Mặt đường Vĩnh Lộc (TP.HCM) hiện chỉ rộng 7-8m cho xe chạy hai chiều. Đây là tuyến đi ngang khu dân cư, khu công nghiệp, trường học... nên có lượng lớn xe cộ đi lại, đặc biệt là xe tải - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Theo kế hoạch UBND TP.HCM vừa ban hành, việc giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) được triển khai tại các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân.

UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương phân công rõ người, rõ việc, rõ mốc thời gian, tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động và đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân.

Một số phần việc đã hoàn tất gồm lập kế hoạch thu hồi đất, họp với người có đất bị thu hồi, ban hành và gửi thông báo thu hồi đất. Việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được làm từ tháng 10 đến ngày 20-11. Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập đến ngày 30-11.

Từ ngày 1 đến 10-12, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến được niêm yết công khai. Từ ngày 2 đến 12-12, các địa phương lấy ý kiến người dân. Những trường hợp còn ý kiến chưa đồng thuận sẽ được đối thoại, tiếp thu, giải thích và hoàn chỉnh phương án.

Việc thẩm định phương án dự kiến xong trước ngày 14-12 và phê duyệt trước ngày 15-12. Sau đó, tiền bồi thường, hỗ trợ được chi trả và việc bố trí tái định cư được tiến hành từ ngày 16-12-2026 đến ngày 16-1-2027.

UBND TP.HCM yêu cầu hoàn tất việc ban hành quyết định thu hồi đất chậm nhất ngày 31-3-2027. Mặt bằng sẽ được tiếp nhận và bàn giao cho chủ đầu tư theo từng đoạn, từng khu vực đủ điều kiện, từ ngày 16-12-2026 đến ngày 31-3-2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ theo dõi, đôn đốc tiến độ. Các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân phụ trách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng trên khu vực mình quản lý.

Đường Vĩnh Lộc rộng 30m, vốn đầu tư 6.870 tỉ đồng Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc dài hơn 7km, rộng 30m, đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Theo nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua ngày 6-2, dự án được điều chỉnh, tách thành hai dự án thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nâng cấp, mở rộng đường. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, tăng từ 807 tỉ đồng lên 6.870 tỉ đồng do tăng quy mô, cập nhật chính sách bồi thường… (tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 5.807 tỉ đồng). Dự án còn xây mới cầu Bà Tri dài 31m, mở rộng nút giao đường Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu và đầu tư nút giao ngã 5 Vĩnh Lộc. Thời gian làm được điều chỉnh từ giai đoạn 2016-2020 sang 2026-2028.