khôi phục.

Người bệnh được chuyển đến phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch ghi nhận động mạch vành phải tắc hoàn toàn đoạn gần, động mạch liên thất trước hẹp lan tỏa nặng và động mạch mũ hẹp đáng kể.

Các bác sĩ đã đặt stent động mạch vành phải để tái thông dòng máu đến cơ tim. Đồng thời, người bệnh được đặt máy tạo nhịp tạm thời để xử trí tình trạng nhịp tim chậm và sử dụng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) hỗ trợ tuần hoàn. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục thở máy và điều trị tích cực tại khoa hồi sức tim và tim mạch can thiệp.

Ngày 12-9, người bệnh tỉnh và có thể tiếp xúc với nhân viên y tế. Đến ngày 13-9, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, chuyển sang hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao.

Tuy nhiên, ngày 15-9, người bệnh xuất hiện đau ngực. Siêu âm tim tại giường ghi nhận tràn dịch màng ngoài tim, kèm hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim tại vùng mỏm thất trái.

Trước nguy cơ biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ đã hội chẩn, theo dõi sát diễn biến lâm sàng và siêu âm tim mỗi giờ. Phương án phẫu thuật được cân nhắc nếu tình trạng người bệnh diễn tiến xấu, đồng thời điều trị nội khoa được điều chỉnh phù hợp.

Sau quá trình được các bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân dần cải thiện - Ảnh: BVCC

Cần cảnh giác với cơ đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi...

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh dần cải thiện. Đến ngày 28-9, siêu âm tim không còn ghi nhận hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim, lượng dịch màng ngoài tim giảm còn ít. Người bệnh được xuất viện và hẹn tái khám.

Kết quả MRI tim và siêu âm kiểm tra sau xuất viện cho thấy tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường.

Trở về sau cơn nguy kịch, ông T. cho biết sức khỏe đã cải thiện rõ rệt, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường, chỉ còn cảm giác hơi tê ở tay. Ông quyết tâm thay đổi lối sống, từ bỏ thuốc lá và tuân thủ điều trị.

Bác sĩ CKII Lê Duy Lạc - Trưởng khoa hồi sức tim và tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - cho biết người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu như: đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt mỏi đột ngột và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đối với người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch, việc khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến cố tim mạch. Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, trong đó mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định. Nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và đến cơ sở y tế kịp thời giúp người bệnh có cơ hội được can thiệp đúng thời điểm, hạn chế tổn thương cơ tim và cải thiện khả năng hồi phục.