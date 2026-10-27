Huda kết nối niềm vui trúng thưởng với hoạt động vì cộng đồng ở miền Trung

Huda tiếp nối tinh thần Chân Thành Gắn Kết thông qua chương trình CSR Liên Minh Chân Thành, cùng người miền Trung vun đắp quê nhà - Ảnh: DNCC

Niềm vui trúng thưởng gắn với đóng góp cộng đồng

Tiếp nối tinh thần "Chân thành gắn kết" với người dân miền Trung, Huda triển khai nền tảng trách nhiệm xã hội Liên Minh Chân Thành, mở đầu bằng sáng kiến "Chiến thắng kép" trong chương trình khuyến mại "Mở Huda, Chân thành gắn kết", với thông điệp "Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung".

Theo cơ chế đối ứng 1:1, mỗi khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng sẽ nhận tiền thưởng, đồng thời giúp Huda đóng góp thêm 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại miền Trung.

Khoản đối ứng này nằm trong tổng ngân sách 2 tỉ đồng mà doanh nghiệp cùng khách hàng đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại miền Trung. Ngoài các giải đặc biệt, chương trình còn có hàng triệu giải thưởng trị giá 10.000 đồng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong những tuần đầu triển khai, 5 giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng đã thuộc về khách hàng tại Quảng Trị, Nghệ An và Huế.

Với mỗi giải đặc biệt, doanh nghiệp đóng góp thêm 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Như vậy, 5 giải thưởng đầu tiên tương ứng với 500 triệu đồng đóng góp đối ứng từ doanh nghiệp.

Những thành viên đầu tiên của "Liên Minh Chân Thành" đã lộ diện, thành công săn nắp và "kích hoạt" khoản hỗ trợ 500 triệu vun đắp miền Trung cùng Huda - Ảnh: DNCC

Với những khách hàng trúng thưởng, niềm vui không chỉ nằm ở giá trị giải thưởng mà còn ở việc may mắn của mình góp thêm nguồn lực cho cộng đồng. Theo cách đó, chương trình kết nối trải nghiệm của từng người tiêu dùng với mục tiêu chung là hỗ trợ người dân miền Trung.

Hiện còn 15 giải đặc biệt đang chờ chủ nhân. Mỗi giải thưởng được xác định sẽ tiếp tục gắn với khoản đóng góp đối ứng của Huda cho các hoạt động an sinh tại khu vực.

Đưa nguồn lực đến các hoạt động thiết thực

Bên cạnh chương trình khuyến mại, Huda tổ chức các hoạt động tại điểm bán, nhà hàng và quán ăn để giới thiệu sáng kiến 'Liên Minh Chân Thành'. Trong khuôn khổ các sự kiện, nhãn hàng trao huy hiệu thành viên có khắc tên trên nắp Huda như một hình thức ghi nhận sự đồng hành của người tiêu dùng.

Bia Huda Huda tổ chức các hoạt động giới thiệu chương trình và ghi nhận khách hàng tại điểm bán - Ảnh: DNCC

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, nguồn kinh phí 2 tỉ đồng sẽ được phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cho các hoạt động như xây dựng nhà ở, hỗ trợ y tế cộng đồng và an sinh xã hội tại miền Trung.

Thông qua sáng kiến "Chiến thắng kép", Huda hướng đến việc gắn kết niềm vui của người tiêu dùng với những đóng góp cho cộng đồng. Qua đó, mỗi giải thưởng không chỉ mang lại lợi ích cho người trúng thưởng mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ quê hương miền Trung.