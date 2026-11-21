Khu đô thị InterCentral tọa lạc kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6, được quy hoạch đồng bộ theo chuẩn "thành phố 15 phút"

Metro mở đường cho 'thành phố 15 phút'

Theo các chuyên gia về quy hoạch, việc Hà Nội công bố hướng tuyến cùng vị trí các nhà ga thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 293 km, trong đó xác định 28 vị trí nhà ga ưu tiên được kỳ vọng tạo động lực tái cấu trúc không gian Thủ đô.

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, giao thông công cộng gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) giữ vai trò quan trọng trong mở rộng không gian kinh tế - xã hội.

Quy hoạch xác định 9 trục động lực, 9 cực tăng trưởng, hướng tới hình thành đô thị thông minh và mô hình "thành phố 15 phút".

Về bản chất, thành phố 15 phút là mô hình tổ chức không gian đô thị lấy con người và giao thông công cộng làm trung tâm. Nơi cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường nhật như an cư, làm việc, giáo dục, y tế, mua sắm và vui chơi giải trí chỉ trong phạm vi 15 phút đi bộ hoặc đạp xe từ nơi ở.

Trong bối cảnh Hà Nội chịu áp lực ngày càng lớn về giao thông, mô hình này được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cùng thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, không phải khu đô thị nào nằm gần tuyến metro cũng có thể trở thành một "thành phố 15 phút" đúng nghĩa.

Một đô thị theo mô hình này cần có hệ thống tiện ích đồng bộ, khả năng tiếp cận thuận tiện bằng đi bộ, xe đạp và kết nối hiệu quả với giao thông công cộng.

Với bán kính đi bộ khoảng 800 m đến 1,2 km, quy mô dân số khoảng 20.000 - 30.000 người, được liên kết chặt chẽ với các tiện ích, cơ sở hạ tầng xã hội xung quanh thông qua đường sắt đô thị hoặc xe buýt nhanh.

InterCentral đón đầu mô hình đô thị 15 phút

Tại khu vực Vĩnh Thanh - cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, khu đô thị InterCentral do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh, thành viên thuộc Tập đoàn Hateco, đầu tư phát triển được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp tiện ích.

Dự án có tổng diện tích trên 43,89 ha, quy mô dân số khoảng 18.000 người, nằm tại giao lộ hai trục đường Võ Văn Kiệt và Hoàng Sa, kế cận khu vực giao thoa của hai tuyến metro số 4 và số 6 theo quy hoạch.

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh cho biết, với định hướng "thành phố 15 phút", InterCentral được bố trí các chức năng nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại, làm việc và giải trí trong phạm vi nội khu, hướng tới việc cư dân có thể tiếp cận các tiện ích thiết yếu bằng đi bộ.

Chuỗi công viên theo 6 chủ đề W.E.A.L.T.H (sức khỏe, giải trí, nghệ thuật, ánh sáng, công nghệ và hạnh phúc)

Đáng chú ý, dù phát triển theo mô hình đô thị nén, mật độ xây dựng của dự án được khống chế ở mức 27%. Trong khi đó, diện tích dành cho cây xanh, công viên và mặt nước chiếm khoảng 35% tổng diện tích.

Điểm nhấn cảnh quan là cụm hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha, kết nối chuỗi công viên theo 6 chủ đề W.E.A.L.T.H, gắn với sức khỏe, tính giải trí, nghệ thuật, ánh sáng, công nghệ và hạnh phúc.

Cụm song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha kết nối cùng 6 công viên chủ đề và mạng lưới đường dạo bộ liên hoàn tạo lõi cảnh quan sinh thái cho khu đô thị InterCentral

Hệ thống hồ nước, công viên và đường dao bộ liên hoàn được quy hoạch thành lõi cảnh quan sinh thái, tạo không gian thư giãn, vận động và sinh hoạt cộng đồng.

Trên nền tảng này, hệ tiện ích "All-in-one" (tất cả trong một) của InterCentral được bố trí theo nhu cầu sử dụng của các gia đình đa thế hệ.

Với cư dân nhí và gia đình trẻ, chủ đầu tư dành quỹ đất hơn 3,2 ha để phát triển trường mầm non và trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay trong bán kính đi bộ, giúp giảm áp lực đưa đón mỗi ngày. Song hành cùng giáo dục là cơ sở y tế hiện đại và không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, giao lưu cộng đồng cho người lớn tuổi.

Ở trục thương mại - giải trí, dự án quy hoạch khối trung tâm thương mại quy mô 100.000m² kết hợp dãy nhà phố thương mại. Nhờ vị trí kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6, khu vực này được thiết kế mở để đón luồng hành khách từ các nhà ga kế cận, tạo nhịp sống mua sắm, ẩm thực sôi động ngày đêm nhưng vẫn tách biệt với sự yên tĩnh của khu nhà ở.

Bên cạnh đó, dự án còn bố trí khu clubhouse biệt lập ven hồ điều hòa với bể bơi ngoài trời và không gian tiếp khách riêng tư. Riêng phân khu căn hộ cao tầng sở hữu thêm tổ hợp tiện ích trên không (Sky Park) khép kín gồm hơn 50 hạng mục, tiêu biểu như bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực, gym, spa, sân thể thao đa năng, khu BBQ và phòng sinh hoạt cộng đồng.

Bể bơi tại khu clubhouse ven hồ điều hòa, phục vụ nhu cầu thư giãn và gắn kết cộng đồng

Về triển khai thực tế, bên cạnh việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, dự án được thi công đồng bộ cùng các công trình đầu tư công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Sự cộng hưởng giữa mạng lưới giao thông công cộng, hạ tầng khu vực và tiện ích khép kín nội khu được kỳ vọng sẽ tạo nên một "thành phố 15 phút" hoàn chỉnh tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội.