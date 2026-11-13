Henry Cavill nói gì về khả năng trở lại vai Superman?

Henry Cavill từng ghi dấu ấn với vai Superman trong vũ trụ điện ảnh DC - Ảnh: DC Studios

Trong cuộc phỏng vấn với Inverse, Henry Cavill chia sẻ về khả năng khoác lại bộ trang phục Superman giữa lúc DC Studios có sự thay đổi ở đội ngũ lãnh đạo với thông tin James Gunn và Peter Safran rời vị trí điều hành.

Henry Cavill vẫn để ngỏ khả năng trở lại Superman

Khi được hỏi liệu có muốn trở lại vai diễn hay không, nam diễn viên cho biết vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị có thể khai thác và luôn có những cơ hội mới.

"Nghe này, có rất nhiều cốt truyện tuyệt vời. Luôn có rất nhiều cơ hội. Như chú chim bồ câu đã hát với Fievel trong bộ phim An American Tail: 'Đừng bao giờ nói không bao giờ'. Tôi tin vào điều đó. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi đóng Superman trước đây. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ nói không với việc trở lại", anh chia sẻ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Henry Cavill kể một câu chuyện đời thường cho thấy vai diễn Superman vẫn gắn bó với cuộc sống của anh.

Nam diễn viên cho biết đôi khi mọi người gửi cho con gái anh những món đồ liên quan đến Superman như một trò đùa. Mới đây, khi hai cha con cùng mở một món đồ chơi Superman, cô bé nhìn vào nhân vật rồi bất ngờ nói: "Đó là bố!".

Henry Cavill cho biết việc hóa thân thành Superman là một vinh dự lớn trong sự nghiệp - Ảnh: DC Studios

Con gái Henry Cavill hiện mới 2 tuổi 4 tháng. Nam diễn viên cho biết anh không biết bằng cách nào cô bé nhận ra bố mình qua nhân vật trên món đồ chơi, hay liệu giữa hai hình ảnh có một mối liên kết đặc biệt nào hay không, khoảnh khắc ấy khiến anh vô cùng xúc động.

"Điều đó thực sự chạm đến trái tim tôi theo một cách đặc biệt, bởi rõ ràng việc được đóng Superman là một vinh dự lớn", Henry Cavill chia sẻ.

Hiện tại, vai Superman do David Corenswet đảm nhận trong vũ trụ điện ảnh DC mới. Nam diễn viên đã xuất hiện trong hai bộ phim Superman và Supergirl, đồng thời dự kiến trở lại với nhân vật trong dự án Man of Tomorrow. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải lần xuất hiện cuối cùng của anh trong vai diễn hay không.

Trong tuyên bố về việc rời vị trí lãnh đạo, James Gunn cho biết những nhân vật do ông xây dựng sẽ tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, một số thông tin khác cho rằng DC có thể tiếp tục khởi động lại vũ trụ điện ảnh dưới sự điều hành mới.

David Corenswet hiện đảm nhận vai Superman trong vũ trụ điện ảnh DC mới - Ảnh: DC Studios.

Jeremy Latcham, người đứng đầu mới của DC Studios, hiện chưa công bố kế hoạch chính thức cho hãng. Henry Cavill từng đảm nhận vai Superman trong Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017). Anh cũng xuất hiện trong Black Adam (2022).

Dù bày tỏ sự cởi mở với khả năng trở lại, nam diễn viên chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận hay dự án cụ thể nào liên quan đến vai Superman.