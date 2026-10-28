Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết, từ Phân hiệu II Đại học Bách khoa với 31 giảng viên những ngày đầu thành lập, đến nay, Học viện Kỹ thuật quân sự đã có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.
Học viện đang triển khai đào tạo đại học, sau đại học với 60 ngành, 160 chương trình đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Học viện đã mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác tại hơn 30 quốc gia.
Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và hàng chục Huân chương cao quý khác; 3 đơn vị trực thuộc Học viện được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Học viện Kỹ thuật quân sự được Đảng, nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các hình thái tác chiến mới, đặc biệt là cuộc cạnh tranh công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại đang đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Học viện Kỹ thuật quân sự cần nỗ lực bứt phá, tiên phong trên con đường tự chủ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ quốc phòng, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.
Trong giáo dục và đào tạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình theo hướng hiện đại, thiết thực, liên thông, gắn lý thuyết với thực hành.
Đặc biệt, Học viện cần tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học; chủ động đào tạo nhân lực, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành công nghệ số mới nổi.
Bên cạnh đó, Học viện cần triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; có cơ chế khuyến khích, tôn vinh và bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.
Cùng với đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thông minh, hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm.
Một số hình ảnh trong triển lãm các sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện Kỹ thuật quân sự trưng bày tại sự kiện:
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