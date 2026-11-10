Hoàn thiện pháp luật về quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Toàn cảnh hội nghị từ điểm cầu Hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Ở TP.HCM, hội nghị tổ chức tại Hội trường Bộ Tư lệnh thành phố, kết nối với điểm cầu chính Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan.

Triển khai các luật đã góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhận định trong những năm qua, việc triển khai 3 luật đã góp phần giúp hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng có nhiều chuyển biến. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tiếp tục được củng cố.

Cùng với đó, Quân đội nhân dân được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, lực lượng dân quân tự vệ phát triển rộng khắp, công nghiệp quốc phòng từng bước nâng cao năng lực tự chủ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, thiết thực.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, phát biểu tham luận - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phát biểu tham luận, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, cho biết trong quá trình triển khai Luật Quốc phòng 2018, Quân khu 7 chú trọng gắn xây dựng thế trận quốc phòng với ổn định dân cư ở khu vực biên giới.

Thông qua vận động doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, hơn 290 tỉ đồng đã được huy động để xây dựng, bàn giao gần 900 căn nhà tại 60 điểm dân cư. Mô hình góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, tham gia bảo vệ biên giới.

100% ban chỉ huy quân sự cấp xã có quân nhân chuyên nghiệp thường trực và trụ sở riêng; quy hoạch, bố trí nguồn lực xây dựng thao trường, bãi tập...

Đối với Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013, công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú...

Bảo đảm các quy định sát thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Từ thực tiễn triển khai, Trung tướng Lê Xuân Thế rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh việc thống nhất lãnh đạo, rõ trách nhiệm và gắn trách nhiệm với nguồn lực thực hiện.

Theo ông Thế, xây dựng lực lượng phải đi đôi với nâng cao chất lượng cán bộ, huấn luyện và bảo đảm cơ sở vật chất. Hiệu quả thực tế tại cơ sở phải là thước đo để đánh giá việc thực thi pháp luật và đề xuất hoàn thiện chính sách.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quốc phòng theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng quân đội hiện đại, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, nhất là trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng phối hợp xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao Bộ Tổng tham mưu chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa việc sửa đổi, bổ sung ba luật vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2027-2028.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc sửa đổi phải khắc phục những bất cập hiện nay, bảo đảm các quy định sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC