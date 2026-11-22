HAUS Da Lat được vinh danh "Dự án có Kiến trúc cảnh quan xuất sắc nhất châu Á". Nguồn: PHONG ANH

Đà Lạt - nguồn cảm hứng của kiến trúc đương đại

Sức hấp dẫn của Đà Lạt đến từ khí hậu ôn hòa, những triền thông xanh, hồ Xuân Hương, lịch sử kiến trúc và đời sống văn hóa nghệ thuật gắn bó với thiên nhiên. Những giá trị được bồi đắp qua hơn 130 năm tạo nên diện mạo riêng, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo và kiến trúc.

Trong quá trình phát triển, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ cảnh quan mà còn tìm cách để các giá trị bản địa tiếp tục hiện diện trong đời sống. Kiến trúc có thể trở thành cầu nối giữa thiên nhiên, văn hóa và con người, giữa bản sắc địa phương với ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Nhà mẫu HAUS Da Lat với kiến trúc lấy cảm hứng từ quả thông. Nguồn: PHONG ANH

Tọa lạc trên khu đất 5ha trước mặt hồ Xuân Hương, HAUS Da Lat được phát triển từ tư duy kiến trúc lấy thiên nhiên làm nền tảng. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại thiết kế Kengo Kuma cùng cộng sự (KKAA), dự án trải qua 5 năm nghiên cứu hệ sinh thái thông đặc trưng của cao nguyên, chuyển hóa hình ảnh cây thông, quả thông và những hình thái tự nhiên thành ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Từ cảm hứng bản địa, kiến trúc và cảnh quan được tổ chức trong mối liên hệ với địa hình, thảm thực vật và ánh sáng tự nhiên. Những khoảng mở hướng về rừng thông, công viên nội khu đan xen cùng công trình tạo nên kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên. Qua đó, bản sắc Đà Lạt không chỉ hiện diện trong hình thức kiến trúc mà còn được cảm nhận qua trải nghiệm sống hằng ngày.

Khi di sản thiên nhiên gặp gỡ nghệ thuật

Bên cạnh cảnh quan rừng thông và cao nguyên, âm nhạc, nghệ thuật cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Đà Lạt. Năm 2023, thành phố gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc, mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa với cộng đồng quốc tế.

Maestro Andrea Bocelli biểu diễn tại HAUS Da Lat hôm 7-11. Nguồn: PHONG ANH

Trong bối cảnh đó, những không gian kiến trúc kết hợp nghệ thuật góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống. Ngày 7-11-2026, HAUS Da Lat đón Maestro Andrea Bocelli lưu trú và biểu diễn trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của danh ca tenor này.

Sự kiện diễn ra giữa không gian rừng thông, kết hợp âm nhạc với kiến trúc và cảnh quan tự nhiên. Qua những hoạt động như vậy, các giá trị văn hóa địa phương có thêm cơ hội được tiếp nối bằng trải nghiệm nghệ thuật đương đại.

Từ giá trị bản địa đến sự ghi nhận quốc tế

Sự ghi nhận từ International Property Awards đối với HAUS Da Lat ở hạng mục Kiến trúc Cảnh quan xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương cho thấy sức hấp dẫn của cách tiếp cận kiến trúc khởi nguồn từ bản sắc địa phương, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người được đặt trong cùng một tầm nhìn phát triển.

Với Đà Lạt, những công trình biết trân trọng và chuyển tải giá trị bản địa làm phong phú diện mạo kiến trúc, mở rộng sức hấp dẫn của vùng đất trong bối cảnh hội nhập. Khi được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo và trách nhiệm với môi trường, những giá trị làm nên bản sắc Đà Lạt được gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa.

Cảnh quan HAUS Da Lat trong thiết kế chiếu sáng của Isometrix. Nguồn: PHONG ANH

HAUS Da Lat được phát triển bởi The One Destination - doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình bất động sản ESG tại Việt Nam. Dự án bao gồm 68 căn Sky Villas và Sky Mansions sở hữu lâu dài, trung tâm thương mại và tổ hợp resort 5 sao InterContinental HAUS Da Lat.

Sau lễ khai trương giai đoạn 1 vào ngày 7-11-2026, các tổ hợp thành phần của HAUS Da Lat đang tiếp tục được triển khai.

Ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, chia sẻ: "Giá trị của công trình không chỉ nằm ở sự ghi nhận của giải thưởng quốc tế, mà còn ở khả năng gìn giữ và tiếp nối bản sắc vùng đất. Tại HAUS Da Lat, chúng tôi lấy thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt làm nền tảng cho tư duy kiến trúc để giá trị đặc trưng của vùng di sản này tiếp tục được lan tỏa qua nhiều thế hệ, ghi tên Đà Lạt trên bản đồ cảnh quan, kiến trúc mới của thế giới".