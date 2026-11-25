Đại diện Grab Việt Nam nhận giải Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - khối doanh nghiệp lớn tại lễ vinh danh - Ảnh: DNCC

Ngày 18-11, Grab Việt Nam đã được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - khối doanh nghiệp lớn", đồng thời giành vị trí số 6 ngành công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng, thương mại điện tử.

Giải thưởng môi trường làm việc uy tín và minh bạch này được thực hiện hàng năm do Anphabe kết hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage và có sự tham dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Giải thưởng dựa trên chương trình khảo sát độc lập"Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", ghi nhận ý kiến khách quan từ người đi khảo sát và đánh giá mức độ hấp dẫn của hơn 713 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 ngành nghề trên thị trường tuyển dụng Việt Nam.

Từ kết quà này, ban tổ chức đưa ra thang chuẩn và vinh danh những doanh nghiệp được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực của tập thể Grab Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực giữa bối cảnh ngành công nghệ không ngừng chuyển đổi, mà còn khẳng định định hướng phát triển nhân tài gắn liền với sứ mệnh tạo tác động cộng đồng.

Phát triển nhân tài gắn với sứ mệnh tạo tác động cộng đồng

Được thúc đẩy bởi sứ mệnh đưa Đông Nam Á tiến về phía trước, Grab Việt Nam định nghĩa văn hóa doanh nghiệp bằng hai chữ "cùng nhau phát triển".

Với mỗi nhân viên Grab, công việc không chỉ là cơ hội thăng tiến mà còn là hành trình tạo ra giá trị chung cho cộng đồng.

Việc nỗ lực xây dựng, triển khai và lan tỏa các cải tiến, sáng kiến công nghệ là cách để nhân viên đồng hành cùng đối tác tài xế và đối tác thương nhân mở rộng cơ hội sinh kế, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Tập thể nhân viên Grab Việt Nam tham gia hoạt động nội bộ "Level Up Power Up" - Ảnh: DNCC

Hành trình tạo ra những giá trị chung này được doanh nghiệp nuôi dưỡng dựa trên những nền tảng nhân sự cốt lõi:

- Phát triển nhân tài và nâng cao năng lực ứng dụng AI: doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường học hỏi liên tục với hệ thống tài nguyên học tập phong phú, các chương trình đào tạo chuyên sâu, phát triển lãnh đạo kế thừa và cơ hội luân chuyển nội bộ linh hoạt.

Đặc biệt, doanh nghiệp đẩy mạnh trang bị tư duy và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc hàng ngày, giúp nhân viên tối ưu hóa hiệu suất, giải phóng thời gian cho các sáng kiến đột phá và làm chủ lộ trình sự nghiệp của mình.

- Đầu tư vào nhân tài công nghệ: doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và mở rộng quy mô Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại TP.HCM.

Đây là nơi đội ngũ kỹ sư công nghệ Việt Nam trực tiếp phối hợp cùng mạng lưới chuyên gia tại các Trung tâm R&D khác của Grab trên toàn cầu để phát triển những giải pháp công nghệ phục vụ cho cả người dùng trong nước và thị trường khu vực.

Song song đó, thông qua các chương trình Huấn luyện lập trình và Thực tập sinh công nghệ được duy trì thường niên, doanh nghiệp hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ tài năng trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

- Nỗ lực nâng cao sức khỏe toàn diện: doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời thúc đẩy sự kết nối và cân bằng cho nhân viên thông qua các hoạt động đa dạng như ngày hội thể thao, các câu lạc bộ dựa trên sở thích, hội thảo chuyên đề về sức khỏe, dinh dưỡng,…

Những nỗ lực này góp phần xây dựng môi trường làm việc cởi mở, nơi mỗi cá nhân luôn được lắng nghe, trân trọng và trao quyền để phát triển.

Đông đảo nhân viên Grab Việt Nam tại sự kiện gắn kết "Level Up Power Up" - Ảnh: DNCC

Văn hóa 4H - Nền tảng môi trường làm việc hạnh phúc

Chia sẻ tại sự kiện vinh danh, bà Hark Kah Tan - Giám đốc nhân sự khu vực cho biết: "Việc được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 là một niềm tự hào lớn đối với chúng tôi.

Giải thưởng này thực sự thuộc về toàn thể các nhân viên - những người luôn hiện thực hóa 4 giá trị cốt lõi 4H gồm tâm huyết (heart), khát khao (hunger), chính trực (honour) và khiêm tốn (humility) trong công việc mỗi ngày."

Nhân viên Grab Việt Nam tại sự kiện nội bộ về danh hiệu nơi làm việc tốt nhất - Ảnh: DNCC

"Tại Grab, chúng tôi tin rằng chính mục tiêu chung và sự phát triển song hành giữa doanh nghiệp, nhân viên và cộng đồng đã làm nên một môi trường làm việc thật sự đặc biệt - nơi mọi người luôn cảm thấy được tin tưởng, trân trọng và truyền cảm hứng.

Trong thời gian tới, Grab Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào con người, nâng cao năng lực đội ngũ và nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp gắn kết để cùng nhau tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn cho Việt Nam", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.