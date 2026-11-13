Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Henry Cavill nói gì về khả năng trở lại vai Superman?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Henry Cavill cho biết anh sẵn sàng cân nhắc việc trở lại vai Superman nếu có cơ hội. Nam diễn viên gọi đây là nhân vật mang lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp và là một vinh dự trong sự nghiệp.

Henry Cavill từng ghi dấu ấn với vai Superman trong vũ trụ điện ảnh DC - Ảnh: DC Studios

Trong cuộc phỏng vấn với Inverse, Henry Cavill chia sẻ về khả năng khoác lại bộ trang phục Superman giữa lúc DC Studios có sự thay đổi ở đội ngũ lãnh đạo với thông tin James Gunn và Peter Safran rời vị trí điều hành.

Henry Cavill vẫn để ngỏ khả năng trở lại Superman

Khi được hỏi liệu có muốn trở lại vai diễn hay không, nam diễn viên cho biết vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị có thể khai thác và luôn có những cơ hội mới.

"Nghe này, có rất nhiều cốt truyện tuyệt vời. Luôn có rất nhiều cơ hội. Như chú chim bồ câu đã hát với Fievel trong bộ phim An American Tail: 'Đừng bao giờ nói không bao giờ'. Tôi tin vào điều đó. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi đóng Superman trước đây. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ nói không với việc trở lại", anh chia sẻ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Henry Cavill kể một câu chuyện đời thường cho thấy vai diễn Superman vẫn gắn bó với cuộc sống của anh.

Nam diễn viên cho biết đôi khi mọi người gửi cho con gái anh những món đồ liên quan đến Superman như một trò đùa. Mới đây, khi hai cha con cùng mở một món đồ chơi Superman, cô bé nhìn vào nhân vật rồi bất ngờ nói: "Đó là bố!".

Henry Cavill cho biết việc hóa thân thành Superman là một vinh dự lớn trong sự nghiệp - Ảnh: DC Studios

Con gái Henry Cavill hiện mới 2 tuổi 4 tháng. Nam diễn viên cho biết anh không biết bằng cách nào cô bé nhận ra bố mình qua nhân vật trên món đồ chơi, hay liệu giữa hai hình ảnh có một mối liên kết đặc biệt nào hay không, khoảnh khắc ấy khiến anh vô cùng xúc động.

"Điều đó thực sự chạm đến trái tim tôi theo một cách đặc biệt, bởi rõ ràng việc được đóng Superman là một vinh dự lớn", Henry Cavill chia sẻ.

Hiện tại, vai Superman do David Corenswet đảm nhận trong vũ trụ điện ảnh DC mới. Nam diễn viên đã xuất hiện trong hai bộ phim SupermanSupergirl, đồng thời dự kiến trở lại với nhân vật trong dự án Man of Tomorrow. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải lần xuất hiện cuối cùng của anh trong vai diễn hay không.

Trong tuyên bố về việc rời vị trí lãnh đạo, James Gunn cho biết những nhân vật do ông xây dựng sẽ tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, một số thông tin khác cho rằng DC có thể tiếp tục khởi động lại vũ trụ điện ảnh dưới sự điều hành mới.

David Corenswet hiện đảm nhận vai Superman trong vũ trụ điện ảnh DC mới - Ảnh: DC Studios.

Jeremy Latcham, người đứng đầu mới của DC Studios, hiện chưa công bố kế hoạch chính thức cho hãng. Henry Cavill từng đảm nhận vai Superman trong Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017). Anh cũng xuất hiện trong Black Adam (2022).

Dù bày tỏ sự cởi mở với khả năng trở lại, nam diễn viên chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận hay dự án cụ thể nào liên quan đến vai Superman.

Henry Cavill nói gì về khả năng trở lại vai Superman? - Ảnh 4.'Superman' Henry Cavill cập nhật cho các fan tiến độ dự án Warhammer 40K

Henry Cavill - ngôi sao từng gắn bó với loạt phim Superman và The Witcher - vừa có những chia sẻ thú vị về dự án chuyển thể Warhammer 40K mà anh đang phát triển cùng Amazon.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Superman Henry Cavill DC

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất