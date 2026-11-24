Du thuyền MV Hondius cập cảng Granadilla de Abona trên đảo Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ngày 10-5-2026, sau đợt bùng phát vi rút Hanta - Ảnh: Jorge Guerrero/AFP

Hai nghiên cứu quốc tế mới công bố trên tạp chí Science xác nhận vi rút Hanta chủng Andes lây từ người sang người trên du thuyền MV Hondius hồi tháng 4, đồng thời truy dấu nguồn gốc di truyền về một dòng vi rút từng lưu hành tại Argentina nhiều năm trước.

Vi rút lây từ người sang người trên du thuyền

Tàu MV Hondius khởi hành từ Ushuaia (Argentina) ngày 1-4, vượt Nam Đại Tây Dương. Đợt bùng phát khiến 13 hành khách và thủy thủ đoàn mắc bệnh hô hấp nghiêm trọng, gồm 12 ca xác nhận và 1 ca nghi ngờ, trong đó 3 người tử vong. Tác nhân gây bệnh được xác định là vi rút Andes, lưu hành tự nhiên tại Argentina và Chile.

Khác với phần lớn vi rút Hanta lây sang người qua loài gặm nhấm, chủng Andes có khả năng lây trực tiếp từ người sang người. Kết hợp dữ liệu dịch tễ, lịch sử tiếp xúc và giải trình tự gene từ các phòng thí nghiệm ở 7 quốc gia, các nhà khoa học nhận thấy bộ gene vi rút ở những bệnh nhân trên tàu có độ tương đồng rất cao.

Đáng chú ý, một bệnh nhân khởi phát triệu chứng ngày 31-5, khoảng 60 ngày sau khi tàu rời Argentina và sau thời gian tiếp xúc gần kéo dài với người bệnh khác. Khoảng thời gian này vượt khung ủ bệnh 45 ngày được sử dụng để đánh giá nguy cơ trước khi lên tàu, cung cấp bằng chứng thuyết phục vi rút lây truyền ngay trên du thuyền.

Đây không phải chủng vi rút mới hay có khả năng lây lan đột biến, mà là chủng đã được biết đến với đặc tính lây từ người sang người.

Lần dấu vết di truyền vi rút về Argentina từ năm 2018

Nghiên cứu thứ hai đối chiếu bộ gene vi rút trên tàu với các mẫu bệnh phẩm lịch sử tại Argentina, cho thấy mối liên hệ di truyền mật thiết với các chủng Andes từng được phát hiện gần Villa Meliquina (miền Bắc Patagonia) năm 2018 và tại tỉnh Neuquén giai đoạn 2018-2025. Kết quả cho thấy dòng vi rút này đã lưu hành tại khu vực nhiều năm trước khi xảy ra vụ bùng phát trên biển.

Nhóm điều tra cũng tái dựng hành trình của hai bệnh nhân đầu tiên là một cặp vợ chồng từng du lịch Argentina và Chile trước khi lên tàu, nhưng tử vong trước khi cung cấp thông tin chi tiết.

Dữ liệu xuất nhập cảnh cho thấy họ đi qua đèo Icalma (Argentina) 62 ngày trước khi phát bệnh ngày 3-4. Do vượt khung thời gian ủ bệnh 45 ngày thông thường, chuyến đi chưa đủ cơ sở để xác định chính xác nơi phơi nhiễm, dù dữ liệu di truyền đã làm rõ nguồn gốc tiến hóa của vi rút.

Trong quá trình vi rút lây truyền giữa người với người thời gian ngắn, bộ gene có thể chỉ khác nhau 1-5 nucleotide (đơn vị cấu tạo vật chất di truyền). Để phân biệt biến đổi thực sự với sai số kỹ thuật, các phòng thí nghiệm ở 7 quốc gia và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chia sẻ dữ liệu thô, đối chiếu chéo kết quả.

Tiến sĩ Gustavo Palacios, giáo sư vi sinh vật học tại Trường Y Icahn thuộc Hệ thống Y tế Mount Sinai (Mỹ), cho rằng không phòng thí nghiệm đơn lẻ nào có thể giải mã toàn bộ vụ việc. Việc kết hợp kiến thức về lịch sử vi rút tại Nam Mỹ, điều tra dịch tễ, chẩn đoán và phân tích hệ gene, cùng kiểm chứng độc lập, giúp làm sáng tỏ sự kiện.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc Bộ phận Quản lý dịch bệnh và Đại dịch của WHO, nhấn mạnh bệnh truyền nhiễm không biên giới, đòi hỏi hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin minh bạch và đầu tư bền vững vào giám sát, mạng lưới phòng thí nghiệm, chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp.

Hai nghiên cứu cho thấy năng lực ứng phó các sự cố y tế toàn cầu phụ thuộc vào mạng lưới khoa học, dữ liệu giám sát và mẫu bệnh phẩm lịch sử được duy trì từ trước khi khủng hoảng xảy ra.