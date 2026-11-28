Bộ trang phục với điểm nhấn hoa 3D góp phần tạo nên hình ảnh thời trang đặc trưng của nhân vật Emily Cooper của Đỗ Mạnh Cường (giữa) tại triển lãm - Ảnh: NVCC

Nhà thiết kế Marylin Fitoussi - stylist của phim Emily in Paris - trao đổi với ông Huy Cận - CEO SIXDO, việc trưng bày hai thiết kế của Đỗ Mạnh Cường tại Bảo tàng SCAD FASH (Mỹ), chuyên về thời trang và điện ảnh.

Đó là bộ trang phục kết hợp bodysuit chấm bi bản lớn bên trong kết hợp váy với điểm nhấn hoa 3D. Thiết kế được diễn viên Lily Collins diện trên poster quảng bá phim Emily in Paris ra mắt toàn cầu.

Hình ảnh Lily Collins diện bộ trang phục này cũng được chọn làm bìa sách Emily in Paris: The Fashion Guide, phát hành toàn cầu vào tháng 12-2025.

Bộ trang phục thứ hai mang phong cách cổ điển, thanh lịch với áo vest và chân váy bút chì màu trắng, điểm nhấn là những chi tiết đính kết cầu kỳ.

Marylin Fitoussi cho biết yêu thích các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường đến mức chọn sáu bộ trang phục sử dụng cho nhân vật trong phim.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết thực hiện trang phục theo số đo được phía stylist cung cấp. Thiết kế vừa khít với Lily Collins, không cần chỉnh sửa thêm.

Thiết kế cổ điển, thanh lịch với áo vest và chân váy bút chì màu trắng của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: NVCC

Lily Collins diện thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trên poster quảng bá phim Emily in Paris - Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, đây không phải hai bộ trang phục duy nhất của Đỗ Mạnh Cường được lựa chọn cho các dự án phim Emily in Paris. Nhà thiết kế Marylin Fitoussi tiết lộ sẽ có thêm hai thiết kế của Đỗ Mạnh Cường được sử dụng trong dự án The Last Runway.

Theo thông tin ban đầu, đây là buổi trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ bộ phim, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 tại Grand Palais - địa điểm từng được Chanel lựa chọn tổ chức nhiều show diễn. Sự kiện này được tổ chức trước khi mùa thứ sáu, cũng là mùa cuối cùng của Emily in Paris, chính thức ra mắt.

Emily in Paris do Darren Star sản xuất, phát sóng lần đầu trên Netflix vào tháng 10-2020, Lily Collins đảm nhận vai Emily Cooper.

Phần 4 ra mắt năm 2024, tiếp tục tạo tiếng vang, trong đó thời trang là một trong những điểm thu hút của bộ phim.

Thời gian qua, thiết kế của Đỗ Mạnh Cường liên tục được các ngôi sao quốc tế lựa chọn. Nhà thiết kế đang chuẩn bị cho show diễn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2026 tại Hà Nội. Bên cạnh thời trang, năm nay Đỗ Mạnh Cường còn tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026, tổ chức triển lãm tranh đầu tiên và chuẩn bị sản xuất phim điện ảnh đầu tay Lồng vàng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Hình ảnh Lily Collins được chọn làm bìa sách Emily in Paris: The Fashion Guide - Ảnh: NVCC

Lily Collins diện trang phục Đỗ Mạnh Cường trên phim Emily in Paris - Ảnh: NVCC

Các thiết kế trong phim Emily in Paris được trưng bày tại Bảo tàng SCAD FASH - Nguồn: BTC