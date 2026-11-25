Trong bộ ảnh giới thiệu album, Võ Hạ Trâm xuất hiện với những trang phục được tạo hình từ nhiều lớp lông vũ, mở rộng như đôi cánh, bao phủ cơ thể - Ảnh: NVCC

Sự chuyển mình về mặt hình ảnh lần này của Võ Hạ Trâm gắn liền với "concept" của album sắp ra mắt: Cánh chim tự do.

"20 năm ca hát. 6 năm ấp ủ. Hơn một lần dừng lại nhưng rồi điều gì đến cũng đã đến. Chờ Trâm nhé...", Võ Hạ Trâm hé lộ về album sắp ra mắt trên trang cá nhân.

Võ Hạ Trâm ấp ủ Cánh chim tự do trong hơn 6 năm

Võ Hạ Trâm cho biết gần hai năm qua là khoảng thời gian cô trải qua nhiều cảm xúc choáng ngợp, bùng nổ, thăng hoa và hạnh phúc.

Sự đón nhận của khán giả dành cho những ca khúc cô thể hiện tại các sự kiện lớn của đất nước giúp nữ ca sĩ thêm tin tưởng vào lựa chọn và sự kiên định của mình trong suốt 20 năm làm nghề.

Ca sĩ tiết lộ Cánh chim tự do sẽ không chỉ dừng lại ở âm nhạc yêu nước, mà mở rộng đến tình yêu con người, thiên nhiên, cuộc sống và chính bản thân mỗi người".

Album được ấp ủ trong 6 năm, hướng khán giả đến những cảm xúc tích cực, một miền đất lành trong tâm hồn, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự an yên, lòng yêu thương và động lực vượt qua những trở ngại.

"Tôi mong âm nhạc của mình có thể trở thành lời động viên, tiếp thêm năng lượng và giúp họ nhìn cuộc sống bằng sự nhẹ nhàng hơn", cô chia sẻ.

Ca sĩ thử nghiệm những sắc thái mới, mềm mại, phóng khoáng hơn - Ảnh: NVCC

Lần đầu "dám" bước ra khỏi vùng an toàn

Ca sĩ tiết lộ, đây là lần đầu tiên cô "dám" bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức, kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế trong dự án cá nhân của mình.

Album gồm 11 ca khúc, có nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Bên cạnh những giai điệu quen thuộc được khoác lên tinh thần mới, phần lớn album là các sáng tác mới từ nhiều thế hệ nhạc sĩ.

Dự án quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ đến từ châu Âu cũng như các cộng sự Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng quá trình thu âm live với dàn nhạc có sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ châu Âu, được thực hiện liên tục trong 10 tiếng suốt hai ngày.

Trong album, khán giả sẽ gặp lại những giai điệu của nhạc sĩ Trần Tiến, Quốc Bảo qua những bản hòa âm mới, mang tinh thần khác biệt. Bên cạnh đó là các sáng tác được đặt hàng riêng hoặc gửi gắm từ những nhạc sĩ Đoàn Minh Quân, Nguyễn Minh Cường, Tạ Anh Thắng, Lâm Ánh Ngọc và Vũ Minh Tâm.

Còn có hai bài hát lần đầu tiên được đồng sáng tác bởi Võ Hạ Trâm và producer Duy Trần. Anh từng tham gia dự án âm nhạc nhận đề cử hạng mục Associate Producer tại Grammy

Trong album này, Duy Trần sẽ đảm nhiệm phần hòa âm toàn album, đồng thời kết nối nữ ca sĩ với FAME'S Studio, phòng thu nhạc phim và dàn nhạc giao hưởng tại Skopje, Bắc Macedonia.

Xem thêm hình ảnh mới nhất của Võ Hạ Trâm

Những hình ảnh cho thấy ca sĩ muốn bước ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc với album Cánh chim tự do - Ảnh: NVCC

Cánh chim tự do đánh dấu hành trình nhìn lại gần 20 năm làm nghề và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Võ Hạ Trâm - Ảnh: NVCC

Ca sĩ chia sẻ đây là lần đầu tiên tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân - Ảnh: NVCC

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm liên tục hé lộ album mới - Ảnh: NVCC