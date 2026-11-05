Hé lộ sân khấu đêm diễn của Maestro Andrea Bocelli tại HAUS Da Lat

Sân khấu biểu diễn xóa nhòa khoảng cách với không gian, vẻ đẹp của Đà Lạt - Ảnh: DNCC

Sự hội tụ của những tên tuổi quốc tế cùng quy mô đầu tư mở ra không gian giao thoa giữa di sản âm nhạc thế giới, ngôn ngữ kiến trúc đương đại và vẻ đẹp tự nhiên của Đà Lạt.

Sân khấu gương hòa nhịp cùng thiên nhiên Đà Lạt

Dành riêng cho khách mời, sân khấu đêm diễn của Maestro Andrea Bocelli tại HAUS Da Lat được đặt giữa công viên cảnh quan.

Thay cho phông nền sân khấu truyền thống, hơn 2000m2 bề mặt gương nhập khẩu được bố trí trên sàn và các cấu kiện, phản chiếu cảnh quan, cây xanh và ánh sáng giúp sân khấu hòa vào thiên nhiên. Khi hoàng hôn chuyển dần sang màn đêm, những lớp phản chiếu liên tục biến đổi, tạo nên trải nghiệm thị giác khác biệt.

Hơn 2.000 m² bề mặt gương tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho người xem - Ảnh: DNCC

Theo Giò Forma - studio đảm nhiệm thiết kế và sáng tạo sân khấu, thiết kế này lý giải sức hút của cuộc hẹn tại Đà Lạt.

Cảnh quan hiện thực được đưa vào cách tổ chức sân khấu, để khách mời thưởng thức giọng hát Maestro Andrea Bocelli trong không gian mang dấu ấn đặc trưng của đô thị cao nguyên. Âm nhạc được cảm nhận cùng kiến trúc, ánh sáng và thiên nhiên, tạo nên trải nghiệm gắn với chính nơi biểu diễn.

Giò Forma thành lập tại Milan (Italy) năm 1998, đứng sau nhiều công trình và sân khấu danh tiếng thế giới, trong đó có Maraya tại AlUla (Saudi Arabia), được Guinness World Records ghi nhận năm 2019 là tòa nhà phủ gương lớn nhất thế giới.

Năm 2018, studio cũng tham gia thiết kế sân khấu La Notte di Andrea Bocelli tại Arena di Verona (Italy). Lấy kiến trúc La Mã cổ đại làm phông nền, Giò Forma tạo nên không gian trình diễn giàu tính kể chuyện, dẫn dắt khán giả vào hành trình văn hóa sâu sắc.

Nhạc trưởng Carlo Bernini: 4 thập kỉ đồng hành cùng Andrea Bocelli

Đêm diễn của Maestro Andrea Bocelli ngày 7-11 có sự đồng hành của Maestro Carlo Bernini - nhạc trưởng, nghệ sĩ piano và giám đốc nghệ thuật âm nhạc người Italy, người đã gắn bó với ông từ năm 1986.

Maestro Andrea Bocelli và Maestro Carlo Bernini đã có 4 thập kỉ đồng hành - Ảnh: DNCC

Bốn thập kỷ đồng hành cùng Maestro Andrea Bocelli, Maestro Carlo Bernini tham gia định hình và chuyển tải ngôn ngữ âm nhạc trong các buổi hòa nhạc, vở opera và dự án thu âm cổ điển của danh ca.

Ông từng biểu diễn tại nhiều sự kiện cấp cao và trước sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia, hoàng gia cùng các vị giáo hoàng. Sự gắn bó lâu dài với Maestro Andrea Bocelli đưa Maestro Carlo Bernini trở thành nhân tố quan trọng làm nên dấu ấn của giọng tenor Italy trên các sân khấu quốc tế.

Rusanda Panfili nhiều lần đồng hành cùng Maestro Andrea Bocelli trên sân khấu - Ảnh: DNCC

Cùng với Maestro Carlo Bernini, sự kiện có sự xuất hiện của Rusanda Panfili - nhà soạn nhạc và nghệ sĩ violon đứng sau những bản nhạc phim Hollywood biểu tượng. Tiếng violin của Rusanda Panfili góp thêm sắc thái âm nhạc riêng biệt, hòa cùng giọng ca huyền thoại Maestro Andrea Bocelli và dàn nhạc giao hưởng giữa rừng thông Đà Lạt.

Đảm nhiệm vai trò tư vấn kỹ thuật cho đêm diễn tại HAUS Da Lat là Delamaison Productions - đơn vị sản xuất chương trình biểu diễn và sự kiện quốc tế của Italy với hơn 25 năm kinh nghiệm. Công ty từng tham gia các dự án liên quan đến Maestro Andrea Bocelli, BBC, Maserati, Gucci, Liên Hợp Quốc.

Tại Việt Nam, Xin Chào là đối tác sản xuất và triển khai chương trình. Sự phối hợp giữa các đối tác trong nước và quốc tế, từ âm thanh, ánh sáng đến nội dung hình ảnh, tạo nên trải nghiệm thưởng thức liền mạch, đồng nhất cho mọi vị trí khách mời.

Ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS - Ảnh: DNCC

Chia sẻ về đêm diễn, ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, cho biết: "Tại HAUS Da Lat, chúng tôi tin rằng giá trị của đêm nhạc không chỉ nằm ở những gì khán giả nhìn thấy hay nghe được, mà còn ở những cảm xúc và kết nối mà âm nhạc mang lại.

Với đêm diễn của Maestro Andrea Bocelli, chúng tôi hướng tới sự giao thoa giữa di sản âm nhạc thế giới, kiến trúc và vẻ đẹp tự nhiên của Đà Lạt, để nghệ thuật không chỉ thăng hoa trên sân khấu mà còn hòa quyện vào toàn bộ không gian, tạo nên trải nghiệm thưởng thức giàu chiều sâu và giá trị".