Chiếc "Honda Wave RSX phiên bản Indonesia" đã mang hình dáng hoàn toàn khác - Ảnh: Kabayan Garage

Biến xe máy phổ thông như Honda Wave RSX thành những chiếc chopper mang phong cách cổ điển không phải ý tưởng mới. Tuy nhiên, thay vì thay đổi hoàn toàn kết cấu và hình dáng xe, một xưởng độ tại Indonesia lại lựa chọn cách làm khác biệt.

Supra X tương đương với Honda Wave RSX bán ở Việt Nam. Còn Shogun cũng là dòng xe số đặc trưng của Suzuki, dù không phân phối chính hãng nhưng vẫn vào Việt Nam thông qua con đường nhập khẩu tư nhân.

Theo trang Kompas, Joni, chủ xưởng Kabayan Garage ở Bogor, Tây Java (Indonesia), đã thực hiện hai dự án độ xe chopper dựa trên Honda Supra X và Suzuki Shogun. Điểm đặc biệt là cả hai chiếc xe vẫn giữ lại khung chính và dàn nhựa nguyên bản.

Thông thường, những chiếc chopper được thiết kế với phần đầu kéo dài, tay lái cao, yên thấp và khung xe thay đổi đáng kể so với xe nguyên bản. Tuy nhiên, Joni muốn những chiếc xe sau khi độ vẫn giữ được đặc trưng của dòng xe số phổ thông.

"Tôi muốn chứng minh rằng chiếc Supra vẫn giữ được bản sắc riêng, với khung nguyên bản nhưng mang phong cách chopper theo cách của tôi", Joni chia sẻ với Kompas.

Theo đó, khung chính, dàn nhựa và cả hộc chứa đồ nhỏ trên xe đều được giữ lại. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào hệ thống treo, phần đuôi và tư thế ngồi của người lái.

Ở phía sau, gắp nguyên bản được chỉnh sửa để tạo thành kết cấu cứng, không còn hệ thống giảm xóc sau hoạt động như thiết kế ban đầu. Cách làm này giúp phần đuôi xe thấp hơn, phù hợp với phong cách chopper cổ điển.

Trong khi đó, hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng được thay thế bằng phuộc springer kéo dài khoảng 90 - 100cm. Đây là loại phuộc sử dụng lò xo lộ thiên, thường xuất hiện trên những chiếc mô tô cổ điển.

Bánh trước sử dụng vành 17inch, song Joni cho biết có thể lựa chọn vành 19 hoặc 21inch để tạo dáng xe dài và nổi bật hơn.

Phần yên xe cũng được làm mới theo kiểu King & Queen với hai vị trí ngồi có độ cao khác nhau. Phía sau bổ sung thanh tựa lưng cao, góp phần tạo nên ngoại hình đặc trưng của dòng chopper.

"Phôi độ" có giá chỉ tương đương gần 3 triệu đồng, song chiếc xe hoàn chỉnh tốn tới hơn 20 triệu đồng - Ảnh: Kabayan Garage

Dù giữ lại nhiều bộ phận nguyên bản, chi phí thực hiện không hề thấp. Theo Joni, để hoàn thiện một chiếc xe số theo phong cách này, chủ xe cần chi khoảng 15 triệu rupiah (khoảng 21,2 triệu đồng).

Đáng chú ý, chiếc xe cũ làm nền tảng cho dự án chỉ có giá khoảng 2 triệu rupiah (2,9 triệu đồng). Như vậy, riêng chi phí độ xe đã cao gấp 7,3 lần giá trị chiếc xe ban đầu.

Phần lớn kinh phí được dành cho việc chế tạo phuộc springer, yên xe riêng và gia công, hàn chỉnh sửa kết cấu phía sau. Những công đoạn này đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật hơn so với việc chỉ lắp thêm phụ kiện trang trí.