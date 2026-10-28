Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật quân sự - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết, từ Phân hiệu II Đại học Bách khoa với 31 giảng viên những ngày đầu thành lập, đến nay, Học viện Kỹ thuật quân sự đã có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

Học viện đang triển khai đào tạo đại học, sau đại học với 60 ngành, 160 chương trình đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Học viện đã mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác tại hơn 30 quốc gia.

Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và hàng chục Huân chương cao quý khác; 3 đơn vị trực thuộc Học viện được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Học viện Kỹ thuật quân sự được Đảng, nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các hình thái tác chiến mới, đặc biệt là cuộc cạnh tranh công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại đang đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Học viện Kỹ thuật quân sự cần nỗ lực bứt phá, tiên phong trên con đường tự chủ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ quốc phòng, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Trong giáo dục và đào tạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình theo hướng hiện đại, thiết thực, liên thông, gắn lý thuyết với thực hành.

Đặc biệt, Học viện cần tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học; chủ động đào tạo nhân lực, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành công nghệ số mới nổi.

Bên cạnh đó, Học viện cần triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; có cơ chế khuyến khích, tôn vinh và bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Cùng với đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thông minh, hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm.

Một số hình ảnh trong triển lãm các sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện Kỹ thuật quân sự trưng bày tại sự kiện:

Hệ thống pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 130mm (PTH-130), sử dụng để tiêu diệt sinh lực, phá hủy công sự, chế áp trận địa hỏa lực và các mục tiêu quan trọng của địch. Sản phẩm do Học viện Kỹ thuật quân sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thử nghiệm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Hệ thống điều khiển hỏa lực súng cao xạ 12,7mm NSV được lắp đặt trên tàu quân sự (tàu chiến, tàu tuần tra, xuồng...) có chức năng điều khiển súng cao xạ 12,7mm NSV tiêu diệt các mục tiêu phòng không tầm thấp (trực thăng, UAV, Drone, tên lửa hành trình,..), các mục tiêu mặt đất (xe bọc thép hạng nhẹ, xe quân sự, lô cốt,...), các mục tiêu mặt nước, gây nhiễu, chế áp các phương tiện bay không người lái cả trong điều kiện ban ngày lẫn ban đêm. Sản phẩm do Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu - Ảnh: NGUYÊN BẢO

UAV cảm tử cấp chiến thuật dạng cánh Delta sử dụng động cơ điện, có khả năng mang phần chiến đấu tiêu diệt các mục tiêu vừa và nhỏ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

UAV cánh biến hình có thể thay đổi hình dạng kích thước trong quá trình bay nhằm tối ưu hóa hiệu quả khí động học theo điều kiện bay như tốc độ, độ cao và yêu cầu thay đổi RCS - Ảnh: NGUYÊN BẢO